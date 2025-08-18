Alibaba представила ИИ-агента, который самостоятельно находит товары и поставщиков

Китайская Alibaba Group Holding разработала инновационного интеллектуального агента, призванного значительно ускорить и упростить работу в сфере электронной коммерции. Этот ИИ-помощник берет на себя весь трудоемкий процесс: от генерации идей для новых продуктов и создания прототипов до проверки соответствия требованиям и поиска надежных поставщиков.

В условиях обостряющейся конкуренции, когда ведущие компании активно развивают собственных ИИ-агентов, такая технология способна радикально трансформировать рынок онлайн-торговли. В Alibaba утверждают, что их разработка позволяет сократить время на исследование рынка и подбор поставщиков до считанных минут, тем самым значительно оптимизируя деятельность продавцов.

ИИ-агент Alibaba, созданный на базе модели Qwen, обучен на обширных данных, что позволяет ему анализировать миллиарды товарных списков и миллионы профилей поставщиков. Его ключевая функция — помощь продавцам в разработке новых продуктов: достаточно ввести концепцию, и агент сгенерирует детальный отчет, включающий рыночную информацию и рекомендации по соответствию. Этот шаг является частью стратегии Alibaba по усилению своих позиций в конкурентной гонке за лидерство в ИИ-трансформации бизнеса среди китайских техгигантов, нацеленной на повышение эффективности и снижение затрат.