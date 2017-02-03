Создатель Maps.me о том, как открыть скалодром для энтузиастов

Программист и предприниматель Юрий Мельничек известен в первую очередь как соучредитель сервиса Maps.me и компании AIMatter. Однако Юрий решил не ограничиваться проектами лишь в IT-сфере. Для себя, своих друзей, единомышленников и просто для всех желающих он открыл самый большой в Минске скалодром «Трапеция», который находится в торговом комплексе «Алми» на проспекте Дзержинского. Юрий Мельничек, который живёт между Цюрихом и Минском, нашёл для KV.by время и рассказал о своём новом проекте.

«Не бизнес – а дело для души»

- Я бы не называл свой скалодром бизнесом, это скорее занятие для души. Впервые на скалодроме я побывал в Цюрихе и очень быстро увлёкся этим занятием. Но, возвращаясь в Минск, я постоянно сталкивался с тем, что мне было некуда пойти.

Конечно, до открытия «Трапеции» в Минске уже были скалодромы, но они рассчитаны скорее на профессионалов и хорошо подготовленных любителей. А таким новичкам, как я, было непросто заниматься на таких трассах. Людям, которые приходили на минские скалодромы, приходилось самостоятельно организовывать маршруты своего восхождения на вершину. Это неправильно – маршруты должны быть хорошо продуманы профессионалами. Также они должны иметь разные уровни сложности, чтобы скалолазание было более дружелюбным занятием по отношению к новичкам.

Ещё минским скалодромам не хватало концептуальности. У трассы должна быть какая-то идея, которая делает процесс восхождения более увлекательным, иначе в этом занятии не будет главного – возможности поставить перед собой цель и достичь её.

Я понял, что Минску нужен доступный скалодром, который бы мог привлечь людей заниматься скалолазанием. Не буду лукавить – место делал я в том числе и для себя, чтобы время от времени сюда приходить.

Когда мы создавали скалодром, мы думали не только о новичках, но и о профессионалах, которые уже давно занимаются скалолазанием. В Минске есть целое сообщество таких людей, и нам, конечно же, хотелось создать для них достойные условия. Я подумал: желающие заниматься – есть, а скалодрома – нет. Как же так? В итоге я отбросил все сомнения и решил создать в Минске подобное место. В августе 2016 года скалолазание было включено в программу следующих Олимпийских игр – и нашим спортсменам теперь есть где тренироваться.

«Собрать сообщество – самое главное и ценное»

«Трапеция» — это результат коллективной работы большого числа людей, которые сюда приходят. Конечно, мой вклад здесь тоже есть, но это наше общее детище. Вокруг скалодрома мы сумели собрать увлечённое комьюнити – и это самое главное и ценное в нашей работе. Мы не только занимаемся скалолазанием, но и общаемся, ищем единомышленников, организовываем интересный досуг и просто дружим.

Первыми к нам пришли непосредственно скалолазы. Они с большим увлечением и энтузиазмом подключились к делу, и это лишь придавало мне дополнительной уверенности. Ребята приходили, оценивали, хвалили, критиковали, помогали с новыми решениями. Иногда даже приносили своё снаряжение, чтобы усовершенствовать «Трапецию».

Без помощи опытных скалолазов нам было бы тяжело создать нечто подобное. Когда люди давали рекомендации, они не только улучшали скалодром, но и давали понять, что к проекту есть интерес и им следует заниматься. При таком регулярном фидбеке было просто невозможно этот проект не развивать. Такое активное участие профессионалов вдохновляло нас на поиски различных улучшений и доработок.

Но кроме профессионалов я хотел привлечь и новых людей. Надеюсь, что в «Трапеции» минчане найдут альтернативу тренажёрному залу. Человек с сидячей офисной работой имеет недостаточную физическую активность с одной стороны, а с другой – умственно перенапряжён. Занятие скалолазанием позволяет найти нужный баланс. На скалодроме вы физически активны и поддерживаете своё тело в тонусе, а весь стресс, напряжение и дурные мысли уходят прочь.

«И близко не видно, что скалодром окупится»

Во время проектирования скалодрома мы опирались на самый передовой опыт подобных сооружений в Европе. Я позвал нескольких создателей скалодрома в Швейцарию, чтобы мы вместе поездили и посмотрели, как это устроено там.

Процесс создания «Трапеции» не был простым. Мы очень долго искали подходящее помещение, которое имело бы достаточно высокие потолки, а также удобное месторасположение, чтобы людям было удобно к нам приезжать. К счастью, на проспекте Дзержинского нашлось именно такое.

Cкалодром – это не IT-проект, больших денег на нем не заработать. Пока даже близко не видно, что он может окупиться. А делать стоимость посещения высокой я не хочу. Иначе кто к нам тогда будет приходить?

Так что я не рассматриваю этот проект как бизнес. Конечно, мне бы очень хотелось развивать эту инициативу, и я был бы рад появлению в Минске ещё одного такого скалодрома. Хотя при нынешней экономической ситуации в стране это маловероятно.

«Мы сами растим себе аудиторию»

Чтобы начать у нас заниматься, не нужно ничего особенного. Спортивную одежду можно принести с собой, а специальную обувь взять у нас на прокат. При первом посещении вы пройдёте обязательный инструктаж. Не нужно беспокоиться о страховке и дополнительном снаряжении. «Трапеция» находится в специальном болдерном зале, в котором всё пространство устлано матами.

Свои трассы мы маркируем разными цветами, в зависимости от степени их сложности. Каждый человек сможет найти для себя свою трассу, в зависимости от уровня подготовки. Трассы разрабатывалась лучшими скалолазами Беларусь. Причем, со временем профессиональные скалолазы, которые приходят к нам потренироваться, тоже прикручивают свои собственные трассы. Скалодром – словно живой организм, который расширяется и видоизменяется. На него просто влияют сами гости.

Также скалодром можно воспринимать как компьютерную игру. Первые уровни должны быть простыми и доступными, чтобы не отпугнуть человека. Со временем задания как в игре, так и на трассе усложняются. И, как в любой хорошей игре, тебя охватывает азарт, ты хочешь справляться с все более сложными заданиями, проходить новые уровни, чтобы достичь какой-то конечной цели.

С каждым новым уровнем ты учишься чему-то новому. Преодоление самого себя, упорство, уверенность в себе и своих силах, самоконтроль – все это воспитывается на трассе. Многие наши посетители приводят на занятия своих детей, чтобы они с детства учились стойкости и упорству.

К тому же, здесь одновременно занимаются и гуру, и новички. Так начинает работать преемственность. Новичок увлеченно перенимает опыт, а профи с гордостью наблюдает за успехами своего «ученика». Фактически, так мы растим себе аудиторию.