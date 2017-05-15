Где в Минске отремонтировать технику Apple?

Все гаджеты Apple можно смело назвать капризными: «чужие» детали, не самый аккуратный хозяин – и техника требует ремонта. Собрали для вас пять минских сервисных центров, где могут справиться даже с самыми непростыми случаями.

AppleCity

Сервисный центр AppleCity находится на улице Якуба Коласа, 21. Ремонтируют здесь любую технику Apple: iPad, iPhone, iPod, MacBook, iMac, MacMini, AppleWatch и даже наушники iBeats. В центре выполняется любой ремонт, но чаще всего приносят технику с разбитыми экранами.

Обычный ремонт занимает до 2 часов, распространенные неполадки, вроде замены стекла, батареи или разъема, устраняются еще быстрее: от 15 до 60 минут. Если в ремонт сдают телефон, то клиенту выдают iPhone «на замену», пока его техника чинится.

Все специалисты центра – с высшим техническим образованием и опытом работы, есть специалисты из России. Помимо собственных мастеров центра, AppleCity сотрудничает с официальными реселлерами из России и Беларуси. Даже если что-то оказалось не по силам специалистам центра – они могут обратиться к субподрядчикам.

В AppleCity проводят ремонт техники в беспроцентную рассрочку: на 2 месяца от самого центра без справок о доходах и графика выплат или по карте «Халва» от МТБанка на 2 или 4 месяца. Отремонтированную технику привезут по указанному адресу бесплатно. Кроме того в центре можно купить отдельные запчасти, комплектующие и аксессуары для гаджетов от Apple.

AppleAvenue

Сервисный центр AppleAvenue оказывает услуги по ремонту в центре города, на улице Румянцева, 13. Там ремонтируют все виды техники производства Apple: от iMac и iPhone до AppleWatch и iPod. Причем берутся за поломки любой сложности. Специалисты сервисного центра говорят, что 70% обращений к ним связаны с заменой дисплейных модулей (экранов) или стекол.

Время ремонта техники будет зависеть от сложности задачи. Некоторые проблемы решают за 15 минут, а на другие потребуется несколько дней. Сотрудники сервисного центра объясняют, что каждая ситуация индивидуальна, поэтому сроки оговариваются с заказчиком и выбираются подходящие для него варианты.

А цена починки гаджета зависит от потребностей клиента. В центре предусмотрены скидки при подписке на социальные сети и при комплексном ремонте. А еще для постоянных клиентов есть карты с накопительной скидкой.

Почти все специалисты сервисного центра – с высшим техническим образованием и опытом работы. Есть и начинающие мастера, которые обучаются с нуля на базе центра под присмотром специалистов. Сотрудники AppleAvenue называют своей отличительной чертой качественные запчасти с гарантией на них.

iOne

Сервисный центр iOne находится в торговом центре на улице Немига, 3. Здесь ремонтируют iPhone, начиная с 3G и 3GS, iPad (2, 3, 4, Air, Air2) и MacBook (Pro Retina, Pro, Air). Берутся практически за любые случаи: меняют экраны, стекла, дисплеи, корпуса и аккумуляторы, перепрошивают технику, чистят от пыли и после попадания воды.

Если есть все необходимые запчасти, ремонт займет от 30 минут до 2 часов. Более серьезные случаи могут потребовать нескольких дней. Перед приемкой гаджета сотрудники центра предупреждают, сколько придется ждать починки.

Для ремонта в iOne используются запчасти класса ААА или Original. Причем на детали в центре есть сертификаты качества от Apple. Диагностику неполадок проводят бесплатно, даже если клиент откажется от ремонта. Названная цена ремонта – окончательная, она не изменится в процессе починки. При комплексном ремонте клиентам дают скидку.

В сервисном центре работают только квалифицированные сотрудники с техническим образованием и наработанным опытом. Здешние специалисты прошли обучение по программе, разработанной для сотрудников технической поддержки Apple Technician. На любой вид работ дается гарантия.

Перед тем, как забрать технику на ремонт с клиентом заключают договор на обслуживание. Если ремонт не дал результатов или техника снова дала сбой вскоре после починки, в сервисном центре исправляют это бесплатно.

NewtonLabs

Сервисный центр NewtonLabs находится на Кирова, 19. Здесь ремонтируют iPhone всех моделей, кроме 2G, 3G, 3GS, ноутбуки MacBook и моноблоки iMac, начиная с 2009 года выпуска, планшеты iPad(кроме iPad 1 первого поколения), плееры iPod. В центре проводится практически любой ремонт техники Apple: от замены АКБ, экранов, шлейфов до восстановления системных плат после падений, замыканий или попадания влаги.

Базовые модульные замены в iPhone в сервисном центре проводят в течение часа. Заменить разбитый экран можно за полчаса. В других устройствах ремонт проведут за день, при наличии запчастей. Особенно сложные повреждения могут ремонтировать до 7 дней.

В ремонте используются оригинальные детали или качественные аналоги. Диагностика неполадок проводится бесплатно. На каждую установленную деталь дается гарантия – 6 месяцев. Кроме того, в NewtonLabs есть программа Trade In – обратный выкуп устройств Apple.

Администраторы сервисного центра прошли обучение и имеют сертификаты Apple Product Professional. Для клиентов проводят бесплатные консультации по настройке iOS, macOS, AppStore и iCloud. Мастера по ремонту – с профильным образованием и опытом работы с «яблочной» техникой от 5 лет.

Doctor Fix

Сервисный центр Doctor Fix находится в самом центре на улице Змитрока Бядули,3. Кстати, рядом есть большая парковка, чтобы оставить автомобиль.

Можно сдать в ремонт практически любую технику Apple за исключением сильно устаревших моделей – их ремонт просто не рентабелен для клиента. В центре проводят ремонт устройств любой сложности, включая наладку софта и замену комплектующих. Чаще всего сюда обращаются для замены экранных модулей или аккумуляторов в iPhone. Кроме того, на базе центра можно произвести обмен гаджетов от Apple по мировой гарантии.

Как правило, 90% ремонтных работ в сервисном центре занимают до 50 минут. Особенно сложные ремонты, например, связанные с паяльными работами на плате, могут занять до 7 дней, в зависимости от загрузки мастеров.

Мастера сервисного центра имеют высшее инженерное образование (преимущественно БГУиР), у всех есть опыт ремонта техники Apple. Приемщики проходят обучение на месте.

Среди своих главных преимуществ сервисный центр отмечает доступность цен ремонта без потери качества. Как отмечают сотрудники центра, низкие цены в Doctor Fix установлены, благодаря невысокой плате за аренду помещения, а также доступной закупочной цене у поставщиков, с которыми сервисный центр работает напрямую.

*На правах рекламы