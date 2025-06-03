На МКС заработает российский ИИ

Российские космонавты получат доступ к отечественному искусственному интеллекту GigaChat уже этой осенью. «Роскосмос» планирует разместить разработку «Сбера» на Международной космической станции (МКС) в рамках ближайшего пилотируемого запуска.

Подробности аппаратной реализации проекта пока не разглашаются. Отметим, что аналогичный ИИ зарубежной разработки уже функционирует на американском сегменте МКС с августа 2024 года, работая на серверах HPE.

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов, выступая на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (Нижний Новгород, 2-5 июня), сообщил о планах интеграции GigaChat. По его словам, тестирование планируется завершить к осени, и результаты будут представлены на ЦИПР. Помимо коммуникационной функции, «Роскосмос» также рассматривает использование GigaChat для повышения разрешения космических снимков и модернизации технической документации советского периода.