Alibaba выпустила флагманскую ИИ-модель Qwen-3 Max

Компания Alibaba анонсировала релиз Qwen-3 Max — новой флагманской большой языковой модели (LLM), которая представляет собой самое передовое решение в линейке данного китайского разработчика.

Qwen-3 Max стала первой моделью компании, преодолевшей порог в один триллион параметров и обученной на массиве данных объемом 36 триллионов токенов. Контекстное окно модели достигает 1 миллиона токенов, что позволяет анализировать целые кодовые базы или многотомные документы без необходимости разделения текста. Alibaba утверждает, что Qwen-3 Max демонстрирует значительные улучшения в понимании сложных инструкций, рассуждениях и работе с узкоспециализированными областями.

Кроме того, модель обеспечивает более высокую точность в задачах, связанных с математикой, программированием, логикой и наукой. Также отмечается значительно улучшенная поддержка английского и китайского языков, а также сниженная частота "галлюцинаций", то есть вымысла фактов в ответах. В популярном рейтинге LMArena новая модель заняла четвертое место, уступив лишь Claude Opus 4.1 Thinking, Gemini 2.5 Pro и OpenAI GPT-5 High, однако опередила базовую версию GPT-5.

В тесте SWE-Bench Verified, который оценивает способности модели к решению реальных задач программирования, Qwen-3 Max получила 69,6 балла — больше, чем DeepSeek V3.1, но немного меньше, чем Claude Opus 4. В испытании Tau2-Bench, оценивающем работу ИИ-агентов, модель набрала 74,8 балла, обойдя как DeepSeek V3.1, так и Claude Opus 4. Alibaba также упомянула о предстоящей версии Qwen-3 Max Thinking, которая на данный момент находится на стадии обучения, но уже демонстрирует "выдающийся потенциал". В тестовых испытаниях она продемонстрировала стопроцентный результат в задачах на рассуждение, включая AIME-25 и HMMT.

Испытать Qwen-3 Max можно уже сейчас: модель доступна бесплатно через приложение или сайт Qwen. На устройствах под управлением iOS и Android новая модель будет предлагаться в качестве стандартной. Если она пока не отображается по умолчанию, ее можно активировать вручную через меню выбора модели.