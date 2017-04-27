Что такое "Интернет вещей" и какое будущее его ждет?

Все чаще в нашей стране и за ее пределами можно услышать об "Интернете вещей (IoT). Чего стоит выставка ТИБО-2017, где чуть ли не каждая компания представила свои проекты в этой сфере. Так давайте же разберемся подробнее, что такое "Интернет вещей" и как эта сфера будет развиваться в будущем. Свое мнение по этому поводу высказали пользователи сайта Quora.

Сативелу Кунашегаран, инвестор

На мой взгляд, существует несколько определений для понятия "Интернет вещей"

Оксфордский словарь: предполагаемое развитие сети Интернет, при котором обыденные предметы имеют возможность подключаться к Сети, что позволяет им отправлять и получать данные. Далее, Википедия: методология вычислительной сети физических предметов («вещей»), оснащённых встроенными технологиями для взаимодействия друг с другом или с внешней средой, рассматривающая организацию таких сетей, как явление. Лично мне кажется, что наилучшее определение было дано компанией SAP AG: мир, в котором физические объекты органично интегрируются в информационную сеть, и где эти физические объекты могут активно участвовать в бизнес-процессах. При помощи интернета сервисы могут взаимодействовать с этими «умными объектами», изменять их состояние и запрашивать любую связанную с ними информацию, с учетом вопросов безопасности и конфиденциальности.

Хитеш Рохилла, на протяжении многих лет работает над технологиями "Интернета вещей"

Интернет вещей - это специальная среда для смарт-девайсов, которые всегда, везде и в любое время поддерживают связь друг с другом и отправляют информацию, которая далее может быть дополнительно обработана в облаке для получения значительного аналитического результата, при помощи которого можно будет автоматически запускать ряд определенных действий в соответствии с полученной аналитической информацией. Эти небольшие девайсы и называются "вещью", а их среда состоит из 3 составных частей: Девайс, Сеть и Приложение.

Чтобы стать "вещью", любой девайс должен соответствовать определенным критериям:

Он должен посылать некоторые сенсорные данные, к примеру, давление, температура или влажность. Он должен обладать уникальным идентификатором, чтобы его можно было идентифицировать при общении. Он должен быть способен обмениваться информацией с подобными себе гаджетами, а также иметь доступ к проводному интернету и Wi-Fi.

Что нам необходимо сделать, чтобы преобразовать любой девайс в компонент "Интернета вещей":

На данный момент некоторые девайсы уже являются смарт-девайсами, снабженными сенсорами, к примеру, ваш смартфон, но те девайсы, которые не обладают сенсорами, должны для начала быть ими оснащены. IPV6 или 6LoWPAN уже предоставляют уникальную идентификацию для таких устройств. Для связи нам необходимо добавить некоторые шлюзы "Интернета вещей", например, один из многих шлюзов CC3200, предоставляемых компанией. Программы пользовательского интерфейса: мобильное приложение или веб-сайт, где будут доступны все аналитические данные.

Теперь, после всех проделанных манипуляций, можно ли назвать созданную систему "Интернетом вещей"? Только в том случае, если она снабжает вас действительно полезной аналитической информацией, которая помогает вам в принятии решений. Аналитические данные, предоставляемые такими системами, настолько влиятельны, что могут даже предсказывать будущее. Многие приложения не только помогают принимать решения, но и иногда могут подсказывать вам, что делать дальше. Приложения "Интернета вещей" обладают безграничными возможностями.



Маянк Кумар Бансал, работает в сфере логистики

Интернет вещей (IoT) – это, в основном, физические устройства: транспортные средства, бытовая техника, строительные материалы и другие предметы, взаимосвязанные между собой с целью сбора и обмена данными при помощи датчиков, программного обеспечения, проводов, микрочипов и прочей электроники через подключение к Сети (Интернет, Bluetooth).

Самоуправляемые автомобили, личные помощники, бытовая смарт-техника, энергосберегающие строительные материалы – этот список можно продолжать бесконечно. Все это влияющие на массы продукты, которые разрабатываются и развиваются для того, чтобы сделать жизнь проще, функциональнее, продуктивнее и эффективнее.

Согласно исследованиям компании Gartner, к прошлому году существовало 3.8 миллиардов соединенных между собой устройств: смарт-автомобили, детекторы дыма, дверные замки, промышленные роботы, уличные фонари, программы для мониторинга сердечного ритма, поезда, ветровые турбины, даже теннисные ракетки и тостеры.

По подсчетам компании, к 2020 г будет существовать 25 миллиардов смарт-девайсов, передающих крошечные объемы информации нам, в облако и обратно. Уходящий в отставку генеральный директор Cisco Джон Чамберс заявил, что в течение 5 лет будут существовать 50 миллиардов девайсов на сумму 19 триллионов долларов США. Говорят, что эти смарт-девайсы начинают приводить в действие четвертую промышленную революцию (после пара, электричества и проводных компьютеров).

Поскольку в различных отраслях уже существуют миллиарды девайсов "Интернета вещей", интеграция искусственного интеллекта – вот что вызовет настоящую революцию. Искусственный интеллект будет не только собирать аналитические данные, но и учить девайсы в системе "Интернета вещей", чтобы те были способны анализировать поведенческие реакции своих пользователей и приспосабливаться к ним, чтобы наилучшим образом соответствовать их целям и потребностям.

Внедрение искусственного интеллекта стало возможным благодаря двум основным технологиям: машинное обучение и обработка естественного языка. Технологические гиганты: Microsoft, Google, IBM, Amazon, Facebook, Tesla делают ставку на "Интернет вещей", вкладывая миллиарды долларов в исследования и разработки.

Недавние примеры – это "умные" дома от Google, Nest (которым сейчас владеет Google) и смарт-девайсы от Amazon Echo, которые, будучи установленными, понимают человеческое поведение и приспосабливаются в соответствии с ним. Не так давно начал окупаться представленный Марком Цукербергом продукт под названием JARVIS AI, который подключается ко всем смарт-девайсам в доме и, согласно вашим инструкциям, учится тому, когда открывать шторы и гасить свет, какую музыку включать и даже к какому времени вы захотите позавтракать!

Nuovo создает прототип сенсорного смарт-зеркала, которое будет показывать не только ваше отражение, но и будет демонстрировать пользователю его обновления в соцсетях, последние газетные заголовки и новости с Yotube-каналов, на которые человек подписан, а также многое другое. А самое важное преимущество заключается в том, что это смарт-зеркало имеет функцию голосового управления и самообучения.

Вот 10 областей, на которые "Интернет вещей" окажет существенное влияние в ближайшие годы:

Здравоохранение

Согласно проведенным исследованиям, к 2020 году будет существовать около 646 миллионов девайсов в системе "Интернета вещей". Эти подключенные устройства будут собирать данные, автоматизировать процессы, а также заниматься многими другими вещами. Такие устройства включают в себя носимые аксессуары, оборудование для тренажерных залов, жилых домов и больниц, которое в режиме реального времени будет отправлять данные врачам для лучшего контроля за состоянием физического здоровья.

Розничная торговля

Розничная торговля станет основным местом применения девайсов в системе "Интернета вещей". Начиная с предоставления ценной информации пользователям в розничных магазинах относительно пригодности продукта и заканчивая тем, какое количество продукции должно быть куплено для наибольшей выгоды – способы применения таких девайсов поистине многочисленны. Для покупателей процесс покупок будет значительно облегчен, ведь теперь они будут точно знать, какие рыночные требования предъявляются к розничным торговцам.

Дома

Почти все электронные устройства в домах будут подключаться к мобильным устройствам или планшетам, чтобы предоставить пользователю данные в режиме реального времени. Осветительные приборы, термостаты, зеркала, тостеры, системы автоматизации, музыкальные системы, телевизоры, системы безопасности и многие другие устройства будут подключены к мобильному приложению, что позволит нам управлять этими устройствами даже из отдаленных мест.

Транспортное сообщение

Исходя из того, что существуют миллионы транспортных средств на суше, в воде и в воздухе, подключение их к интернету станет следующим большим новшеством в транспортной отрасли, поскольку это поможет снизить трафик, предоставит информацию о местоположении украденных транспортных средств и предложит альтернативный маршрут для того, чтобы избежать какой-либо задержки.

СМИ и реклама

Целевая реклама выйдет на полностью новый уровень. Учитывая то, какие новости вы смотрели и слушали ранее, система сама автоматически подберет интересующие вам новостные программы и включит их в вашем автомобиле по дороге на работу.

Умные города

Идея соединить города и находящиеся в них здания с устройствами "Интернета вещей" была одной из лучших, поскольку она разрешила бы проблемы, связанные с освещением улиц, сбором воды, электричеством, дорожным движением, уровнем загрязнения и т. д. Причем эти интеллектуальные устройства использовались бы только в моменты необходимости.

Обрабатывающая и горная промышленность, нефть, газ

35% производителей уже используют интеллектуальные датчики и внедряют интеллектуальные устройства системы "Интернета вещей", что ускоряет общий цикл производства продукции. Эти методы должны увеличить конкуренцию, так как при помощи данных, показываемых в реальном времени, намного легче обеспечивать качественную сервисную поддержку продукта. В сфере нефтяной и горнодобывающей промышленности ожидается, что к 2020 году будет установлено 5,4 миллионов устройств в системе "Интернета вещей", что поможет процессу сбора экологических показателей во время добычи нефти и полезных ископаемых.

Строительство

С внедрением "Интернета вещей" в строительную отрасль проще и эффективнее будет отслеживать материалы, используемые в строительстве, а также проводить опись и поддерживать оптимальный уровень необходимых запасов. Элон Маск уже представил смарт-покрытие для крыши, не только великолепно выглядящее, но и работающее на основе солнечной энергии, что позволяет сохранять и потреблять меньшее количество электроэнергии.

Сельское хозяйство

Устройства "Интернета вещей" в сфере сельского хозяйства могут быть установлены в почве для сбора данных об уровне кислотности, изменениях температуры и направления ветра, что поможет повысить урожайность культур. По оценкам, 75 миллионов смарт-устройств будут использоваться к 2020 году.

Гостиницы

В соответствии с опросом Lodging Technology, 31% гостиниц используют дверные замки нового поколения, 33% имеют дистанционно управляемые устройства в своих номерах, а 16% - подключенное телевидение. И эти цифры будут только увеличиваться в ближайшие годы, ведь все электронное оборудование, существующее в гостиничных номерах, будет соединено в одну сеть, что сможет повысить уровень обслуживания.