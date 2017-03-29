Как правильно заказывать товары на Алиэкспресс. Пошаговая инструкция

Aliexpress – одна их самых популярных площадок для покупки товаров из Китая. Однако еще не все освоили онлайн-шоппинг, а некоторые просто боятся это делать. Сегодня мы подготовили пошаговую инструкцию, как правильно делать покупки на aliexpress.com.

Несомненное преимущество площадки - достаточно высокая защита покупателя и множество отзывов на товары. На aliexpress.com редко обманывают, сейчас это стало намного сложнее. Ведь продавец получает деньги только после подтверждения покупателем получения товара. Нет товара – нет денег. Продавцы, как и на любом рынке (это такой «виртуальный рынок»), дорожат репутацией.

Шаг первый. Для начала вооружимся удобным и безопасным браузером. Мы рекомендуем Mozilla Firefox или новый Vivaldi последней версии. Заодно положите перед компьютером любую международную карточку, например, Visa или Mastercard/Maestro. Главное, чтобы там уже была активирована возможность оплаты в интернете (в большинстве своем она по умолчанию активирована). Эти карточки сейчас легко оформить в любом белорусском банке. И, скорее всего, они уже есть у вас – многие их получают бесплатно. Карточка понадобится на этапе оплаты покупки в магазине.

Шаг второй. Вводим в адресной строке: www.aliexpress.com Внимательно проверяем, чтобы возле адреса был значок с «замком» - это гарантия безопасности пересылаемых вами данных.

Шаг третий. Жмем «Регистрация» в крайнем правом углу. Тут все стандартно: вводим e-mail, Имя (латиницей), Фамилия, пароль (лучше посложнее). В дальнейшем для входа на сайт вы будете использовать связку: e-mail + пароль. После регистрации не забудьте подтвердить почту через ссылку в письме от Алиэкспресс.

Шаг четвертый. Заходим на сайт через пункт меню «Войти» вверху справа. После успешного входа вы увидите надпись справа: «Привет, Вася (ваше имя)». Затем наводим мышкой на эту надпись, выбираем «Мой Aliexpress». Здесь вы попадаете в раздел настроек вашего эккаунта. Можно просмотреть ваши заказы, желания, изменить или заполнить адрес для доставки.

Шаг пятый. Поиск нужного нам товара. Допустим, мы ищем «Xiaomi USB led Light» –подсветка компьютера от Xiaomi. Лучше всего так и вводить в строке поиска.

Если это чехол для телефона, вводите «чехол Samsung Galaxy S7 edge» - максимально точно и подробно, чтобы сразу отсеять ненужные предложения. При выборе продавца и нужного варианта ориентируйтесь не только на низкую цену. Для удобства не забудьте переключить цены в $ в верхнем правом углу.

Выбирайте продавца с большим количеством положительных отзывов и рейтингом не ниже 97%. Смотрите на рейтинг товара, перед покупкой почитайте отзывы покупателей, пролистайте фотографии товаров. Обращайте внимание на сроки доставки.

Шаг шестой. Когда выбрали товар, жмем «Добавить в Корзину», затем - «Перейти к Корзине». На следующем экране «Оформить заказ». Далее вводим Адрес доставки (латиницей, лучше на английском) и выбираем Способ оплаты – пластиковая карточка Visa/Maestro (можно оплачивать не только пластиковой картой, но и посредством Webmoney, Яндекс Денег, QIWI и др).

Далее вводим номер вашей карточки (16 цифр), имя и фамилию так, как написано на вашей карте, срок действия карты и CVC код (3 цифры – код безопасности) с обратной стороны карты. Это конфиденциальная информация, поэтому вводите эти данные, чтобы их никто рядом не подсмотрел. И обязательно с компьютера, где установлен свежий антивирус. После оплаты Aliexpress может попросить вас сохранить карту в своей системе Alipay – отказываемся, пока она доверия не вызывает.

Деньги с карточки списываются в тот же момент – имейте ввиду. Все! После того, как оплата прошла, можно смело отсчитывать 30 дней со дня покупки и ждать извещения с почты. Помните про лимит в 22 евро. Сейчас все посылки идут с трек-кодом, его можно посмотреть и отследить в разделе «Мои заказы» - «Проверить отслеживание»

Несколько советов для пользователей Aliexpress

1. C 7 февраля aliexpress.com отменил бесплатную доставку для жителей Украины и Беларуси. Вызвано это было большим количеством мошенничества, связанного с «якобы недоставкой» посылок нашим соотечественникам. Теперь все посылки подорожали на 2-3$, даже совсем мелкие.

Чтобы избежать лишних переплат, рекомендуем заказывать одни и те же товары, к примеру, на ebay.com или других площадках вроде dx.com, gearbest.com. Там все еще действует бесплатная доставка, а цены такие же. Многие товарные позиции пересекаются.

2. Расширение для браузера под названием Aliexpress Shopping Assistant помогает ориентироваться в многообразии продавцов и товаров. После его установки можно просматривать изменение цены за последние 3 месяца, рейтинг продавца, отзывы о нем и многое другое. Бесценное расширение для всех любителей онлайн-шоппинга. Сразу подскажет – стоит ли доверять продавцу или нет.

Скачать для Firefox можно тут, а для Chrome - здесь.

3. При покупке на Aliexpress.com можно воспользоваться кэшбек-сервисом. С каждой покупки вы будете получать несколько процентов на свой отдельный счет. Сейчас появилось много подобных сервисов. Их можно найти, сделав поисковый запрос "cashback aliexpress"

4. Чтобы быстрее найти товар, который нужен, используйте английскую версию сайта. Перевод на русский на Aliexpress.com все еще имеет недостатки, поэтому, если вводить запросы на английском - результаты будут точнее.

Есть даже отдельный Twitter-эккаунт с «лучшими смешными переводами». Если использовать в запросе слова 1:1 или logo - это тоже поможет отсеять много бесполезных результатов.

5. Смотрите и читайте отзывы о товарах не только на aliexpress, но и на youtube.com и других профильных сайтах с обзорами.

А какие секреты Aliexpress знаете вы? Поделитесь в своих комментариях. Удачных покупок!