Alibaba представила бесплатного ИИ-программиста Qoder

Alibaba представила Qoder, платформу для написания кода с использованием искусственного интеллекта, которая, по заявлению компании, значительно повысит продуктивность разработчиков. Qoder использует модель Next-Edit-Suggestion (NES) и улучшенные механизмы работы с контекстом, обеспечивая глубокий поиск по кодовой базе, редактирование нескольких строк кода, интеллектуальные предложения, рефакторинг, автоматическое тестирование и валидацию – все это с помощью запросов на естественном языке.

Платформа предлагает два режима работы: Agent Mode и Quest Mode. В Agent Mode Qoder выступает в качестве интеллектуального помощника, упрощая выполнение базовых задач, при этом пользователь сохраняет полный контроль. В Quest Mode система превращается в полноценного инженера, выдающего протестированный и готовый к работе код. Разработчику нужно лишь предоставить спецификации, делегировать задачи и следить за их выполнением.

Qoder самостоятельно планирует работу, разбивает задачи на этапы, создает реализации функций, автоматизирует тестирование и валидацию, выполняя всю работу за человека. Alibaba Qoder способна анализировать сложные кодовые базы, архитектуру, шаблоны проектирования и логику проектов. На основе этого анализа система автоматически создает структурированную документацию проекта (Wiki-репозиторий).

Функция долговременной памяти позволяет Qoder учитывать предыдущие решения и предпочтения пользователя, анализировать предыдущие работы для поддержания единого стиля кодирования. Платформа упрощает адаптацию к различным рабочим процессам и расширяет спектр задач, выполняемых программистами. Qoder поддерживает интеграцию с другими передовыми ИИ-моделями, такими как Anthropic Claude, Google ChatGPT и OpenAI, а интеллектуальная система планирования автоматически выбирает наиболее экономичную и мощную модель для каждой задачи, избавляя разработчика от необходимости ручного переключения.

Разработчику остается заниматься высокоуровневым проектированием и стратегией вывода продукта на рынок. В настоящее время Alibaba Qoder предлагается бесплатно, но в будущем планируется внедрение "гибких тарифных планов на основе кредитов".