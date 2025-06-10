Apple представила ИИ-переводчик Live Translation для звонков и переписок

На WWDC 2025 Apple анонсировала Live Translation – новую функцию мгновенного перевода для «Сообщений», FaceTime и телефонных звонков. Работающая локально на устройстве благодаря технологиям искусственного интеллекта Apple, функция обеспечивает максимальную конфиденциальность.

В «Сообщениях» Live Translation переводит текст в режиме реального времени, обеспечивая двусторонний перевод. В FaceTime и телефонных звонках она предоставляет субтитры или устный перевод соответственно. Обработка данных происходит исключительно на устройстве пользователя, гарантируя безопасность личной информации.

Демонстрация на WWDC показала, как Live Translation упрощает международное общение, например, при совместном планировании поездок. Эта функция – очередной шаг Apple в развитии интеллектуальных инструментов коммуникации в рамках инициативы Apple Intelligence, представленной годом ранее.