Электромобили Volvo получат голосовой ИИ Gemini

Владельцы электромобилей Volvo получат в 2025 году интеллектуального помощника в лице Gemini, разработанного Google. Новейшая технология разговорного AI, дебютировавшая на Google I/O 2025, появится в первую очередь в кроссовере EX90 и позволит управлять навигацией голосом.

Больше не нужно отвлекаться на экран – Gemini возьмёт на себя навигацию, планирование маршрутов и даже напомнит о необходимости техобслуживания. Volvo уверена, что интеграция Gemini снизит когнитивную нагрузку на водителя и повысит безопасность на дороге, особенно когда речь идет о поиске зарядных станций в режиме реального времени.

Система, тесно связанная с сервисами Google, позволит, например, бронировать столики в ресторанах, не отрываясь от вождения. Партнерство с Google продолжает стратегию Volvo по внедрению Android Automotive и созданию автомобиля, который возьмет на себя функции смартфона.