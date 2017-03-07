Обзор законодательства Республики Беларусь в сфере информатизации за февраль 2017 года

При подготовке обзора был проведен анализ нормативных правовых актов, включенных в течение месяца в Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь (далее – НРПА). Документы представлены в соответствии с разделами НРПА. После реквизитов документа в скобках указываются дата и номер регистрации в НРПА.

Единственным источником официального опубликования правовых актов является Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь (www.pravo.by) – основной государственный информационно-правовой интернет-ресурс в области права и правовой информатизации.

Постановления Правительства Республики Беларусь

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 8 февраля 2017 г. № 103 «О подготовке законопроектов республиканскими органами государственного управления в 2017 году» (10.02.2017, 5/43331)

Согласно постановлению в 2017 году запланирована подготовка следующих проектов законов в сфере законодательства об информации, информатизации и защите информации:

О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «Об электронном документе и электронной цифровой подписи (совершенствование норм Закона с учетом практики его применения);

О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О регистре населения» (совершенствование норм Закона с учетом практики его применения, приведение в соответствие с законодательными актами Республики Беларусь).

Нормативные правовые акты министерств, иных республиканских органов государственного управления

Постановление Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 31 января 2017 г. № 2 «О некоторых вопросах взаимодействия электронным способом с плательщиком налогов, сборов (пошлин)» (27.02.2017, 8/31823)

Постановлением утверждена Инструкция о порядке ведения личного кабинета плательщика, который размещается в глобальной компьютерной сети Интернет на официальном сайте Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь (далее – МНС).

Постановлением определены вопросы направления извещения на уплату налогов через личный кабинет плательщика или иным электронным способом.

Извещение направляется физическому лицу через личный кабинет плательщика или на адрес его электронной почты с его согласия, которое выражается в информировании любой инспекции МНС независимо от места жительства, постановки на учет или нахождения объекта налогообложения земельным налогом (налогом на недвижимость).

В случае направления извещения через личный кабинет плательщика или на адрес электронной почты извещение на бумажном носителе не вручается.

Установлено, что датой направления извещения считается дата его размещения в личном кабинете плательщика либо дата направления на адрес электронной почты. По желанию физического лица на адрес его электронной почты может также направляться электронное уведомление о направлении извещения через личный кабинет плательщика.

Постановление вступило в силу 2 марта 2017 г.

Радиванович Н.Н.,

заместитель директора Национального центра правовой информации Республики Беларусь