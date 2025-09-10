Студенты БГУ вошли в 1,5% лучших молодых программистов мира на чемпионате

Это стало результатом финального выступления команды белорусского вуза на Чемпионате мира по программированию. Интрига разрешилась 4 сентября в г. Баку (Азербайджан). Сборную БГУ представили второкурсники факультета прикладной математики и информатики (ФПМИ) Матвей Вылегжанин, Андрей Соболенко и третьекурсник Дмитрий Анташкевич. Тренерами команды выступили заведующий кафедрой дискретной математики и алгоритмики ФПМИ Владимир Котов и доцент кафедры вычислительной математики Алексей Толстиков. Об этом сообщает пресс-служба БГУ.

Всего с учетом отборочных туров чемпионат объединил более 73 тысяч студентов из 3424 университетов и 103 стран. Из них в финале состязания участвовали лучшие команды 139 вузов. «По результатам решающего выступления БГУ включен в почетный список квалифицированных команд и разделил 40-ю позицию с 25 сборными ряда европейских и американских вузов, опередив Кембриджский, Чикагский, Гонконгский и Варшавский университеты, – рассказал Владимир Котов. – Сама структура распределения мест в финале зависит от количества решенных задач за минимальное время. Например, программисты БГУ решили 7 из 12 предложенных задач, что позволило вузу войти в квалификационную группу «Награды»: в ней мы занимаем вторую строчку. Всего таких категорий пять. Это также «Медали», «Высшие награды», «Высокие награды» и «Почетное упоминание», – пояснил тренер.

По правилам чемпионата в финале разыгрывалось 12 призовых мест: по четыре золотых, серебряных и бронзовых медалей. Абсолютным победителем этого года стала команда Санкт-Петербургского государственного университета. Также золотыми медалистами стали Токийский университет, Пекинский университет Цзяотун и Университет Цинхуа.

Напомним, сборная БГУ – единственная белорусская команда, которая в этом сезоне вышла в финал Чемпионата мира по программированию. Это стало результатом успешных выступлений наших студентов на отборочных этапах сначала среди университетов Беларуси, а затем на финальных соревнованиях региона Северной Евразии, где участвовали более 300 отобранных студенческих команд Беларуси, России, Казахстана, Грузии, Армении, Азербайджана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана.