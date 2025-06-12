Резидент "Сколково" создал имплант, восстанавливающий зрение

На ПМЭФ-2025 компания «Сенсор-тех», резидент Сколково (Группа ВЭБ.РФ), продемонстрирует нейроимплант ELVIS V. Устройство предназначено для восстановления зрения тотально незрячим людям.

ELVIS V включает две части — носимую и имплантируемую. Носимая оснащена датчиками, которые собирают данные об окружающей среде, обрабатывают их и отправляют сигналы по беспроводному каналу на имплант. Имплантируемый компонент принимает информацию и стимулирует мозг с помощью тонкого электрода, вызывая ощущение света в форме ярких вспышек.

С 2022 года компания проводит доклинические испытания электроники ELVIS V на обезьянах. После окончания доклинических испытаний команда проекта начнет подготовку к проведению первых исследований с участием незрячих добровольцев.

