"Днем сижу за компьютером, а вечером отрываюсь". Почему минские айтишники проводят вечера на скалодроме?

Даже в будни по вечерам на скалодроме много народа. Многие приходят сюда после работы, чтобы отдохнуть, развлечься или просто пообщаться. И, что удивительно, шесть из десяти человек, с которыми здесь удастся поговорить, будут ребятами из IT-сферы. Решили разузнать, почему скалодром стал их любимым местом для досуга.

Вячеслав, программист

– Я прихожу сюда постоянно с декабря 2016: хожу на тренировки два раза в неделю. Как я сюда попал? Да просто увидел у знакомого репост в социальной сети с информацией о том, что на скалодроме будут соревнования. Я решил, что хочу поучаствовать, и в итоге мне очень понравилось. Я узнал, что можно ходить на занятия, развиваться – и все, меня уже не остановить.

Даже не могу точно сказать, что в этом занятии меня зацепило. Мне просто нравилось лазать по стенам – наверное, это из детства. К тому же я увидел в этом занятии крутую альтернативу тренажерному залу. Но физический аспект меня привлекает меньше, чем сам процесс покорения новой трассы.

Я целый день провожу за компьютером, поэтому мне просто необходимо занятие, которое позволит размяться и поупражняться. Я долгое время ничем не занимался, но чувствовал в этом потребность. И вот, в один прекрасный момент все сложилось так, как нужно.

Даже за то непродолжительное время, что я занимаюсь, уже есть очевидные успехи. Когда я только пришел, не мог пролезть ни одну трассу – просто стоял, зацепившись руками и ногами, и не мог двинуться. А теперь я иногда пробую участвовать в соревнованиях, пока не в чемпионах, но все же.

Юлия, бизнес-аналитик в IT-компании

– Скалолазанием я занимаюсь уже около 6 лет, но тренироваться всерьез я начала только два года назад. Я вдохновилась примером своей подруги, которая очень интересно рассказывала о своем опыте в скалолазании. Мы толпой девчонок пошли попробовать и… остались. У нас был профессиональный тренер, который с нами занимался. И мы прямо пищали от той тусовки, которая образовалась вокруг скалодрома. Теперь все друзья – здесь.

Каждый раз, когда удается что-то более сложное, чем раньше, испытываешь неимоверную радость. Это настоящий кайф! Больше всего запоминаются соревнования, попадание в финал или хотя бы полуфинал. Это в первую очередь победа над собой, повышение своего уровня.

Скалолазы – отличная компания. Здесь очень много активных интересных людей, с которыми легко и быстро можно спланировать совместную поездку или путешествие. Они все подвижные, легкие на подъем, будь то полноценный отпуск или просто свободные выходные.

Моя работа очень нервная: нужно постоянно искать компромисс между разработчиками и заказчиками. И, конечно, я не могу свои эмоции или усталость выплескивать на коллег или людей, с которыми работаю. Поэтому я прихожу сюда и занимаюсь – меня моментально отпускает. Это хороший способ получить выброс адреналина и незабываемые эмоции.

Вадим, инженер в IT-интеграторе

– Я начал заниматься скалолазанием в далеком 2011 году. Периодически я прихожу на скалодром, оттачиваю навыки, но, конечно, особенное удовольствие получаешь, когда приезжаешь на настоящие скалы.

У скалолазания есть свои преимущества. Это особый спорт, при занятии которым работают все группы мышц. В то же время это длительный захватывающий процесс и работа на результат. Каждая новая трасса – это вызов. Смог пролезть от начала до конца? Молодец! Не смог? Значит, тренируйся, расти, старайся и добивайся.

И далеко не все упирается в физическое развитие. Часто для того, чтобы трасса наконец покорилась, нужно просто хорошенько подумать: поменять положение, грамотно распределить свой вес, попробовать иначе ухватиться.

Я стараюсь приходить два-три раза в неделю – по вечерам после работы. Днем обычно сижу за компьютером, а вечером – отрываюсь.

Дмитрий, директор «90live.org» (приложение для фанатов футбола)

– Спортом я занимаюсь практически всю жизнь. Всегда выбирал занятия так, чтобы была не только физическая нагрузка, но и какой-то дополнительный интерес. У меня менялись жизненные приоритеты – соответственно менялось и то, чем я занимаюсь. Конкретно болдерингом я начинал заниматься еще в другом зале, провел там где-то полгода, но потом не сложилось – я чувствовал, что предоставлен сам себе.

А потом я узнал, что открылась «Трапеция», и решил попробовать еще раз – пришли вместе с супругой. И вот уже почти полтора года мы приходим сюда по два раза в неделю на групповые тренировки. Занятия скалолазанием компенсируют преимущественно сидячий образ жизни на работе. В конце рабочего дня очень круто прийти в хорошую компанию единомышленников – на скалодроме уже есть свое комьюнити.

Со стороны, возможно, кажется, что это опасно, но за все время, что я занимаюсь, я ни разу не видел серьезных травм. Да, бывает, неудачно спрыгнешь – ушибешься, мозоль натрешь, коленкой об зацепку ударишься – но это все несущественно.

Почему здесь так много айтишников? Ну, во-первых, сам создатель этого скалодрома Юрий Мельничек– известный в IT человек, поэтому в этой среде хорошо осведомлены. Во-вторых, свою роль играет и финансовый аспект: для ребят из IT сходить два-три раза в неделю на скалодром – это доступно. В-третьих, многим моим коллегам нужен контраст с сидячим образом жизни на работе. Поэтому по вечерам они хотят активности и приходят сюда.

Заместитель директора скалодрома «Трапеция» Юрий Яковлев объяснил, почему айтишников в зале так много даже в будни. По его словам, так издавна повелось, что альпинизм – спорт технарей.

Почему на скалодроме так много айтишников?

– Раньше альпинизмом занимались люди исключительно технических специальностей. Так и повелось: на скалодромы приходили физики, математики, инженеры. Альпинизм по праву считался элитарным видом спорта. Поэтому и в скалолазании чаще всего можно встретить именно технарей – это своеобразная преемственность поколений.

Многие, наверное, не понимают: а зачем лезть на стенку? Но на самом деле это очень интересное занятие, у которого сложилась особая атмосфера. Возможно, айтишники приходят сюда именно за ней – за атмосферой. Для многих скалодром – это не только возможность полазать, но и возможность общаться, знакомиться, находить общие темы для общения и дискуссий.

Сколько нужно заниматься, чтобы были результаты?

– В зале мы рекомендуем заниматься хотя бы два раза в неделю – этого достаточно для того, чтобы был ощутимый прогресс. Особенно важно регулярно тренироваться тем, кто только начинает лазать – им нужен опыт. Для устойчивых результатов лучше, конечно, заниматься с инструктором, приходить на групповые занятия.

Когда будут первые результаты?

– Даже новичок найдет здесь трассу, которую обязательно сможет пролезть. Есть трассы различной степени сложности – они отличаются цветом и пронумерованы. Есть очень простые трассы, которые под силу даже детям. А есть и очень сложные маршруты, которые не с первого раза даются даже опытным ребятам.

Лазать обязательно в одиночестве?

– Наоборот, многие приходят сюда с друзьями или даже семьями. Крупные компании часто проводят выездные мероприятия и праздники на скалодроме. У нас уже проводили тимбилдинги EPAM, Wargaming, iTransition и другие представители ПВТ.

Даже если к нам приходят заниматься по одному, они очень скоро находят здесь новых товарищей. Часто, занимаясь в группах, ребята находят общий язык: сперва – обсуждая трассы, а потом – говоря о работе, хобби и даже о личном.

Почему скалолазание лучше «качалки»?

– Хотя бы потому, что это интереснее. Это не просто упражнения, которые ты повторяешь из раза в раз, это каждый раз что-то новое. К тому же, в тренажерном зале целенаправленно прокачивается только несколько групп мышц, а в скалолазании задействованы практически все. И скалолазание – это все-таки спорт. В 2020 году в Токио скалолазание впервые будет в программе Олимпийских игр, разыграют несколько комплектов медалей.

Каждый маршрут – это своеобразная головоломка, которую нужно решить. Поэтому скалолазание – это не только физическая, но и умственная активность. Только если на работе у людей обычно интеллектуальная загрузка, то здесь все размышления – отдых. Это возможность переключиться после тяжелого дня.

А еще на скалодроме есть свое комьюнити. Это люди, которые друг друга полностью понимают, разделяют общее увлечение. Многие здесь объединяются в компании, ездят на скалы, путешествуют и даже создают семьи.