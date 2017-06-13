Почему айтишники из Восточной Европы и Китая программируют лучше всех в мире? И так ли это на самом деле. Пользователи сайта Quora отвечают на этот вопрос.

Адам Динджело, исполнительный директор Quora

Уровень конкуренции увеличился до пика, превышающего то количество людей, которые могут туда внедриться. Я был тренером в ACM ICPC в 2005 году и слышал подобную историю о том, как команда Шанхайского университета Джао Тонг практикуется каждый день на протяжении всего лета. Когда я был в команде Калифорнийского технологического института, члены команды решили принимать участие только за пару месяцев до начала соревнований, и мы тренировались лишь пару часов в месяц, главным образом потому, что у всех в команде были другие более важные соревнования в это время.

В США лучшие студенты имеют возможность проводить исследования с профессорами. У студентов будет гарантия поступлении в аспирантуру, у них будет свободный доступ к стажировкам в ведущих компаниях и им не надо прилагать больших усилий для этого. В других странах, особенно в странах с плохой экономикой, не так много хороших альтернативных способов времяпрепровождения, а добросовестное выполнение задач может значительно улучшить возможности каждого. Культуры в этих странах также укрепляют знания математики и науки, что увеличивает число потенциальных участников.

Я думаю, что это всё в основном относится к ICPC. Если вы посмотрите на Международную олимпиаду по информатике (IOI) (ежегодное соревнование по информатике среди школьников), то можно заметить, что среди лучших призеров есть гораздо более широкий круг стран, хотя в этих соревнованиях все еще сильны Россия, Китай и Польша.

Космин Негрусери, бывший инженер компании Google

Некоторые слухи по этой теме. Румыния организовала Международную олимпиаду по математике в 50-х годах. В коммунистические времена у всех была примерно равная зарплата, и математика была одной из областей, не затронутых пропагандой, поэтому множество умных студентов участвовали в соревнованиях по математике. Румыния по-прежнему показывает неплохие результаты в Международной олимпиаде по информатике(IOI) и Международной математической олимпиаде (IMO).

Я уверен, что в Восточной Европе к детям с математическими способностями относятся с уважением в средней школе. В США это похоже на то, как будто их выбирают, но я не могу сказать это наверняка.

Олимпиада по информатике является одной из региональных/национальных олимпиад, организуемых Министерством Образования, поэтому она хорошо известна для старшеклассников. У нас также есть классы, изучающие алгоритмы. Так что сейчас много студентов, которые могут участвовать в соревнованиях по программированию.

USACO (олимпиада по программированию среди учащихся средних школ в США), по-видимому, менее известна для старшеклассников в США.

В Польше правительство тоже инвестирует в такого рода соревнования и у них есть сильные тренеры, но там остаются проблемы на уровне средней школы.

Томек Чайка - это история успеха. В 2005 году он выиграл около 100 тысяч долларов в таких соревнованиях, как TopCoder Open, Google Code Jam и TopCoder Collegiate. Он был в новостях в Польше. И тут в игру вступают сетевые эффекты.

Российские университеты пытаются сохранить прежних победителей ACM ICPC, предлагая им хорошо оплачиваемую работу в университете, чтобы они учили программированию будущих победителей конкурсов.

Соревнования по программированию и головоломки, кажется, являются инструментом вербовки прямо сейчас, так что это отличный шанс для кого-то из глубинки добраться до топ-компании. Исследовательские отделы компьютерных наук за пределами США не очень прочные, поэтому у умных детей есть несколькими вариантами.

Действительно хороший учитель в этом деле имеет огромное значение. Результаты команды Ватерлоо из Канады были довольно впечатляющими и Гордон Кормак сыграл большую роль в этом. Также Канада привлекает много иммигрантов с хорошим STEM-образованием.

В то же время Индия – это огромная страна, где действуют те же самые привилегии. Это не имеет таких же результатов на стороне конкурса программирования. В математике они довольно сильны. Если вы следите за Topcoder, то за последние 5 лет индийцы стали намного лучше. Однажды лучшие ребята будут учить наше следующее поколение. Я надеюсь, что индийцы будут чувствовать себя, как рыба в воде, на этих соревнованиях.

О Китае я знаю только то, что они отбирают команду IOI за год до начала соревнований из огромного количества участников, а в этом году они не учатся, а просто готовятся к соревнованиям.

Ник Ву

Структура ACM-ICPC даётся очень нелегко командам, которые не из Восточной Европы или Китая претендуют на место в финале. Это обескураживает лучших конкурсантов, которые не хотят продолжать программировать после окончания средней школы.

Давайте рассмотрим, например, региональные соревнование в Большом Нью-Йорке в 2013 году. Если посмотреть на турнирную таблицу, Вы увидите, что шесть университетов решили все задачи, первым из которых является Принстон, решающий все задачи менее чем за 3 часа! Тем не менее, их команда не претендовала на место в финале, так как Нью-Йоркский университет опередил их благодарю штрафному времени. Команда из Принстона является золотым медалистом на IOI. Эта команда получила место в финале 2012 года. Команда в этом году преуспела, и я думаю, что они смогут стать финалистами в этом году. Интересно, прав ли я?

Примеры, освещающие 2 проблемы:

1. Региональные конкурсы слишком легкие - хорошие результаты на региональных конкурсах плохо коррелируют с хорошими результатами на чемпионатах мира.

2. В некоторых крупных регионах очень мало команд, представляющие регион.

С другой стороны, некоторые из регионов Америки могут заявить 3 команды, но они не используют это, хотя и могут заработать медали.

Мы сравниваем это с тем, как работают региональные команды в Восточной Европе и Китае. В Китае команды могут отправиться в любой азиатский регион и соревноваться там. Поскольку существует несколько региональных команд, в случае вылета одной команды, другая команда может побороться за приз. Кроме того, поскольку нет четких границ в региональных состязаниях, манипуляции не является проблемой.

Основной региональный конкурс, в котором участвуют восточноевропейские команды - это Северо-восточный европейский региональный конкурс (известный как NEERC). В этом году NEERC 17 команд пройдут на Чемпионат мира. Это означает, что в сильнейших университетах конкуренция за место в финале определяется конкуренцией с командами в их же собственном университете, а не с другими университетами.

Я думаю, что Соединенным Штатам удастся использовать подобную структуру NEERC для своих регионов. Существующие региональные границы могут определять субрегиональные конкурсы, которые проводятся в начале года. Региональный сезон завершается большим региональным конкурсом, в котором сильнейшие команды со всей страны противостоят друг другу.







Дима Королев

Это в значительной степени связано с концепцией, в которой работает национальная система образования. Если отбросить качество, то в Восточной Европе и Азии образование уделяет слишком много времени для тренировки своего аналитического ума.

По крайней мере, в России способности «красиво» приводить аргументы или быть милыми в школе в основном неактуальны. Ключевым является предоставление правильных ответов и недопущение заблуждений. Старшие преподаватели и тренера неуклонно следуют этому маршруту.

Я знаю очень мало людей из Восточной Европейских или Азии, которые не смогли бы ответить на этот вопрос: «Бейсбольная бита и мяч вместе стоят 1,10 $, бита на 1$ больше, чем шар, сколько стоит мяч?» Подсказка: десять центов - неправильный ответ. Кому-то будет стыдно откровенно излагать правильные ответы, которые могут оказаться ошибочными через нескольких логических шагов.

А соревнования по программированию, наряду с математическими соревнованиями, являются именно тем каркасом, где самое главное - быть правильным.

Неудивительно, что в такого рода условиях высокая результативность в соревнованиях относится к очень немногим вещам, которые составляют часть «интеллектуальной элиты». Ни стажировка, ни публикации ни даже полезные онлайн-ресурсы не помогут тебе, когда тебе 20. Только выдающиеся подтверждение превосходства с точки зрения чистого разума решит эту проблему.

Помимо этого, уместно говорить о престиже, связанной с принятием решений в условиях неопределенности. Прочитав книги «Думай медленно…, решай быстро», я могу точно сказать, что принятие решений в условиях неопределенности являются наихудшей формой экзамена, если целью является научить учащихся использовать свой аналитический ум. Фактически, они обучают совершенно другую вселенную навыков. Обладая хорошей интуицией и полагаясь на нее, можно успешно искоренить аналитический склад ума.

Кто-то может не согласиться с тем, что, другие образовательные системы показывают лучший результат и стабильность, когда речь идет о создания карьеры, участия во многих проектов, создания компаний и изменения мира. Но когда дело доходит до достижений в высоких интеллектуальных соревнованиях, концепция, изложенная выше, безусловно, имеет свои преимущества. Именно поэтому люди из данных частей мира, как правило, очень хорошо выступают на таких соревнованиях, как ACP ICPC.



Пол Денлингер, жил в Китае, Тайване и Гонконге

Не могу ничего сказать о России или Польше, но могу привести некоторую социальную обстановку в отношении Китая.

Видите ли, в Китае единственные действительно высокоинтеллектуальные люди находятся в система образования. Для молодого и умного китайца, у которого нет связей или богатства, единственный способ преуспеть в жизни – хорошо учиться. Вся система образования построена как пирамида, поэтому они будут делать все, чтобы добраться до самой вершины.

Победа в конкурсе ICPC даст им признание, необходимое для того, чтобы оставаться впереди всех. Вот почему они готовы тратить так много времени, чтобы победить.





Рави Кришна, ведущий менеджер по продуктам, сотрудник компании Zynga, разрабатывающая online игры

Это не новая тенденция. Я был в финале ACM ICPC в 2001 году (представлял Индийский технологический институт Дели, Индия) и даже в этом году (и в предыдущем году) Россия была победителем.

В дополнение к ответам студентов восточноевропейских/азиатских стран, отчаянно желающим добиться успеха, существует другие причины:

1. Активное поощрение правительствами этих стран за участие и победу в этих соревнованиях. Например, во многих странах правительство обеспечило бесплатные поездки и гарантировало получение стипендий за победу.

2. Благодаря правительственной поддержке, участвующие колледжи помогают студентам подготовиться к соревнованиям, иногда предлагая определенные курсы или уменьшая нагрузку на курсовые работы.

В целом, я согласен с тем, что для студентов из развивающихся стран существуют достаточно много привилегий за победу в ACM ICPC, и, следовательно, они просто работают усерднее.

Ричард Ледди, занимается программированием уже больше 35 лет

Просто выкиньте из головы эту идею, хотя я и не специалист по этому вопросу. Но, при условии одинакового качества образования в каждой стране, Вы ждете, что процент победителей в этих соревнованиях будет одинаковым в каждой стране? Но, в Китае живет миллиард людей, это в 4 раза больше, чем в США.

Вся Восточная Европа включает Россию и расположена к востоку от Германии и Австрии. Здесь живет много людей. Но и образование тут, кажется, хорошее в плане математики, хотя и не во всех странах.

Некоторые из этих стран продают мозги другим странам, которые платят им больше. Таким образом, небольшая сумма денег, которую мы тратим на разработку программного обеспечения, может мотивировать людей в большей степени в восточных странах. Итак, программирование хорошо оплачивается там, но плохо здесь.

Что касается наших университетов, у нас есть закрытые клубы во многих местах. И умные люди не обязательно выбирают программирование. И, если на их пути встречаются невзгоды, то почему они планируют свою жизнь вокруг этого, если им не платят того, что они заслуживают?

Я застрял с этим только потому, что знал, что те работодатели, с которыми я работал, были глупыми в выборе плана развития и т. д. Итак, я был уверен, что на своем пути можно найти что-то лучшее. И у меня есть некоторые доказательства этого. Но, я не извлек из этого выгоду. Да, возможно, я был глупым.

Я все еще ищу работу в этой сфере. И я ищу работу именно в программировании, потому что у меня нет лучшего выбора, так как я потратил огромное количество времени на него. Кроме того, у меня были возможности преуспеть в других областях, но я не видел действительно хорошего выбора. Музыка и песни - одни из тех сфер, в которых я мог чего-то добиться, но у меня никогда не было денег, чтобы создать хит. Конечно, были некоторые хиты, но я не собираюсь говорить, кто и когда это сделал. Никогда не думал, что смогу заработать деньги другим образом. Что касается программного обеспечения, я давал людям идеи о продуктах и ​​разработках, которые привели их к безумному успеху, но я никогда не хотел примкнуть к ним. А для идей программного обеспечения я всегда оставался призраком.

Итак, постепенно я начал участвовать в соревнованиях, т.к. у меня есть некий опыт в этом. Я конечно не застрелюсь, если кто-то скажет, что я не смыслю в программировании. Хотя, эти капризные, пьяные, эгоистичные люди, на которых я работал, могли бы посмеяться надо мной. Вместо этого я начал готовиться и достиг высот.

Поднимаясь в высшие круги, я заметил некоторых людей из разных стран. И, я бы сказал, численность населения является важным фактором. Но, если бы я искал солидного исполнителя, которому я мог бы поручить программу, я бы присмотрелся к США, России, Польше или Украине. Кажется, что самые квалифицированные люди приехали из этих стран.

По-видимому, многие индийские компании ищут людей в Восточной Европе, потому что у них недостаточное количество квалифицированных людей. Я слышал, что они также ищут людей в Китае. Американцы, в свою очередь, отдавали заказ в Индию или до сих пор отдают, мы могли бы отправить этот заказ прямо в Восточную Европу и мы могли бы получить много заказов из Мексики, Бразилии и некоторых других стран Южной Америки, таких как Аргентина и Чили.

Китайцы говорят, что, если вы можете найти лучших, то получите отличную работу и уважение. Но вам нужно найти человека, который умеет находить нужных людей, потому что нужно отобрать из 1 миллиарда людей того, кто вам нужен.

Если бы я был в Китае и хотел, чтобы меня отобрали, я бы поучаствовал в соревнованиях.