OpenAI представила GPT-Live-1.1 — новую версию ИИ-модели, обеспечивающую голосовое общение с ChatGPT, вместе с упрощённой версией GPT-Live-1.1 Quip. Цель обновлений — сделать разговоры с ИИ более естественными, однако разработчик отметил, что в некоторых сценариях новые версии хуже справляются с соблюдением правил безопасности.

Главная особенность GPT-Live — полнодуплексный режим: модель может одновременно слушать и отвечать. В отличие от обычных систем, которые сначала распознают речь, затем формируют ответ, GPT-Live реагирует на паузы, изменение темпа речи и перебивания, решая, стоит ли продолжать слушать или переходить к ответу. Это делает диалог более плавным и похожим на естественную беседу. GPT-Live-1.1 заменяет GPT-Live-1, а GPT-Live-1.1 Quip — преемница GPT-Live-1 mini.

Основная модель по умолчанию доступна в голосовом режиме в ChatGPT для платных подписок Plus и выше (включая сервисы Codex и Dots); бесплатный тариф получает облегчённую версию Quip. В обеих версиях улучшено звучание речи и произношение на разных языках. OpenAI протестировала модели на соответствие ограничениям и способности не вводить пользователей в заблуждение. В целом они сохраняют уровень предшественников, но по четырём направлениям продемонстрировали ухудшение: контент деликатного характера, психическое здоровье пользователей, эмоциональная зависимость от ИИ и жестокость.

Компания намерена разобраться в причинах и улучшать показатели в будущих релизах. В рамках тестирования склонности скрывать собственные ошибки основная версия GPT-Live-1.1 чаще признавала проблему в задачах программирования, чем предшественница; облегчённая версия — чуть хуже. При отключённом доступе к интернету младшая версия сработала лучше, старшая — хуже. Эти тесты проводились без защитных механизмов, которыми обладают открытые версии. Также отмечено, что ни одна версия не показала значительных угроз в области биологического оружия, кибератак и самосовершенствования ИИ.