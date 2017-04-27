Что такое "Интернет вещей" и какое будущее его ждет?

Все чаще в нашей стране и за ее пределами можно услышать об "Интернете вещей (IoT). Чего стоит выставка ТИБО-2017, где чуть ли не каждая компания представила свои проекты в этой сфере. Так давайте же разберемся подробнее, что такое "Интернет вещей" и как эта сфера будет развиваться в будущем. Свое мнение по этому поводу высказали пользователи сайта Quora.
Сативелу Кунашегаран, инвестор
На мой взгляд, существует несколько определений для понятия "Интернет вещей"
- Оксфордский словарь: предполагаемое развитие сети Интернет, при котором обыденные предметы имеют возможность подключаться к Сети, что позволяет им отправлять и получать данные.
- Далее, Википедия: методология вычислительной сети физических предметов («вещей»), оснащённых встроенными технологиями для взаимодействия друг с другом или с внешней средой, рассматривающая организацию таких сетей, как явление.
- Лично мне кажется, что наилучшее определение было дано компанией SAP AG: мир, в котором физические объекты органично интегрируются в информационную сеть, и где эти физические объекты могут активно участвовать в бизнес-процессах. При помощи интернета сервисы могут взаимодействовать с этими «умными объектами», изменять их состояние и запрашивать любую связанную с ними информацию, с учетом вопросов безопасности и конфиденциальности.
Хитеш Рохилла, на протяжении многих лет работает над технологиями "Интернета вещей"
Интернет вещей - это специальная среда для смарт-девайсов, которые всегда, везде и в любое время поддерживают связь друг с другом и отправляют информацию, которая далее может быть дополнительно обработана в облаке для получения значительного аналитического результата, при помощи которого можно будет автоматически запускать ряд определенных действий в соответствии с полученной аналитической информацией. Эти небольшие девайсы и называются "вещью", а их среда состоит из 3 составных частей: Девайс, Сеть и Приложение.
Чтобы стать "вещью", любой девайс должен соответствовать определенным критериям:
- Он должен посылать некоторые сенсорные данные, к примеру, давление, температура или влажность.
- Он должен обладать уникальным идентификатором, чтобы его можно было идентифицировать при общении.
- Он должен быть способен обмениваться информацией с подобными себе гаджетами, а также иметь доступ к проводному интернету и Wi-Fi.
Что нам необходимо сделать, чтобы преобразовать любой девайс в компонент "Интернета вещей":
- На данный момент некоторые девайсы уже являются смарт-девайсами, снабженными сенсорами, к примеру, ваш смартфон, но те девайсы, которые не обладают сенсорами, должны для начала быть ими оснащены.
- IPV6 или 6LoWPAN уже предоставляют уникальную идентификацию для таких устройств.
- Для связи нам необходимо добавить некоторые шлюзы "Интернета вещей", например, один из многих шлюзов CC3200, предоставляемых компанией.
- Программы пользовательского интерфейса: мобильное приложение или веб-сайт, где будут доступны все аналитические данные.
Теперь, после всех проделанных манипуляций, можно ли назвать созданную систему "Интернетом вещей"? Только в том случае, если она снабжает вас действительно полезной аналитической информацией, которая помогает вам в принятии решений. Аналитические данные, предоставляемые такими системами, настолько влиятельны, что могут даже предсказывать будущее. Многие приложения не только помогают принимать решения, но и иногда могут подсказывать вам, что делать дальше. Приложения "Интернета вещей" обладают безграничными возможностями.
Маянк Кумар Бансал, работает в сфере логистики
Интернет вещей (IoT) – это, в основном, физические устройства: транспортные средства, бытовая техника, строительные материалы и другие предметы, взаимосвязанные между собой с целью сбора и обмена данными при помощи датчиков, программного обеспечения, проводов, микрочипов и прочей электроники через подключение к Сети (Интернет, Bluetooth).
Самоуправляемые автомобили, личные помощники, бытовая смарт-техника, энергосберегающие строительные материалы – этот список можно продолжать бесконечно. Все это влияющие на массы продукты, которые разрабатываются и развиваются для того, чтобы сделать жизнь проще, функциональнее, продуктивнее и эффективнее.
Согласно исследованиям компании Gartner, к прошлому году существовало 3.8 миллиардов соединенных между собой устройств: смарт-автомобили, детекторы дыма, дверные замки, промышленные роботы, уличные фонари, программы для мониторинга сердечного ритма, поезда, ветровые турбины, даже теннисные ракетки и тостеры.
По подсчетам компании, к 2020 г будет существовать 25 миллиардов смарт-девайсов, передающих крошечные объемы информации нам, в облако и обратно. Уходящий в отставку генеральный директор Cisco Джон Чамберс заявил, что в течение 5 лет будут существовать 50 миллиардов девайсов на сумму 19 триллионов долларов США. Говорят, что эти смарт-девайсы начинают приводить в действие четвертую промышленную революцию (после пара, электричества и проводных компьютеров).
Поскольку в различных отраслях уже существуют миллиарды девайсов "Интернета вещей", интеграция искусственного интеллекта – вот что вызовет настоящую революцию. Искусственный интеллект будет не только собирать аналитические данные, но и учить девайсы в системе "Интернета вещей", чтобы те были способны анализировать поведенческие реакции своих пользователей и приспосабливаться к ним, чтобы наилучшим образом соответствовать их целям и потребностям.
Внедрение искусственного интеллекта стало возможным благодаря двум основным технологиям: машинное обучение и обработка естественного языка. Технологические гиганты: Microsoft, Google, IBM, Amazon, Facebook, Tesla делают ставку на "Интернет вещей", вкладывая миллиарды долларов в исследования и разработки.
Недавние примеры – это "умные" дома от Google, Nest (которым сейчас владеет Google) и смарт-девайсы от Amazon Echo, которые, будучи установленными, понимают человеческое поведение и приспосабливаются в соответствии с ним. Не так давно начал окупаться представленный Марком Цукербергом продукт под названием JARVIS AI, который подключается ко всем смарт-девайсам в доме и, согласно вашим инструкциям, учится тому, когда открывать шторы и гасить свет, какую музыку включать и даже к какому времени вы захотите позавтракать!
Nuovo создает прототип сенсорного смарт-зеркала, которое будет показывать не только ваше отражение, но и будет демонстрировать пользователю его обновления в соцсетях, последние газетные заголовки и новости с Yotube-каналов, на которые человек подписан, а также многое другое. А самое важное преимущество заключается в том, что это смарт-зеркало имеет функцию голосового управления и самообучения.
Вот 10 областей, на которые "Интернет вещей" окажет существенное влияние в ближайшие годы:
Здравоохранение
Согласно проведенным исследованиям, к 2020 году будет существовать около 646 миллионов девайсов в системе "Интернета вещей". Эти подключенные устройства будут собирать данные, автоматизировать процессы, а также заниматься многими другими вещами. Такие устройства включают в себя носимые аксессуары, оборудование для тренажерных залов, жилых домов и больниц, которое в режиме реального времени будет отправлять данные врачам для лучшего контроля за состоянием физического здоровья.
Розничная торговля
Розничная торговля станет основным местом применения девайсов в системе "Интернета вещей". Начиная с предоставления ценной информации пользователям в розничных магазинах относительно пригодности продукта и заканчивая тем, какое количество продукции должно быть куплено для наибольшей выгоды – способы применения таких девайсов поистине многочисленны. Для покупателей процесс покупок будет значительно облегчен, ведь теперь они будут точно знать, какие рыночные требования предъявляются к розничным торговцам.
Дома
Почти все электронные устройства в домах будут подключаться к мобильным устройствам или планшетам, чтобы предоставить пользователю данные в режиме реального времени. Осветительные приборы, термостаты, зеркала, тостеры, системы автоматизации, музыкальные системы, телевизоры, системы безопасности и многие другие устройства будут подключены к мобильному приложению, что позволит нам управлять этими устройствами даже из отдаленных мест.
Транспортное сообщение
Исходя из того, что существуют миллионы транспортных средств на суше, в воде и в воздухе, подключение их к интернету станет следующим большим новшеством в транспортной отрасли, поскольку это поможет снизить трафик, предоставит информацию о местоположении украденных транспортных средств и предложит альтернативный маршрут для того, чтобы избежать какой-либо задержки.
СМИ и реклама
Целевая реклама выйдет на полностью новый уровень. Учитывая то, какие новости вы смотрели и слушали ранее, система сама автоматически подберет интересующие вам новостные программы и включит их в вашем автомобиле по дороге на работу.
Умные города
Идея соединить города и находящиеся в них здания с устройствами "Интернета вещей" была одной из лучших, поскольку она разрешила бы проблемы, связанные с освещением улиц, сбором воды, электричеством, дорожным движением, уровнем загрязнения и т. д. Причем эти интеллектуальные устройства использовались бы только в моменты необходимости.
Обрабатывающая и горная промышленность, нефть, газ
35% производителей уже используют интеллектуальные датчики и внедряют интеллектуальные устройства системы "Интернета вещей", что ускоряет общий цикл производства продукции. Эти методы должны увеличить конкуренцию, так как при помощи данных, показываемых в реальном времени, намного легче обеспечивать качественную сервисную поддержку продукта. В сфере нефтяной и горнодобывающей промышленности ожидается, что к 2020 году будет установлено 5,4 миллионов устройств в системе "Интернета вещей", что поможет процессу сбора экологических показателей во время добычи нефти и полезных ископаемых.
Строительство
С внедрением "Интернета вещей" в строительную отрасль проще и эффективнее будет отслеживать материалы, используемые в строительстве, а также проводить опись и поддерживать оптимальный уровень необходимых запасов. Элон Маск уже представил смарт-покрытие для крыши, не только великолепно выглядящее, но и работающее на основе солнечной энергии, что позволяет сохранять и потреблять меньшее количество электроэнергии.
Сельское хозяйство
Устройства "Интернета вещей" в сфере сельского хозяйства могут быть установлены в почве для сбора данных об уровне кислотности, изменениях температуры и направления ветра, что поможет повысить урожайность культур. По оценкам, 75 миллионов смарт-устройств будут использоваться к 2020 году.
Гостиницы
В соответствии с опросом Lodging Technology, 31% гостиниц используют дверные замки нового поколения, 33% имеют дистанционно управляемые устройства в своих номерах, а 16% - подключенное телевидение. И эти цифры будут только увеличиваться в ближайшие годы, ведь все электронное оборудование, существующее в гостиничных номерах, будет соединено в одну сеть, что сможет повысить уровень обслуживания.
Комментарии
Имхо термин "Интерне вещей" распространился благодаря журналистам. Произошло это после того, как в мире число подключенных к Сети девайсов превысило число людей, а вовсе не потому, что где-то что-то когда-то выдал Кевин Эштон, рекламируя радиочипы перед спонсорами. Журналистам дай повод -- извратят и раздуют всё и вся. На самом деле никакого Интернета вещей не существует. Существует лишь тривиальное использование Сети для связывания девайсов и между собой и/или человеком. Нет никаких специфических протоколов для достижения этой цели. Любой девайс, имеющий последовательный интерфейс, может быть подключен к некому процессору через Интернет, о чём знает любой электроник.
Интернет Вещей -- не что иное, как РЫНОК конкурирующих решений, использующих Интернет/интранет. Раскрошеливайтесь, г-да потребители! Вам это нужно, гааа!
Я бы добавил немного. Разработчикам IoT не интересны ни ваша безопасность ни безопасность IoT. Им интересно получение ваших денег. Подумайте
Совершенно верно, Влад! Мало того: распространены шутки над владельцами умных вещей. Я тоже прикалывался: развалясь на диване, пускал наблюдаемый сюжет в кухонный ящик под "радостные" вопли жены. (Правда, теперь, если что-то барахлит у кабоператора, то сперва отгребаю я.)
Да, есть ещё "термин" "Internet of Shit". Журналистам пиСча.
Вначале выпускается голый продукт. О безопасности не то что не думают - она не нужна.
Потом второй продукт - там что-то о безопасности.
Потом третий продукт - там что-то шифрование минимальной длины ключом.
Потом ...
И нельзя сказать что это сознательно. (С) Но проста такая гонка и так всё происходит ...
Можно вспомнить что iOS 1.0 не имела функции Копи-Паста! - То есть нельзя было текст выделить в одном месте и вставить в другом месте (или другом приложении)!
А вообще - это идёт из биологии, тактика такая.
Называется по научному - «эволюционно стабильная стратегия» (ЭСС) .
Насколько надо вырасти дереву в лесу?
В народе же эта стратегия выражена так - "Не высовывайся но и не становись на колени". (С)
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