Google представила ИИ-инструмент для дизайна пользовательского интерфейса

Google представила Stitch, новый инструмент на основе генеративного ИИ, призванный ускорить разработку интерфейсов. Используя Gemini 2.5 Pro, Stitch позволяет разработчикам быстро воплощать свои идеи в готовые к использованию прототипы.

Этот инструмент, доступный в Google Labs, способен генерировать сложные проекты пользовательского интерфейса и соответствующий код на основе текстовых описаний или изображений всего за несколько минут. Stitch создает визуальные интерфейсы, учитывая выбранные темы и описания (пока только на английском).

Разработчики могут указывать детали дизайна, такие как цветовые схемы и компоненты пользовательского интерфейса, а также загружать визуальные референсы, включая каркасы, эскизы и скриншоты. Инструмент предлагает несколько вариантов интерфейса, облегчая эксперименты с различными стилями и макетами.

При этом генерируется полностью функциональный код, который можно напрямую интегрировать в приложения или экспортировать в Figma для дальнейшей доработки, интеграции с существующими системами и совместной работы с дизайнерами.