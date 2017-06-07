Нужны ли IT-компаниям программисты "за 40"?

Правда ли, что когда разработчик программного обеспечения достигает возраста 40 лет, то у него уже нет будущего в сфере разработки? И в этом случае ему стоит переходить в область менеджмента? Этот вопрос обсудили пользователи сайта Quora.

Брайан Кнапп, христианин, автор портала Creative Genius

Сейчас мне 30 лет, еще достаточно далеко до 40, но я бы сказал, что это как раз тот вопрос, на который можно ответить как «да», так и «нет». Правда, скорее всего подобные ответы можно дать исходя из того, о чем вы даже и не предполагаете.

Хотите верьте, хотите нет, но очень многие успешные разработчики уже перешагнули рубеж в 40 лет. И некоторые из них именно сейчас создают свои главные шедевры. К примеру, Робу Пайку и Кену Томпсону было за 60, когда они создали язык программирования Go. Они были старшими инженерами в компании Google, и я уверен, обладали огромным опытом и отлично разбирались в том, что они делали.

Есть также огромное количество других примеров. Таких, как Роберт Мартин, Кент Бэк, Стив Возняк и многие другие, кто продолжает оказывать сильнейшее влияние на данную отрасль.

Вы можете продолжать строить свою карьеру в сфере разработки программного обеспечения до тех пор, пока ваш мозг достаточно хорошо работает, а вы способны печатать код - то есть, хоть до самого последнего дня вашей жизни.

Однако стоит уточнить, что даже у работников данной сферы есть так называемый «срок годности», который имеет мало общего с возрастными рамками.

Не так давно миллионы людей были заняты в сфере промышленности, их работа была связана со сборкой автомобилей или созданием запчастей для них и т. д. Автомобильная промышленность процветала, и в стране было множество фабрик, на которых работало огромное количество людей, которые занимались относительно простой работой на сборочных линиях.

К примеру, человек брал батарею и устанавливал ее в машину. Данная работа не требовала глубокой технической специализации, но она была достаточно ценной и нужной, чтобы за нее платили 25 долларов в час. Такое рабочее место считалось хорошим, и многие стремились его заполучить. Но со временем произошли две вещи, после которых жизнь среднестатистического работника сферы автомобилестроения круто изменилась.

Во-первых, приобретение робототехники и автоматизация производства стали достаточно дешевыми, поэтому даже крайне дорогой робот стоимостью 100 000 долларов стал выгодной инвестицией. Все, что необходимо роботу для долговременного функционирования 24/7, это обслуживание и электричество, а подобные дополнительные затраты однозначно намного ниже, чем 25 долларов в час.

Во-вторых, когда стоимость рабочей силы стала достаточно высокой, а стоимость транспортировки деталей и даже целых транспортных средств из-за рубежа стала достаточно низкой, то целые заводы были закрыты, а производство перемещено в более дешевые Китай, Мексику и другие страны.

Именно из-за этих двух причин рост безработицы в США достиг столь ужасающих масштабов – в стране просто не хватает рабочих мест. Если все, что вы умеете, это прикреплять чехол к автомобильному сидению или закручивать болты на колесах, то для вас больше нет работы, где бы вам платили 25 долларов в час. И, скорее всего, никогда больше не будет.

Значительная часть человеческой работы, связанная с компьютерами, через 10-20 лет просто исчезнет. Существует много людей, которые зарабатывают себе на жизнь веб-дизайном. С готовыми шаблонами и специальными веб-сайтами, позволяющими даже мало разбирающемуся в данной сфере человеку самому создать свой сайт, лишь малое количество веб-дизайнеров продолжат заниматься своим делом.

Раньше существовали люди, которые засовывали перфокарты в ЭВМ или которые переносили написанные от руки программы на эти самые перфокарты, но ни одна из этих профессий теперь не существует. Да раньше даже операторы телефонных станций существовали, но все это осталось в далеком прошлом.

Со временем большая часть крайне ценной на данный момент работы, выполняемой людьми, будет автоматизирована или ее будет выполнять более дешевая рабочая сила в том случае, если затраты на нее будут ниже, чем на автоматизацию, транспортировку и связь между автоматизированными элементами.

В один момент может так случиться, что почти все рабочие места в сфере разработки программного обеспечения будут отданы роботам – в том случае, если корпорациям будет так более выгодно и они смогут получать от этого большую прибыль.

Поэтому, в перспективе вы можете лишиться работы не в каком-то определенном возрасте, а, скорее, когда будут созданы более эффективные пути разработки программного обеспечения. И когда это произойдет, многие профессии изменятся или вообще исчезнут.

Чтобы избежать той судьбы, которая прошлом веке постигла промышленных рабочих, надо непрерывно учиться, расти и приобретать полезные навыки. Это может означать как освоение новых технологий, так и изучение навыков работы с людьми, менеджмент, публичные выступления, продажи, операции, бухгалтерский учет, финансы и многое другое – все то, что сделает вас более ценным для любой компании.

Все мы так или иначе существуем на рынке труда, и этому рынку все равно, какими навыками мы обладаем, его интересует только те, что необходимы ему. И пока ваши навыки будут востребованы, вы всегда сможете найти работу.

Zsolt, бизнес-тренер для разработчиков программного обеспечения

Если у вас есть опыт в разработке программного обеспечения и это приносит вам удовольствие, то, став обыкновенным менеджером среднего звена, вы просто уничтожите себя, так как это снизит вашу самооценку и лишит удовольствия от работы.

Посмотрите на все эти школы и курсы для начинающих программистов, которые обещают за 3 месяца научить любого разработке программного обеспечения. Таких школ становится все больше и больше, а уже существующие продолжают развиваются, потому что спрос на хороших разработчиков программного обеспечения намного больше, чем предложение. И эта тенденция сохранится.

Есть отличные разработчики старше 50 лет. Один из моих соседей был великолепным разработчиком, хотя ему было около 60. Он продолжал развиваться и учиться, был компетентным во всех сферах, в которых он работал.

Если вам необходимы еще какие-то подтверждения, то свяжитесь с другими разработчиками, которым за 40, и уточните, как у них идут дела. Есть Роберт К. Мартин, Дуглас Крокфорд, и многие другие известные личности, посмотрите на авторов популярных книг или простых работников. Среди них есть огромное количество отличных разработчиков.

Давайте взглянем на статистические данные. К сожалению, у меня нет доступа к общим обзорам, но один из известных мне сайтов – это база данных пользователей StackOverflow. Посмотрев данные обзоров за 2016 и 2015 год, на первый взгляд цифры должны могут встревожить – всего от 10% до 13% работников старше 40.

Мы не знаем, имеет ли здесь место дискриминация по возрасту. Опасаясь этой самой дискриминации, некоторые разработчики переходят в сферу менеджмента, некоторые меняют профессию, другие в еще достаточно молодом возрасте увольняются.

Но сейчас очень легко обучиться профессии разработчика, чем и пользуются молодые люди. Поэтому в данной профессии молодых людей намного больше, чем людей в почтенном возрасте.

Просто набирайтесь опыта и закрепляйте свое положение в компании, принося ей как можно пользы, и в итоге вы увидите, что идея «возраст имеет значение» - это всего лишь крайне ограниченное мнение, не всегда соответствующее действительности. Я работаю с некоторыми разработчиками, кому уже за 40. И я точно могу сказать, что в нашей профессии возраст не является ключевым фактором в случае приема на работу.

В конечном счете, только вы выбираете, фокусироваться ли на тех вещах, на которые вы можете влиять (например, движение к желаемой карьере), или сосредоточиться на тех вещах, на которые вы повлиять не в силах (например, наличие дискриминации по возрасту в некоторых непрофессиональных компаниях). Поскольку по меньшей мере 10% разработчиков программного обеспечения – это те люди, которым за 40 лет, а также учитывая постоянно растущий спрос на компетентных разработчиков, я бы не стал беспокоиться о своем будущем после 40 лет.

Кристофер Берк, профессионально занимается компьютерным программированием с 1982

Это неправда, что разработка ПО после 35-40 лет является бесперспективной.

Однако из этого утверждения можно сделать некоторые верные выводы:

В сфере программного обеспечения существует дискриминация по возрастному признаку (наряду с сексизмом, расизмом, ксенофобией и остальными прелестями жизни). Подобная дискриминация встречается не везде, но в достаточном количестве фирм подобный признак может оказать влияние на то, возьмут ли вас на работу. В 35-40 лет вы можете ожидать более высокой заработной платы и лучших рабочих условий, нежели в 25-30 . Когда вам 35-40 лет, большинство главных навыков и техник, которые вы изучили в школе, уже устарели лет на 10-20, поэтому если вы не продолжаете обучаться и расти, вы можете оказаться «за бортом». У многих компаний отсутствует жизнеспособная «карьерная лестница разработчика»: звание старшего инженера – это максимально высокая должность для разработчика. И, если он хочет и дальше расти и повышать свою заработную плату, тогда у него не остается иного выхода, кроме как перейти на управляющую должность. Сфера менеджмента – это не только управление людьми. В компаниях, особенно тех, где большая роль отдается технологиям будущего, кто-то должен этими самыми технологиями управлять – руководитель технического отдела, например. Многие подобные руководители продолжают писать коды, и вряд ли кто-то сможет назвать их работу бесперспективной. Некоторые компании намеренно нанимают более зрелых разработчиков программного обеспечения, особенно для своих удаленных сайтов.

Вот несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы оставаться разработчиком даже после 35-40 лет:

Работать в компании, где есть перспектива карьерного роста для разработчиков.

Подписать долговременный контракт.

Стать консультирующим разработчиком.

Основать свою собственную компанию.

Постоянно улучшать свои навыки, учиться на своем опыте, обладать отличными навыками общения и просто хорошо делать свою работу.

Майк Томас, работает профессиональным разработчиком ПО почти 30 лет

Я бы не сказал, что в данной профессии у пожилого человека нет будущего. Просто будущее немного отличается от того, которое вы себе представляли, когда вам было 20 лет. Мне сейчас 53 года, и я все еще разработчик программного обеспечения. Я очень хорошо живу, до сих пор наслаждаюсь своей работой. Я всегда говорю, что это словно получать деньги за то, что занимаешься своим хобби.

Сейчас я работаю в небольшой компании, в которой самому младшему сотруднику за 40. Почти все работники нашей компании – разработчики. Но мы также и веб-архитекторы, и те, кто разрабатывает операционные системы, и тестировщики, и руководители проектов – все мы являемся руководителями в той или иной мере. Наша компания существует достаточное количество времени и за долгую карьеру здесь нам приходилось делать почти все.

Когда становишься старше, у тебя уже есть опыт: ты уже видел, как огромное количество проектов добиваются успеха и терпят неудачу, и за время работы в этих проектах ты делал совершенно разные вещи при помощи различных технологий и процессов. Это дает тебе так называемую способность видеть тенденции и, исходя из них, прогнозировать будущее в индустрии программного обеспечения, чего молодые люди обычно не умеют.

Поэтому, главная задача для очень опытного разработчика - это найти компании, которые ценят вот это вот предоставляемое опытом умение смотреть вперед. К сожалению, подобных компаний очень мало.