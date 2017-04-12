Виртуальная реальность, IoT и машинное обучение. Какие технологии переоценили в 2016 году?

Какие технологии переоценили эксперты и инвесторы? Может ли быть так, что сегодня виртуальная реальность находится на пике популярности, а завтра будет никому не нужна? Или же IoT "умрет" также быстро, как и "взлетал". Эту тему обсудили пользователи сайта Quora. Самые интересные ответы - в материале KV.by.

Эрик Су, более 10 лет работы в технологических компаниях

Виртуальная реальность. Я считаю, что через 4-5 лет дополненная реальность сменит виртуальную, так как дополненная реальность является намного более продуманной технологией, обладающей нетривиальными требованиями. Наиболее наглядные примеры: Pokemon Go, очки дополненной реальности Hololens и Magic Leap. Сейчас растет спрос на виртуальную реальность, но это продлится ровно до того момента, пока дополненная реальность не вернется на рынок, улучшив свое восприятие поведенческих особенностей пользователя и свою реакцию на них. Беспилотные автомобили. Эта эпопея длится последние 5-7 лет и включает в себя, к сожалению, гибель людей и огромное количество государственных постановлений. Стартапы, связанные с созданием аппаратных средств для гаджетов. Происходит обыкновенное перенасыщение гаджетов огромным количеством ненужных функций, а также переход от сложных вещей к более простым.

Майкл Крынски, ученая степень по информатике

Я полагаю, что переоцененной является сфера "Интернета вещей". Каждый год я посещаю конференцию CES, а также многие другие важные технические конференции. И я закатываю глаза каждый раз, когда слышу об "Интернете вещей". На подобных конференциях постоянно расхваливают перспективу того, как все в наших домах будет связано между собой, а также призывают разработчиков приступить к созданию все большего количества новых устройств, способных существовать в данной системе и облегчать нам жизнь.

Прошлогодняя конференция CES была под завязку забита подобными приспособлениями. Тостеры, стиральные машины, умные телевизоры, лампочки и даже резиновые уточки…

Я отказываюсь восхищаться перспективой управлять своей зубной щеткой при помощи своего телефона. Я не собираюсь заниматься разработкой очередного холодильника со встроенными динамиками и поддержкой Wi-Fi. Существует огромное количество других, более интересных для меня секторов, и, если честно, мне кажется, что многие люди все же предпочитают, чтобы некоторые из их вещей продолжали существовать в автономном режиме.

Стели Эфти , работает в Close.io

Реклама и надувательство повсюду. Но вот наиболее переоцененные IT-секторы в сфере продаж:

Искусственный интеллект/чат-боты. Продавцы будут необходимы ровно до того момента, пока чат-боты не научатся понимать потребности потенциального клиента, преодолевать возможные возражения и по итогу заключать сделку.

Машинное обучение. На данный момент компьютеры способны создавать идеальные клиентские профили и даже вести счет. Однако все равно необходимы отделы по продажам, которые смогут квалифицированно оценить временные рамки для сделки, предусмотреть неприятные и проблемные ситуации, возникающие в ходе работы, а также оценить возможные действия других людей, вовлеченных в процесс покупки.

Предсказательная аналитика. Вряд ли вы нуждаетесь в причудливом алгоритме, который бы сказал вам, почему кто-то что-то у вас не покупает. Если человеку не нужен ваш продукт, то какая разница, почему он его не покупает?

Рамандип Сингх

Каждый день можно увидеть завораживающие отчеты об автономных машинах, не требующих водителя. Все больше и больше людей задаются вопросом, сменят ли подобные транспортные средства Uber.

Мне кажется, пока точно не о чем волноваться. Пройдут годы, прежде чем эта технология станет надежной, и, вполне возможно, только через несколько десятилетий люди смогут начать ей доверять и охотно использовать. Вспомните тот факт, что гибридные машины составляют только лишь 3% от общего числа транспортных средств, и это спустя 15 лет после выхода на рынок. Как вы думаете, сколько времени займет переход на самоуправляемые машины?

Учитывая количество несчастных случаев, имеющих место на этапе тестирования, самоуправляемым машинам еще предстоит пройти огромный путь от существующего концепта до продукта потребления.

Джош Панкив, эксперт по обработке платежей

Я лучше остановлюсь на тех, которые мне кажутся перспективными. Одной из таких сфер является дополненная реальность, в частности, после выходы игры Pokemon Go. Вне сомнений, лето 2016 года мы запомним как лето Pokémon Go.

Эта игра, созданная на основе технологий дополненной реальности с учетом текущего местоположения, была скачана 100 млн раз меньше чем за 2 месяца после ее выпуска, и, судя по всему, она не собирается останавливаться на достигнутом. Фанаты этого приложения быстро воспользовались так называемой Pokémon Go-манией. Некоторым торговым точкам повезло быть представленными в игре в качестве PokeStop или Gym, что без всякой рекламы привлекло огромное количество покупателей на данную территорию. Тем же магазинам и торговым центрам, кому повезло меньше, пришлось приложить некоторые усилия, чтобы воспользоваться сумасшествием фанатов.

Так, например, некоторые магазины предлагают скидки игрокам, состоящим в определенных командах, или же открывают бесплатную раздачу интернета для игроков, собирающих покемонов в их заведениях.

Мэтт Вассерман

Я считаю, что это интернет. Это один из величайших из когда-либо изобретенных инструментов, контролирующий распространение информации. Результатом работы этого инструмента стало население, думающее, что оно знает все или может знать все, когда на самом деле люди знают только то, что им позволено.

Майк Маплс, один из партнеров-основателей Floodgate

Начать, пожалуй, стоит с того, что моя работа заключается в выделении 10 успешных проектов из 10.000. Это может показаться диким на первый взгляд, но именно этот 0,1 %, эта горстка компаний будет выпускать 97% всего релевантного контента.

Поэтому, когда речь заходит о стартапах, мне кажется, будет не совсем верно оценивать технологии по тому, переоценены они или нет. Будучи инвестором, я очень тщательно подхожу к поиску и сортировке компаний-новичков. Это похоже на поиск редкого вида птиц, которые живут особняком: если ты нашел одну такую птицу, это совсем не значит, что где-то рядом будет еще одна. С компаниями схожая ситуация: вы находите или основываете компанию, которую вы считаете самой лучшей, исключительной в своем роде! Вы настолько воодушевлены этой идеей, что даже теряете сон. Вы настолько отдаетесь процессу, что фактически заставляете мир принять ее. Кого в этом случае волнует, переоценен ли тот сектор, где вы работаете?

Социальные сети – это прекрасный пример в данном случае. Данная сфера была переоценена еще во времена существования таких компаний, как Friendster, Tribe, Orkut и многих других. И когда разработчики какого-то проекта в данном секторе сталкивались с трудностями, то они начинали сваливать всю вину на тот факт, что это сфера переоценена, отсюда и все проблемы. И это продолжалось ровно до того момента, пока в Гарварде не был разработан небольшой сайт, названный Facebook. Вы действительно думаете, что Марк Цукерберг рассуждал подобным образом: «Интересно, является ли сфера социальных сетей переоцененной?..». Что-то сомневаюсь. Или представьте, что Питер Тиль принимал решение об инвестировании в тогда еще малоизвестный проект Facebook только лишь на основании того, к какой сфере принадлежит данная разработка.

Я бы посоветовал не обращать внимание на то, переоценен ли сектор – обычно этот факт не играет почти никакой роли.