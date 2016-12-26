Хочу в Google! Как попасть на стажировку в крупную компанию

Получать хорошую зарплату, работая в сфере IT - это, конечно, хорошо. Но рано или поздно встает вопрос о дальнейшем развитии: ну кто из программистов на начальных курсах университета не мечтал о работе в зарубежной компании с мировым именем? На самом деле, попасть на стажировку в такую именитую компанию, как Google, вполне реально. Но мотивации и устремленности в таком вопросе должно быть немало.

Зачем мне Google?

Плюсов у стажировки в большой корпорации много. Во-первых, вы можете прикинуть свои силы и возможности без необходимости кардинально менять привычный образ жизни. Как правило, стажировка проходит летом в течение 12-14 недель.

Во-вторых, это отличная возможность посмотреть как организован рабочий процесс такой сложной системы. Даже если вам не предложат дальнейшее сотрудничество, полученные знания можно будет применить в стартапах у себя на родине. В конце концов, интернатура в Google поможет получить вам работу вашей мечты - в том случае, если сумеете хорошо себя проявить.

Дорогу молодым

Самое основное требование - быть студентом вуза, хоть как-то пересекающимся с Computer Science. Минимальный курс отличается в зависимости от программы: есть варианты и для старшекурсников, и для аспирантов.

Наибольшей популярностью пользуется STEP - Summer Trainee Engineering Program. В этой программе вы должны быть студентом первого или второго курса, а также иметь знания в области Java, C++ или Python. Знать все сразу вовсе не обязательно: за время интернатуры возникшие пробелы можно легко восполнить.

То есть, если вы попали в Google только со знанием Python, то в следующем году уже сможете указать и Python, и Java. Разумеется, плюсом будет наличие опыта работы по выбранной специальности. Ну и без коммуникативного и технического английского попасть практически невозможно.

Полный список стажировок представлен на сайте Google: там очень удобно организован поиск с уточнением степени вашей подготовки и локации.

Как правильно подать заявление

Подать заявление очень просто, нажав на кнопку Apply Now. Но здесь сразу есть оговорка: в Google практикуется реферинг: это, грубо говоря, условный “блат” - рекомендации. В случае обычной подачи существует вероятность, что ваше заявление не рассмотрят.

А вот если ваше резюме пройдет через сотрудника Google, шанс рассмотрения становится стопроцентным. Не нужно огорчаться, если у вас нет знакомого сотрудника - в сети есть наши соотечественники, которые с радостью займутся реферингом. Они сами заинтересованы в этом, так как в случае успеха получат бонус. Ну а вы, даже если не пройдете, то хотя бы узнаете почему.

А что дальше?

Если вы прошли отборочный этап, этим все не ограничится. Впереди - несколько телефонных интервью, в которых побеждает не самый умный, а наиболее подготовленный. Информации на эту тему на просторах интернета очень много.

Нужно изучить множество книг, посвященных проработке алгоритмов, основы комбинаторики, криптографии и компьютерной безопасности - и это помимо написания кода. Обычно интервью происходит следующим образом.

Сначала у вас спросят базовые вещи, относящиеся к программированию. Например, каковы принципы ООП или для чего нужны шаблоны в C++. Затем вам подбросят несложную задачку на знание алгоритмов, а в случае успешного выполнения - вариант посложнее.

Первое интервью пройти не так и сложно, если вы много времени уделяли подготовке и решению задач. Все успешно прошедшие интервью кандидаты попадают в список, из которого команды набирают себе стажеров. В этом случае спрос может превышать предложение - поэтому существует второе интервью.

Оно может проходить по-разному, в зависимости от специалиста, который будет его проводить. В конце концов, существует вероятность что даже после двух успешно пройденных интервью вы не попадете в Google. Есть множество сайтов, которые помогут вам в написании резюме и подготовке к интервью.

Не хочу в Google, хочу в Microsoft

Если вы считаете, что Google - корпорация зла, то не стоит тратить время на стажировку именно в этой компании. Тем более, что процесс подачи заявления в Microsoft примерно похожий.

Более того, стажировки в этой компании более длительные - от трех месяцев до года. Опыта в этом случае можно приобрести гораздо больше. Все, что нужно, это найти подходящую позицию и подать заявление вручную или через систему реферинга.

В конце концов, никто не запрещает вам подать заявление сразу в несколько компаний. И помните о том, что стажировка в крупной IT-компании позволит привезти домой порядочные сбережения: интерны в Microsoft и Google получают порядка шести тысяч долларов в месяц. И это помимо оплачиваемого жилья и корпоративных обедов.