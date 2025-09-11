Кофе и бонусы: МТС представил эксклюзивный сет в минских кофейнях 1801 и Roast

Ко Дню города МТС вместе с кофейнями 1801 и Roast приготовили для жителей и гостей Минска особое предложение — эксклюзивный кофейный сет МТС Бонус, который порадует не только вкусом, но и выгодой.

В сет входит муссовое пирожное с малиновым красным бархатом, бодрящий кофейный сидр и уникальный USSD-код. После его активации на счет абонента МТС зачислятся 500 бонусных баллов МТС Бонус, которые можно потратить на скидки и подарки. Эксклюзивный сет доступен для заказа по 8 октября в четырех кофейнях:

· г. Минск, пр. Независимости, д. 95;

· г. Минск, ул. Нововиленская, д. 31;

· г. Минск, ул. Тимирязева, д. 28;

· г. Минск, ул. Белинского, д. 23.

«Мы хотим, чтобы бонусы приносили не только выгоду, но и удовольствие. Ароматный кофе, любимый десерт — это маленькие радости, которые делают день лучше. Вместе с нашими партнерами мы создали предложение, которое объединяет вкус и выгоду, заряжая хорошим настроением и согревая горожан этой осенью. Уверены, оно придется по вкусу всем гостям популярных минских кофеен», — добавили в МТС.

Но это еще не все — в рамках акции доступны два дополнительных предложения для абонентов МТС. Участники программы лояльности смогут получить скидку 20% на весь ассортимент напитков в кофейнях 1801 и Roast или 10% — на кофе и чай в интернет-магазине Roast.by с доставкой по всей Беларуси. Воспользоваться промокодом в обмен на 100 бонусных баллов можно по 31 декабря в приложении «Мой МТС». Подробнее об акции здесь.