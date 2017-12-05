Чем заниматься программисту в возрасте?

Все мы неизбежно стареем и, когда пенсионный возраст «наступает на пятки», оказываемся перед выбором. Кто-то идет на заслуженный отдых, а кто-то продолжает усердно трудиться. Но так ли легко программисту найти работу в зрелом возрасте? Пользователи сайта Quora ответили на этот вопрос.

Стив Бейкер, блогер на LetsRunWithIt.com (2013-н.в.)

Мне 62 и я занимаюсь программированием с подросткового возраста.

За последние 5 лет я трижды менял работу (компании прекращают осуществление проектов, закрывают офисы, выкупаются другими компаниями и пр.). И ни разу еще не случалось, чтобы я искал достойную работу дольше одного месяца. Под словом «достойная» я подразумеваю «интересная работа с окладом более 160 тыс.долл. в год с возможностью работать удаленно не менее 30 минут в день».

Каждый месяц мне поступает множество запросов резюме… Если бы я захотел вновь сменить работу – я мог бы сделать это в мгновение ока.

Проблема заключается не в возрасте (или по крайней мере, не только в возрасте) – так что стоит задуматься, какова реальная причина того, что вы не можете найти достойную работу.

Причина может быть следующей:

В силу каких-либо обстоятельств ваш опыт более не представляет ценности (Возможно, вы работали исключительно с мейнфреймами IBM).

Вы не развивали свои навыки, чтобы соответствовать современным запросам профессии (Владеете ли вы по крайней мере четырьмя «современными» языками программирования, двумя системами управления версиями и десятком необходимых библиотек?).

Сфера ваших интересов слишком ограничена или направление вашей деятельности вас больше не интересует – пришла пора сменить его. Возможно, вы хотите заняться интернетом вещей или видео играми, а раньше всегда работали только с кодом ядра операционной системы?

Ваше местонахождение является причиной отсутствия работы, а вы не можете/не хотите переезжать – работу, связанную с программным обеспечением, сегодня можно найти лишь точечно, а нахождение не в том месте может сказаться на вашей востребованности.

Вам стоит поработать над своим резюме. В среднем менеджер по подбору персонала просматривает резюме лишь 20 секунд перед тем, как принять решение относительно вашей кандидатуры – и вам необходимо использовать эти 20 секунд в свою пользу. После этого первого отбора вам предстоит пройти интервью, которое действительно имеет значение, но для этого ваше резюме должно произвести впечатление «с первого взгляда». Так что вам определенно не стоит писать «возраст: 61 год» или «окончил вуз в 1978» в первом же абзаце!

Не могу сказать, по какой именно причине вас не берут на работу, поскольку я не знаю ничего о вашем предыдущем опыте… и не видел вашего резюме. Я работаю в сфере видеоигр и графического дизайна, и наниматели говорят мне, что именно продолжительный опыт работы и впечатляющее резюме делают меня чрезвычайно востребованным.

Вы говорите, что вас даже не приглашают на собеседования – это не потому, что в глазах нанимателя вы столетняя развалюха, а потому, что ваше резюме выглядит недостаточно хорошо.

В США дискриминация по возрасту незаконна – и именно поэтому я, как правило, убираю даты более, чем двадцатилетней давности, из своего резюме. Однако когда я пишу, что «я был одним из членов рабочей группы, создавшей CD-ROM» – это может меня выдать и заставить выглядеть на свой возраст во время интервью. Как видите, на самом деле нанимателя не волнует, насколько я стар, а вот мой опыт работы воспринимается как бесценный.

Если ваше резюме составлено «грамотно» – едва ли кто-то сможет сказать сорок вам или восемьдесят. Так что, либо вашему резюме требуется незначительная редактура, либо у вас были бы проблемы с приемом на работу даже будь вам 40. Из этого следует, что дело в чем-то другом.

Главное, помните – любая проблема решаема. Но чем больше времени вы проводите, выполняя работу младшего специалиста, тем тяжелее вам будет объяснить потенциальным работодателям, почему последние несколько раз вы занимали столь невысокий пост.

Джеральд Вайнберг, один из основателей Компьютерного зала славы

Насколько я могу судить, я пока самый старый программист, отвечающий на этот вопрос. Я настолько стар, что само слово «программист» ещё не существовало, когда я начинал.

На этой неделе мне исполняется 84 и насколько мне известно, большинство программистов, занимавшихся программированием, когда я начинал (в 1956, на тот момент нас в США было около 20) сегодня уже ушли из жизни. Надеюсь, они попали в рай (или на Облако?).

Я сам постепенно перестал писать коды, чтобы заработать на жизнь, и перешел к обучению молодых специалистов, желающих стать выдающимися программистами. Я все еще пишу коды для собственной пользы, ради развлечения и совершенствования, но прошло по крайней мере 40 лет с тех пор, как я мог вытерпеть процесс написания кода для начальника, который ничего не смыслит в программировании.

Я заработал несколько состояний в качестве консультанта, преподавателя и писателя. Я всегда был связан с программированием, но с годами все дальше отходил от детальной работы с кодами в сторону дизайна.

Если вы достаточно хороши – можете заниматься этими вещами даже в пожилом возрасте, но сидеть и ждать, пока работа сама вас найдет – не вариант. Если вы недостаточно хороши – можете либо продолжать совершенствовать свои навыки (никогда не поздно), либо уйти на пенсию. Никому не нужны посредственные программисты и никогда не были нужны.

Офер Иммануэль, занимаюсь BDE в Bloomberg (2016-н.в.)

Я тоже далеко не молод, но я вижу, что эйджеизм (дискриминация по возрасту) еще очень актуален для США. Несмотря на это, я вижу, как даже более возрастных программистов время от времени принимают на работу. Например, 65-летний TL-программист был принят на работу в группу С++ в Bloomberg. Средний возраст группы, в которой я работаю – около 50 лет. При этом мы не занимаемся техническим обслуживанием.

Пара советов:

Терпят недостаток квалификации младших специалистов, но не старших. Это не (только) эйджеизм, но и здравый смысл. Программисту с двухлетним опытом работы простительно «подтягивать» основы программирования, но для человека с двадцатилетним опытом это неуместно. Программисты должны проявлять интерес к своей области и оставаться в тренде, по крайней мере, в своей области деятельности. Допустим, вы изучили С++ 20 лет назад. Вы же понимаете, что с тех пор язык изменился, также как операционные системы и аппаратное обеспечение, поддерживающее его функционирование? Менеджеры по набору персонала не в восторге от пробелов в вашей профессиональной деятельности. Предполагается, что хороший программист любит то, что он делает, так как он знает, что его труд хорошо оплачивается. Кроме того, никто не запрещает вам убрать из резюме годы, когда вы только начинали свою профессиональную деятельность. 15-20 лет опыта вполне достаточно. Никогда не называйте свой возраст и год окончания вуза, пока вас об этом не попросят.

Джеймс Х. Келли, пишу коды со второго класса

Я программист в возрасте. Я работал в Нью-Йорке, когда пузырь доткомов взорвался, и моя компания стала открытой, выпустив свои акции на свободный рынок. Я уволился и переехал в Лос-Анджелес, чтобы жить мечтой. Прошло 8 лет прежде, чем я решил вернуться в программирование. Мое впечатляющее резюме устарело, и я не был в курсе последних разработок в сфере IT.

Поэтому я прошел курсы программирования. Они стоили кучу денег, но благодаря тому, что у меня уже был опыт, я стал самым продвинутым студентом в группе, что помогло мне найти работу по окончании обучения. Помимо освоения новых технологий, на курсах вы заводите контакты и получаете предложения о работе. Думаю, это стоит потраченных денег и времени.