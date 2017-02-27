Менеджеры проектов в ИТ-компаниях: мешают или помогают?

Так ли важны менеджеры проектов для ИТ-компаний? Бывают ли креативные директора или старшие инженеры, использующие программы управления проектами для выполнения функций проектного менеджера? Эти вопросы обсудили пользователи сайта Quora.

Чак Кобб, автор книг, посвященных agile-методам в проектном менеджменте, наставник, инструктор

Я не люблю обобщать, но в целом проектные менеджеры вносят значительный вклад в работу компании, так как они задействуют множество ресурсов. Хороший проектный менеджер, если он является настоящим лидером и эффективно руководит проектом, способен улучшить производительность всей проектной группы.

Мог бы креативный директор или старший инженер с легкостью справиться с этой ролью? Бывают ли креативные директора или старшие инженеры, использующие программы управления проектами для выполнения функций проектного менеджера? Для небольших простых проектов это возможно. Для крупных и сложных – вряд ли.

У вас может сложиться мнение, что проектный менеджер – всего лишь перехваленный управленец, владеющий Microsoft Project или любой другой программой управления проектами. Но это понятие гораздо шире, а мир проектного менеджмента стремительно изменяется под влиянием метода гибкого управления проектами (Agile).

В прошлом проектные менеджеры ассоциировались с планированием проектов и управлением ими, к ним предъявлялись четко определенные требования в рамках проекта с его графиком и бюджетом. Сегодня роль метода гибкого управления проектами (Agile) заключается в умении работать с проектами в более широком смысле этого слова, не имеющими четко определенных требований, а также в умении максимизировать ценность бизнеса. Я убежден в том, что это куда более серьезный вклад в работу организации, требующий куда белее серьезного набора навыков.

Ростик Демуш, бизнес-аналитик в компании Perfectial

Определенно не мешают. Скорее наоборот. Они ускоряют выполнение проекта, следят за тем, чтобы все этапы проекта выполнялись в срок и с учетом предоставленного бюджета.

Расстановка целей и приоритетов еще полдела, а вот заставить десятки, а иногда и сотни людей согласованно работать на их выполнение – вот что чертовски сложно.

Эффективность проекта сильно страдает, если команда не работает сообща, с четким пониманием роли каждого ее члена. Хороший ПМ должен быть достаточно умен для того, чтобы достичь гармоничного взаимодействия.

Акаш Дип Сингх, разработчик проектов

Впервые слышу, что проектные менеджеры вредят продуктивности. Нет, совсем нет. Они нужны для того, чтобы выполнить обещанное в срок и при этом вписаться в бюджет.

Сегодня проектный менеджер вовлечен во множество процессов, и иногда рабочей группе может показаться, что он вредит продуктивности компании, но на самом деле это не так. Процесс управления механизмом определяется организацией в соответствии со стандартами, которых она придерживается.

Говоря о своем прошлом в качестве проектного менеджера, до сих пор вспоминаю, как члены нашей IT-группы говорили мне: «Эй босс, мы можем сделать конфигурацию ядра за две минуты». Но, когда дело касалось менеджмента, им требовался запас времени около нескольких часов, поскольку надо было подать бумаги на утверждение, продумать запасной плат и т.д. и т.п.

Все это отнимает время, но имеет свои плюсы. Это так называемое необходимое зло.

Я привел всего один пример, но их могут быть сотни… ПМ стремятся выполнять задачи в условиях известных и неизвестных ограничений в этом мире вечноменяющихся потребностей.

Эрин Янг, основатель ориентированной на пользователя фирмы по разработке сайтов и ПО Slide UX

Как UX-разработчику, управление товарным производством очень мне помогает! Без менеджеров по продукции нам приходилось бы довольствоваться поверхностными знаниями людей, выполняющих задачи, которые должен координировать проектный менеджер. Как по мне, это неэффективно.

Я считаю, что стоит потратить время на их поиск. Я постоянно вижу группы разработчиков и исполнительные группы, которым не хватает компетентности из-за отсутствия менеджеров по продукции.

Мэтью Восс

Для ответа на этот вопрос использую отрывок из ответа на другой: «почему программисты ненавидят менеджеров?»:

Как инженер/руководитель группы с 20-летним стажем, я хочу поделиться некоторыми соображениями относительно проектных менеджеров, так как они могут стать ценными кадрами для проектов разработки ПО, но на практике часто терпят неудачу. Это тяжелый труд, требующий превосходного умения слушать и оценивать ситуацию, а также балансировать между человечным отношением и необходимой строгостью.

Я имел удовольствие работать с несколькими проектными менеджерами, которые прекрасно умели слушать и были готовы вмешаться и выполнить грязную работу – они заново расставляли приоритеты согласно поданным просьбам, помогали обрабатывать входящую информацию, знакомили многочисленных клиентов с нашими целями и задачами, получали и обрабатывали информацию из различных ресурсов. Больше всего внимания успешные менеджеры уделяли оценкам инженеров относительно того, какие типы работ лучше всего выполнять вместе и какой порядок их выполнения будет самым эффективным.

Эти менеджеры помогали связывать между собой и координировать пожелания рабочей группы и клиента, давая группе больше времени для работы над архитектурой и техническими проблемами. Они отсеивали необоснованные запросы и помогали оправдывать ожидания чрезмерно требовательных клиентов. Они впитывали идеи по разработке продукта, поступающие от инженеров и клиентов, и обращали внимание на противоречивые требования.

Но на своем пути я встречал мало настолько продуктивных проектных менеджеров. Они терпят неудачу из-за того, что не слушают и не воспринимают то, что им говорят; или путают управление разработкой продукта с владением этим продуктом; или не вникают в процесс и не делают того, что наиболее необходимо в данный момент вне зависимости от того, насколько это тяжело и муторно; или не выкладываются на полную, чтобы автоматизировать все стадии процесса.

Я бы сказал, что креативный директор или старший инженер мог бы справиться с этой работой, но с трудом. Успешный проектный менеджмент зависит от умения принимать решения, организаторских способностей, искусства межличностных отношений, и в гораздо меньшей степени от используемых программ.

Крис Батлер, менеджер по продукции со стажем более 16 лет

Это зависит от менеджера по продукции и организации, в которой он работает. Но я бы сказал, что в целом организации лучше с менеджером по продукции, чем без него. У креативного директора или главного инженера иные задачи. Говорить о том, что менеджер по продукции занимается только проектным менеджментом, означает не понимать его роли.

Хорошие менеджеры по продукции помогают преодолеть неопределенность, которая является частью любого проекта, существующего внутри организации. Удачная работа с противоречиями открывает новые пути, неудачная – создает риски.

Крупные организации, сконцентрированные на инновациях, дают своим работникам свободу пробовать и ошибаться. Плохой менеджер по продукции и неуютная рабочая атмосфера могут обречь на неудачу любой проект, над которым работает фирма.

Саймон Мауэр

В традиционных инженерных и строительных проектах работа начинается с составления плана группой людей, затем он передается проектной группе, которая в свою очередь передает его другой для обсуждения рекламной стратегии, оценки стоимости проекта и обсуждении договора подряда, и, наконец, проект передается группе, занимающейся строительным менеджментом. В традиционном подходе ни одного человека не контролируют от начала до конца, что приводит к тому, что многие вещи просто летят в пропасть – что отрицательно сказывается на стоимости проекта и времени его выполнения.

В парадигме проектного менеджмента ПМ отвечает за работу от начала до конца, а за каждую стадию работы (планирование, разработка, работа над договором подряда, строительство) отвечают члены групп, находящихся в подчинении у проектного менеджера.

«Проектный менеджер» может быть одним названием, не содержащим под собой никаких специальных навыков и инструментов – а может быть описанием человека, обладающего необходимым инструментарием руководителя, включая тимбилдинг, организацию рабочего процесса и тайм-менеджмент.

Я считаю, что было бы очень полезно, если бы люди, которых называют проектными менеджерами, проходили какие-нибудь формальные курсы по тимбилдингу, тайм-менеджменту и основам управления. Важным моментом является то, вовлечен и поддерживает ли топ-менеджер стратегию проектного менеджера. Плюс «пожизненного» проектного менеджера состоит в том, что может быть произведен более качественный продукт, а ответственность за него будет четче определена.

Минус проектного менеджера состоит в том, что члены рабочей группы могут быть в подчинении у разных ПМ на нескольких проектах, им приходится отчитываться перед несколькими боссами, ни один из которых не является их непосредственным начальником. Этот вопрос обычно решается руководителем программы, который устанавливает приоритеты между проектами, у которых могут возникнуть конфликты потребности в ресурсах.