Бета-версия ИИ-браузера Comet для Windows будет доступна на следующей неделе

Perplexity запускает инновационный браузер с искусственным интеллектом, Comet, ориентированный на агентный поиск. Comet выступает в роли интеллектуального помощника, интерпретирующего, уточняющего и контекстуализирующего пользовательские запросы в веб-среде. Windows-версия браузера станет доступна в открытой бете уже на следующей неделе, а Android-версия ожидается осенью. Параллельно выйдет и macOS-версия, что свидетельствует о стратегии Perplexity по обеспечению кроссплатформенной совместимости.

Comet — это не просто браузер, а модульная интеллектуальная платформа. Помимо собственного поисковика Perplexity, он будет включать образовательные модули, игры и интеграцию с корпоративным инструментом Labs.

В будущем планируется расширение функциональности за счёт добавления интеллектуальных сервисов для анализа контента, финансовых инструментов и платформы для совместной работы Spaces. Модульная архитектура позволит пользователям персонализировать свой опыт работы с Comet, подключая необходимые функции по мере необходимости. Генеральный директор Аравинд Сринивас уверен в успехе проекта и быстрой реализации заявленных возможностей.