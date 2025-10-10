Alibaba займётся созданием интеллектуальных роботов на базе ИИ-моделей Qwen

Alibaba создала новое подразделение, которое будет заниматься разработкой робототехники, присоединившись к другим крупным компаниям в гонке за созданием оборудования на основе искусственного интеллекта. Информацию о формировании «небольшой команды по разработке робототехники и встроенного ИИ» озвучил накануне в социальной сети X Цзюньян Линь (Junyang Lin), руководитель отдела Alibaba Qwen.

Эта команда будет работать в составе Qwen, подразделения, отвечающего за разработку одноимённой линейки моделей ИИ. Линь будет занимать позицию технического руководителя и ранее участвовал в создании мультимодальных моделей, способных обрабатывать не только текстовые, но и звуковые и визуальные запросы.

Мультимодальные модели выступают в роли агентов, которые способны решать задачи, требующие логического рассуждения, и, по словам Линя, «эти приложения определённо должны выходить за пределы виртуального мира в физический».