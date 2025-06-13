Все смартфоны в России получат предустановленный мессенджер Max

С 1 сентября 2025 года все продаваемые в России смартфоны и планшеты будут предустанавливать российский мессенджер Max (закон № 679980-8, принятый Госдумой 10 июня единогласно). Это решение, по мнению властей, обеспечит россиянам безопасную альтернативу зарубежным мессенджерам (Telegram и WhatsApp), вызывающим опасения в плане безопасности и борьбы с мошенничеством.

По словам главы IT-комитета Госдумы Сергея Боярского, Max от VK призван противодействовать распространению мошенничества, часто использующего зарубежные платформы. Мессенджер интегрируется с «Госуслугами», «Сферумом», позволит создавать цифровой ID (аналог паспорта), подписывать документы усиленной квалифицированной электронной подписью, передавать данные из ЕСИА и совершать финансовые операции (переводы, сделки). Max выходит за рамки обычного мессенджера, предлагая широкий спектр государственных и личных сервисов.

Новый мессенджер Max от VK получит широкие возможности, включая использование цифрового ID в качестве альтернативы физическому паспорту в случаях, которые определит правительство. В Max будут интегрированы функции для образовательной среды, такие как доступ к электронным журналам и дневникам.

Разработка Max не финансировалась Минцифры, однако министр Максут Шадаев заявил о готовности оказать VK поддержку льготными кредитами. Он признал сложность конкуренции с зарубежными мессенджерами, но выразил уверенность, что [уникальная функциональность] и высокая безопасность Max обеспечат его популярность. VK планирует в ближайшее время представить расширенные функции Max. Госдума настаивает на масштабной информационной кампании, фокусирующейся на защите пользователей от мошенничества, в частности, на функции блокировки звонков от неизвестных абонентов.