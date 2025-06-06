В ПВТ состоялся семинар, посвященный внедрению ИИ в учебную деятельность

В Парке высоких технологий состоялся тематический семинар для преподавателей Белорусского государственного университета, посвященный внедрению технологий искусственного интеллекта в учебную и научно-исследовательскую деятельность. Это мероприятие стало частью инициатив ПВТ, направленных на демонстрацию важности использования инновационных методик и современных технологий для повышения эффективности образовательных процессов. Об этом сообщает пресс-служба Парка.

Участниками семинара стали проректор по учебной работе и образовательным инновациям БГУ Олеся Прохоренко, преподаватели и сотрудники университета. В рамках программы были проведены как теоретические, так и практические сессии, которые охватывали работу с различными моделями ИИ, адаптацию учебных процессов и автоматизацию задач. Участникам представили примеры использования ИИ для создания интерактивных учебных материалов и проведения научных исследований. Также акцент был сделан на этические аспекты использования технологий и необходимость формирования у студентов ответственного подхода.

«Искусственный интеллект – эффективный инструмент, который открывает новые горизонты для комплексного обучения», – отметила Олеся Прохоренко, подчеркивая, что внедрение таких технологий нужно осуществлять с осторожностью, не забывая о сопутствующих рисках. «Использование новшеств зависит от подготовленных, грамотных специалистов, способных контролировать технологии и применять их в созидательном для страны и всего общества ключе», – отметила проректор, поблагодарив специалистов ПВТ за организацию семинара.

Подобные мероприятия подтверждает растущий интерес к внедрению ИИ не только в школы, но и в высшие учебные заведения, подчеркивая современные требования к подготовке специалистов.

Семинар для преподавателей ведущего вуза страны стал важным шагом в популяризации применения технологий искусственного интеллекта в образовании и укрепил стремление Парка высоких технологий к созданию прогрессивной образовательной среды.