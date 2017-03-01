10 тенденций развития мобильных приложений в 2017 году

Быстрорастущий рынок мобильных приложений продолжает завоевывать самые разные сферы нашей жизни. Люди активно используют мобильные девайсы в повседневной жизни, что, несомненно, увеличивает спрос на самые разные приложения для мобильных телефонов. Именно этим объясняется тот факт, что большинство стартаперов выбирают разработку мобильных приложений в качестве отправной точки для своего бизнеса. Мобильные устройства – это та технология, которую люди все время держат под рукой, так как с их помощью можно крайне быстро получить достоверные сведения.

Итак, какими же будут тенденции 2017 года в области разработки приложений? Ниже вы найдете краткое описание, наблюдения и прогнозы, касающиеся разработки мобильных приложений.

Безопасность мобильных приложений становится задачей наивысшего приоритета

Безопасность и защищенность мобильных приложений стоит упомянуть в первую очередь в списке последних тенденций в мире технологий. Эта тема становится обязательной в мире технологий и бизнеса, она необходима для того, чтобы завоевать доверие у людей.

Честно говоря, обеспечение безопасности данных – это приоритетная задача не только для корпоративных и отдельных пользователей, но и для разработчиков мобильных приложений. Наряду с возрастающим объемом интернет-покупок и использованием веб-сайтов и мобильных приложений для ведения международного бизнеса, возрастает и количество насанкционированных попыток доступа и взломов приложений. Это тревожная статистика создает растущий спрос на разработку более безопасных технологий, сложных алгоритмов аутентификации и методов шифрования данных.

Приложения для носимых устройств становятся все более популярными.

Носимые устройства – это одна из самых горячих и обсуждаемых за последние годы тем в мире технологий. Несмотря на то, что функциональность таких девайсов крайне ограничена, они достаточно быстро завоевали всеобщее признание и получили хорошие отзывы. Большинство носимых устройств созданы для мониторинга и улучшения состояния здоровья (смарт-трекеры для тренировок, ориентированные на занятия спортом гаджеты), но также есть и носимые устройства, которые повышают эффективность и производительность труда.

Производители девайсов продолжают выпускать инновационные носимые устройства, так что нам следует ожидать, что уже в скором будущем эти устройства займут каждый уголок нашей жизни. Для управления умными гаджетами требуются приложения, так что в этом году наверняка на рынке появятся многочисленные приложения для носимых устройств.

iBeacons, интегрированные с GPS, становятся господствующей технологией

iBeacons обязательно должны присутствовать в списке последних трендов в мире информационных технологий. Представляя существенную выгоду для индустрии туризма и торговли, эти маленькие, но умные девайсы представляют для многих компаний особенный интерес. Технология iBeacon позволяет отслеживать местоположение клиента, вести диалог с аудиторией, понимать потребительские паттерны поведения и подсказывать соответствующие предложения.

Запуск программы iBeacon вызвал впечатляющий рост продаж и открывает больше перспектив для развития бизнеса. Теперь владельцы бизнеса будут стремиться в полной мере воспользоваться этой технологией для привлечения большего количества клиентов.

Интернет вещей продолжает захватывать рынок

Горячо обсуждаемый Интернет вещей (IoT) до сих пор является одной из наиболее быстро развивающихся областей в мире информационных технологий. Он также занимает место среди наиболее популярных трендов 2017 г.

Уже существует технология Интернета вещей для таких сфер, как здравоохранение, системы контроля безопасности, автоматизированные системы для дома и многое другие. Такие системы представляют собой широкий спектр устройств, соединенных в одну систему и выполняющих различные задачи.

Так или иначе, работа такой системы невозможна без интеграции с мобильным гаджетом. Никто не может сказать точно, куда в этом году приведет нас Интернет вещей, но чтобы оставаться в курсе последних тенденций в области информационных технологий, разработчикам мобильных приложений следует быть готовыми к работе с различными смарт-девайсами.

Набирает темп разработка корпоративных приложений

Корпоративные приложения направлены на оказание помощи организациям с их бизнес-процессами. Они предназначены для интеграции всех аспектов деятельности компании. Таких, как бухгалтерский учет, финансы, работа с персоналом, инвентаризация и управление ресурсами.

Они – основа продуктивности и эффективности внутренних процессов, можно сказать, что они позволяют получить больше при затрате меньших усилий. Несмотря на то, что создание таких приложений, это сложный и трудоемкий процесс, высококачественные приложения такого рода приводят к высокому уровню заинтересованности и лояльности потребителей. Крупные и средние предприятия становятся все более заинтересованными в разработке безопасных технических решений, наилучшим образом соответствующих их потребностям.

Хорошо продуманное корпоративное приложение может стать отличным решением, которое в долгосрочной перспективе приведет к повышению дохода. Чтобы привлечь больше внимания к разработанному вами корпоративному приложению, можно создать веб-сайт, который бы демонстрировал очевидные преимущества вашей разработки. Если вы решите последовать этому совету, убедитесь, что ваша разработка соответствует последним тенденциям веб-дизайна!



Приложения для беспилотных дронов захватывают рынок

Дроны не так давно вошли в нашу жизнь, но они уже успели занять прочное место среди бизнес-трендов. Amazon Prime Air напряженно работают над запуском их первой службы доставки при помощи дронов, и весь мир с нетерпением ждет развития этой технологии.

Alphabet – головная компания Google – также взволновал людей своей программой Wing Marketplace по доставке посылок при помощи дронов. Существует огромное количество областей потенциального применения беспилотников, включая агрокультуру и здравоохранение. Говоря о мобильных приложениях, следует отметить, что есть всего несколько приложений, созданных для управления исключительно дронами, а именно Parrot AR, в то время как до сих пор велика потребность в таких приложениях для самых разных сфер.

Такие приложения должны давать возможность контролировать, управлять и анализировать деятельность, осуществляемую беспилотниками. В 2017 г. возрастет потребность в дронах, а вместе с ней и необходимость в приложениях, способных ими управлять. Индустрия по производству беспилотников быстро растет, так что мы рекомендуем углубиться в нее как можно скорее.

Виртуальная и дополненная реальность, привязанные к мобильному гаджету

За последние несколько лет игры с дополненной реальностью стали одним из самых главных трендов в разработке мобильных приложений (все мы в курсе успеха Pokémon Go).

Виртуальная реальность имеет несколько иную концепцию, но вместе с дополненной реальностью они несомненно занимают одну из наиболее перспективных ниш на рынке. Бизнес-владельцы продолжают интегрировать эти технологии в приложения, стремясь покорить как можно больше клиентов, повысить их заинтересованность и узнаваемость бренда.

Благодаря быстро развивающимся технологиям в сфере виртуальной и дополненной реальностей, достаточно легко угодить потребителям. Улучшите свой бизнес с помощью силы дополненной реальности в 2017 г.

Ажиотаж по поводу искусственного интеллекта и машинного обучения

На сегодня у предприятий есть доступ к большему количеству информации, чем когда-либо ранее. Приложения определенно становятся умнее при помощи искусственного интеллекта, но он до сих пор не захватил мир технологий.

Но одну вещь мы можем сказать точно: искусственный интеллект просто необходим в виртуальном установлении отношений с клиентами (к примеру, личный помощник, работающий на основе искусственного интеллекта). Что касается машинного обучения, то это разновидность искусственного интеллекта, которая определяет закономерности в данных и регулирует работу программы соответствующим образом.

Facebook, Google, Salesforce и другие гиганты успешно внедряют эти тренды в свою продукцию. Настоящий момент – это идеальный время для бизнес-владельцев, чтобы перенять успешную практику внедрения искусственного интеллекта. Таким образом они смогут автоматизировать процесс принятия решений, получить передовые аналитические средства и обеспечить более приятный и удобный интерфейс.

Приложения на основе облачных технологий крайне популярны

Что касается облачных технологий, то на данный момент наблюдается повышенный интерес к разработке приложений на их основе. Они предназначены для доступа нескольких портативных устройств к одному аккаунту с помощью интернет-соединения.

Проще говоря, облачные приложения работают на виртуальных серверах и хранят данные в облаке. Они предоставляют доступ к одним и тем же данным пользователю с разных девайсов. Это крайне удобно для приложений, которые работают со сложной графикой и имеют комплексные функции. Со стороны разработчика, только одна версия приложения требует разработки, что экономит достаточно времени на интеграцию, тестирование и т.д.

Big Data и анализ приложений

Успех мобильного приложения во многом зависит от удобства использования пользовательского интерфейса, интуитивности пользовательского опыта и легкости навигации. Крайне важно создание привлекательно выглядящего приложения с учетом последних тенденций в мире дизайна, но людям нужно нечто большее, чем привлекательный дизайн. Исходя из этого бизнес-владельцы крайне заинтересованы в использовании современных аналитических инструментов, особенно на сегодняшний день, когда количество обрабатываемых данных превышает человеческий потенциал.

Большие объемы данных коренным образом изменят то, как мы анализируем данные, так как они смогут обеспечить глубокий анализ поведения пользователя в приложении. Это создаст отличную основу для формирования персонализированных функций, рекомендаций и других вещей, которые пользователь хотел бы иметь под рукой. Персонализация услуг – это одно из главных конкурентных преимуществ в любом бизнесе. Чем раньше вы дадите пользователям то, что они хотят, тем большее вознаграждение вы получите.

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