DeepSeek выпустил обновленную версию ИИ-модели R1

Китайский стартап DeepSeek выпустил обновлённую версию своей ИИ-модели R1 и разместил её на платформе Hugging Face под открытой лицензией MIT. В официальном заявлении в WeChat компания отметила, что обновление носит незначительный характер, а модель доступна для свободного использования в коммерческих проектах.

На данный момент в репозитории Hugging Face отсутствует подробное описание модели — там представлены только конфигурационные файлы и «вес» (weights), которые определяют работу и возможности модели.

Обновлённая версия R1 содержит 685 миллиардов параметров, что делает её крайне ресурсоёмкой. Как отмечает TechCrunch, без дополнительной оптимизации запустить такую модель на обычных пользовательских компьютерах практически невозможно. Напомним, что проект DeepSeek привлёк внимание в начале этого года после выпуска первой версии R1, которая стала конкурентом моделям от OpenAI.

Однако успех стартапа вызвал беспокойство у ряда регуляторов в США, которые считают технологии компании потенциальной угрозой национальной безопасности. Несмотря на это, DeepSeek продолжает развивать свою ИИ-платформу. Открытая MIT-лицензия даёт разработчикам и бизнесу возможность свободно тестировать и интегрировать R1 в свои продукты, хотя для работы с моделью требуются значительные вычислительные ресурсы.