MediaTek Dimensity 9500 оказался значительно дешевле Snapdragon 8 Elite Gen 5

Инсайдер и аналитик Абхишек Ядав поделился предполагаемыми ценами на новую SoC MediaTek 9500. По его мнению, она находится в диапазоне $180-200. Это более чем на 50% дешевле Snapdragon 8 Elite Gen 5, который, по слухам, обходится производителям примерно в $280 за штуку. Впрочем, стоит понимать, что окончательная цена зависит от множества факторов и условий, устанавливаемых производителями.

Компания Qualcomm начала взимать огромные наценки за Snapdragon 8 Elite еще в прошлом году, причиной чему стало использование собственных процессорных ядер Oryon. На его фоне Dimensity 9400 выглядел очевидным выбором для производителей смартфонов, стремившихся к более высокой прибыли. Как видно, в 2025 году ситуация повторяется.

Казалось бы, когда речь идет о флагманском смартфоне стоимостью порядка $1000, разница в $80-100 выглядит не такой существенной. Но, при этом, это все равно около 10% розничной цены устройства, а кроме того, топовые чипы ставят не только в полноценные флагманы. Так что, похоже, в ближайшее время мы увидим больше субфлагманов на Dimensity 9500.