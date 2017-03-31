Если вы получили приглашение на собеседование, нужно к нему тщательно подготовиться, чтобы получить свою работу мечты. Что никогда не стоит говорить на собеседовании, обсудили пользователи сайта Quora. Самые интересные мнения - в материале KV.by.

Депак Мехта, присутствовал более чем на 30 собеседованиях

Надеюсь, вы не хотели бы получить шутливые ответы на свой вопрос, как это часто бывает, а ждете полезных советов.

Никогда не говорите, что вас не интересует эта работа

«Вы знаете, мой стартап прогорел, поэтому мне срочно нужна работа, чтобы снова встать на ноги». «Вообще-то я хотел бы работать в другом месте. Но там пока ничего не выходит, так что пока я пришел к вам. Я особо не заинтересован в том, чем вы занимаетесь».

Я бы оценил подобную честность, но такие заявления являются тревожным сигналом для работодателя: человек уволится при первой же удобной возможности, не будет на 100% выкладываться на работе, а я просто стану для него источником зарплаты.

Никогда не заостряйте внимания на финансовом аспекте

Я не говорю о том, что вам не стоит обсуждать свою зарплату и льготы. Но лучше всего спросить об этом один раз в конце собеседования. Это покажет, что зарплата является для вас важным, но не определяющим фактором (не забудьте обсудить такие аспекты работы, как ваши обязанности, ожидания, перспективу карьерного роста – краткосрочные и долгосрочные перспективы).

Люди, которые начинают интервью с обсуждения зарплаты, через 10 минут интересуются бонусами, а еще через 5 минут спрашивают о ежегодной надбавке, выставляют себя в крайне невыгодном свете.

Не задавайте личных вопросов

Когда вас спрашивают, остались ли у вас вопросы, убедитесь, что вы не касаетесь личных тем. Интервьюер здесь для того, чтобы обсудить рабочие моменты, а не для того, чтобы посплетничать за чашечкой кофе.

Никогда не жалуйтесь на своего предыдущего работодателя

Даже если есть повод. Это просто выставит вас в невыгодном свете. Тот, кто проводит собеседование, также станет бывшим работодателем, когда вы уйдете.

Не переоценивайте себя

Один из самых пугающих вопросов на собеседовании «Каковы ваши слабые стороны?»

Стоит ли ответить прямо без обиняков или избрать более дипломатичный метод? Многие люди посоветуют вам назвать качество, которое может быть одновременно положительным и/или отрицательным (или упомянуть о каком-либо несущественном недостатке).

Но многие заходят слишком далеко. «Мой самый большой недостаток? Хм… Мне кажется, я чересчур старателен/работаю больше, чем требуется/ бла-бла-бла».

Вам кажется, что вы сможете впечатлить этим человека, сидящего перед вами, но на самом деле вы просто покажетесь ему высокомерным идиотом.

Мира Заслов, за время своей работы нанимала сотни людей

Эвфемизмы не повлияют на ваши шансы получить работу. Но они могут быть по-разному истолкованы, исходя из контекста и их значения. Так или иначе, они скорее понизят ваши шансы, нежели повысят их.

Я сама совершила эту ошибку на своем первом собеседовании после колледжа. И она стоила мне работы. А по какой причине я совершила ошибку? Мне было настолько комфортно во время интервью, что я начала болтать с нанимателем, словно он был моим другом. Я была слишком прямолинейна, из-за чего показалась незрелой и грубой.

Я проходила собеседование в eBay в 1999 году, и это была великолепная возможность для меня. Я успешно прошла все предварительные собеседования, а заключительное интервью было с человеком, который принимал решение и должен был стать моим начальником.

Разговор протекал хорошо, мы сразу же нашли общий язык. Мне казалось, что все идет замечательно. А в конце работодатель упомянул нашего общего знакомого – безумно грубого человека. Этот общий знакомый был настоящим козлом. И я, не задумываясь, назвала его придурком. Мы посмеялись, все показалось мне невинной шуткой.

Я ушла в твердой уверенности, что должность моя. Однако вскоре мне позвонил специалист по подбору персонала, чтобы сообщить, что меня не взяли. Сначала я думала, что не получила работу из-за недостатка опыта – это должна была быть моя первая полноценная работа.

Тем не менее, специалист по подбору персонала рассказал мне, что они редко сообщают кандидатам причину, по которой их не взяли. Но в данной ситуации она посчитала необходимым объясниться. Причина, по которой я не получила работу заключалась в том, что я грубо выразилась на собеседовании.

Замечательно, если на интервью чувствуете себя комфортно, но не расслабляйтесь. Помните о том, что интервью – это не обычный разговор двух друзей. Вы являетесь потенциальным представителем компании, и во время интервью проверяют ваш профессионализм и рассудительность. Если на интервью вы позволяете себе грубость, работодатель приходит к заключению, что, начав работать в компании, вы будете позволять себе еще больше.

Также следите за собой перед интервью. Не ругайтесь ни с кем в лифте или в местной кофейне. Вы можете завалить интервью еще до его начала.

Один хороший практический совет: спросите себя, будет ли вам приятно, если ваша семилетняя племянница услышит, как вы выражаетесь, или если запись вашего собеседования разместят на первой странице World Street Journal.

Викрам Ганасекар

Никогда не пытайтесь прикрыть незнание ложью

Слишком часто я вижу претендентов, неспособных найти ответ на вопрос. И прикрывающих свое незнание выдуманными историями. Никогда так не поступайте, ничего хорошего не выйдет. Например, когда я говорю, что ответ на какой-либо технический вопрос не верен, кандидат говорит, что так его научил преподаватель в университете.

Никогда не пытайтесь использовать необычные слова без полного понимания их смысла

Однажды я проводил интервью с парнем, который сидел передо мной с серьезным лицом и начал с фразы: «Я уверенный в себе, отчаявшийся парень, который ищет работу в сфере аналитики….». Стоит ли говорить, что я тут же отказал ему.

Была еще одна девушка, которой показалось, что предложенная ей для решения задача была некорректна. Она сказала: «Сэр, задание немного эротично…» (англ. “erotic” – “эротичный”, вместо “erratic” – “ошибочный”).

Обращайте внимание на то, что рассказываете о своих хобби

Сон – это не хобби, также как и просмотр телепрограмм. Задумайтесь на секунду, что для работодателя будет значить тот факт, что вы предпочитаете засыпать при каждом удобном случае.

Не обсуждайте свое финансовое положение

Хотя тут могут быть некоторые исключения. Вы можете тонко намекнуть на это, отвечая на вопрос, кто для вас является образцом для подражания, назвав своего отца, так как, хоть он и родился в бедной семье, много работал для того, чтобы отправить вас в колледж. Но ненормально говорить об этом напрямую, оказывая эмоциональное давление на работодателя.

Не говорите на личные темы

Ваши религиозные убеждения, ваш партнер и другая личная информация никогда не должны всплывать во время собеседования. Хотя нет ничего предосудительного в том, чтобы поделиться подобной информацией (если вы хотите), но это может привести к тому, что вас сочтут за эмоционально нестабильную личность, а это, поверьте, производит не самое приятное впечатление на работодателя.

Говорите только на родном языке

Если этого не предусматривает задание, воздержитесь от использования иностранных слов в речи.

Не спрашивайте, как прошло интервью

В большинстве случаев это не произведет негативного впечатления, но лучше этого избегать. Ни один работодатель не поделится с вами своими мыслями, так что вы просто будете выглядеть непрофессионально.

Шайлеш Махаян, провел более тысячи собеседований в лидирующих IT-компаниях

Работодатели в первую очередь оценивают следующее:

1. Обладает ли кандидат знаниями и опытом, необходимыми для данной работы? (Именно поэтому они интересуются выполненными вами проектами).

2. Может ли кандидат постоянно давать результаты, которые от него требуются?

3. Является ли данный кандидат лучшим из всех?

4. Сможет ли он наладить отношения с коллегами и фирмой, когда начнет работать? (Они также пытаются выяснить, предпочитаете ли вы работать один или в команде).

5. Обладает ли кандидат необходимыми для данной работы коммуникативными и лидерскими качествами? (Это можно выяснить, проведя групповую дискуссию).

6. Есть ли у кандидата потенциал дальнейшего роста в вашей организации?

Если хотите получить работу, тщательно готовьтесь к предстоящему интервью. Многим отказывают из-за того, что они не способны как следует ответить на вопросы. Иногда они говорят то, чего не стоит говорить.

Есть целый список того, что можно, а чего нельзя делать во время интервью. Они представлены ниже. А также некоторые часто задаваемые вопросы и ответы на них.

Не пытайтесь сделать что-нибудь необычное для того, чтобы впечатлить работодателя

Если вы пытаетесь сделать что-то из ряда вон выходящее, это может выглядеть странно и сработает против вас.

Одевайтесь подобающе

Рекомендованный дресс-код: хорошо отглаженная рубашка с длинным рукавом (желательно светлая), темные брюки, обувь. Коротко подстриженные волосы. Для женщин подойдет любое скромное официальное платье.

Обращайтесь ко всем членам комиссии, даже если некоторые из них ничего не говорят

Помните о том, что каждый член комиссии выставляет свою оценку. Случается так, что самый тихий и незаметный член комиссии является также и самым главным. Отбирают только тех людей, которые понравились членам комиссии. (Помните о том, что из множества формально одинаковых кандидатов выбирают именно того, который понравился комиссии).

Во время интервью вы должны продемонстрировать свое умение или желание работать. Не стоит произносить вещей наподобие «Я не уверен»/»Я попытаюсь», так как они говорят о том, что вы не готовы брать на себя ответственность за то, что делаете.

Заранее заготовьте ответы на следующие часто задаваемые вопросы:

Расскажите что-нибудь о себе:

Рассказывайте только положительное, 10-20 предложений. Расскажите о своем образовании, опыте работы, о своих сильных сторонах… Убедитесь, что все, о чем вы говорите, соответствует требованиям, предъявляемым к должности, на которую вы претендуете. Отрепетируйте 5-10 раз дома.

Расскажите о проектах, над которыми вы работали:

Убедитесь в том, что сможете рассказать о 4-5 стоящих проектах, включая следующие пункты: с чем был связан проект, детали, имя клиента, производство, технология, размер рабочей группы, ваша роль, ваш вклад в проект, основные достижения…

Почему вы хотите стать частью компании:

Перед тем, как идти на интервью, как следует изучите сайт компании. Постарайтесь понять, чем она занимается, чем отличается от других, прочитайте последние новости о компании, которые, как правило, размещаются на сайте. Исходя из этого, вы сможете понять, чем именно вас заинтересовала именно эта компания… Если вы идете на техническое интервью, вам необходимо знать следующее: точное название компании (так как многие компании, работающие в одной сфере, имеют схожие названия), какие продукты и услуги предлагает компания, какие из них представляют для вас интерес.

Если вы отправляетесь на интервью на должность в отделе маркетинга/финансовом отделе и т.д., вам необходимо знать: имя исполнительного директора, имена членов совета директоров, совокупный доход компании, рентабельность, последние новости на компании, которые обычно доступны на сайте, конкурирующие компании.

Хобби говорят о вашем характере

Некоторые области, например, общее управление, продажи, IT/бизнес-консультирование и т.д. требуют экстравертов и командных игроков, которые быстро находят общий язык с людьми, поскольку им постоянно приходится взаимодействовать с другими рабочими коллективами.

В других сферах не имеет значение, экстраверт вы или интроверт. Сюда входят программисты, математики, исследователи, секретари.

Тех, кто предпочитает командные игры на свежем воздухе (подразумевающие взаимодействие большого числа людей), как правило, считают экстравертами, умеющими находить контакт с людьми. (Примеры игр: крикет, баскетбол, бейсбол, хоккей, теннис, настольный теннис).

Те, кто предпочитает домашние игры или занятия, не подразумевающие общение с большим количеством людей (за исключением 1-2), как правило, считаются интровертами, не способными эффективно взаимодействовать с людьми. (Хобби/Игры: чтение, пение, кулинария, шахматы, карты, бильярд, социальные сети, коллекционирование).

Так что хобби, о котором вы упоминаете, должно соответствовать должности, на которую вы претендуете, даже если это не ваше основное хобби. Убедитесь, что у вас достаточно знаний об упомянутой игре/занятии, в противном случае, вам не удастся ответить на вопросы, которые могут задать.

Алекса Рауль, соучредитель AlexaJobs.com

Ваша основная задача заключается в том, чтобы показать менеджеру по подбору персонала, что вы обладаете необходимым набором навыков и личных качеств, которые делают вас идеальным кандидатом на должность.

Вот кое-что из того, что вам стоит иметь в виду на своем следующем интервью:

«Чем занимается ваша компания?»

Правило номер один – провести небольшое исследование перед интервью. Вы никогда не захотели бы прийти на интервью, почти ничего не зная о работе компании или должности, на которую претендуете. Тот факт, что вы знаете кое-что о работе компании, говорит о том, что вы усердны в работе, заинтересованы в должности и нацелены на получение работы.

«Я не ладил со своим начальником»

Никогда не стоит негативно отзываться о тех, с кем вы работали в прошлом. Потенциальный работодатель скорее всего встанет на сторону вашего предыдущего руководителя и решит, что с вами тяжело иметь дело.

«Извините, я опоздал»

Само собой разумеется, что пунктуальность чрезвычайно важна. На интервью необходимо приходить вовремя. Потенциальному работодателю совершенно не хочется, чтобы вы каждое утро опаздывали на работу.

«Я перфекционист/трудоголик»

У всех есть слабые стороны, будьте всегда готовы поговорить о них. До тех пор, пока ваш недостаток не является серьезным препятствием для работы, вы можете рассказывать о том, как вы с ним боретесь. Это может быть довольно успешной стратегией.

«Это есть в моем резюме»

Если наниматель задает вопрос насчет ваших навыков, не ссылайтесь на резюме, а, напротив, используйте свою возможность блеснуть. Наниматель пытается таким образом оценить ваши коммуникативные навыки.

«Я претендую на эту должность, так как она позволит мне…»

Разговоры о том, какие навыки и опыт может принести вам работа в компании, могут уменьшить ваши шансы получить работу. Вы сфокусируете внимание на том, чего вам недостает для выполнения работы. Напротив, заострите внимание на том, что вы можете привнести в работу компании.

«Вы пожалеете, если не наймете меня…»

Вы никогда не узнаете этого, не познакомившись с другими претендентами и не оценив их. Чрезмерная уверенность в себе может оттолкнуть потенциального работодателя.

«Мне действительно нужна эта работа!»

Не давайте намека на отчаяние. Работодатель может расценить это как признак слабости. Работодатели ищут кандидатов для долгосрочного сотрудничества, а не просто тех, кому нужна работа.