Дерзкий дизайн и объемное звучание: обзор геймерской гарнитуры Sven AP-U988MV

Если для офисных нужд отлично подходит неброская периферия в нейтральных тонах, то с геймерами ситуация противоположная. Сочные яркие цвета должны быть везде, начиная с подсветки клавиш и заканчивая разноцветными светодиодами корпуса. То же касается и формы: плавные переходы скорее успокаивают, а агрессивные острые углы увеличивают боевой дух перед схваткой.

Игровая гарнитура Sven AP-U988MV, которая сегодня поступила на тест KV.by, собрала в себе все визуальные качества геймерского класса, как в цвете, так и в форме, при этом не обделена функциональностью.

Технические характеристики, комплект поставки

Чувствительность наушников, дБ 108 ± 3 Чувствительность микрофона, дБ -58 ± 3 Частотный диапазон наушников, Гц 20 – 20 000 Частотный диапазон микрофона, Гц 30 – 16 000 Мембрана, мм Ø 50 Сопротивление, Ом 32 Тип соединения проводное Тип разъема USB Длина кабеля, м 2,2 Вес, г 365

Гарнитура поставляется в упаковке с ярким оформлением. Традиционный синий цвет фирмы Sven на лицевой стороне практически отсутствует - его заменяют вызывающие черный и красный цвета. Комплект поставки лаконичный: из-за разъема USB здесь нет никаких переходников. Помимо самих наушников в коробке есть гарантийный талон, руководство пользователя и, внимание, диск с программным обеспечением. Видимо, на тот случай, если у вас вдруг будут проблемы с подключением к сети Интернет.

Внешний вид, конструкция, эргономичность, функциональность

Корпус Sven AP-U988MV выполнен из пластика с софт-тач покрытием. Главный элемент дизайна - полупрозрачные рисунки на внешней стороне чашечек, визуально похожие на молнии. В выключенном состоянии их практически не замечаешь, однако после включения молнии начинают переливаться аж семью цветами. Чашки довольно массивные, но для своего веса кажутся легкими. Оголовье широкое, под ним располагается мягкий уплотнитель. Запас хода у направляющих порядка пяти сантиметров. Амбушюры выполнены из синтетической кожи и полностью закрывают ухо. Во время использования дискомфорта нет: гарнитура плотно прилегает к голове, положение направляющих случайно «сбить» не удается. Корпус наушников нигде не люфтит - качество сборки на высоком уровне.

У Sven AP-U988MV есть механические элементы управления. Примечательно, что они не болтаются где-то посередине провода, а располагаются на левой чашке. С точки зрения эргономики это отличное решение: вам не нужно искать где-то под столом пульт управления громкостью. Вы просто кладете руку на чашку, а колесико само «становится» под большой палец. Под указательным располагается тумблер включения\выключения микрофона. Все просто и интуитивно. Микрофон крепится к мягкой штанге и гнется в любую сторону.

Длина провода составляет порядка двух метров. В отличие от конкурентов, Sven использует тканевую оплетку шнура даже для более бюджетных моделей, так что и у данного экземпляра повышенный запас долговечности. Провод не заплетается и не перегибается. Очень порадовал тип разъема наушников. Если вы используете компьютер не только как игровую платформу, но и как мультимедийное устройство, то постоянно вынуждены переключаться между наушниками и колонками. Подключив Sven AP-U988MV в USB-слот, можно не лазить под стол и переключать устройство вывода звука на самом компьютере - очень удобно.

В каждой чашке находится по одному динамику диаметром 50 миллиметров. Звучание 7.1, заявленное на упаковке, достигается за счет виртуальной эмуляции. Традиционно геймеров интересуют низкие и средние частоты, отвечающие за передачу выстрелов, шагов противника и голоса напарников. С ними проблем нет: басы отлично прорабатываются, а средний диапазон неравномерный и акцентируется в верхней части частотного диапазона. А вот высоких частот для прослушивания музыки может не хватать. Такой проблемой часто страдают геймерские гарнитуры - для видеоигр ВЧ абсолютно не критичны.

Субъективно, гарнитура отлично передает все звуки виртуального боя. У шагов легко «читается» направление, голоса четкие, а взрывы сопровождаются «сочным» басом. Запас громкости у Sven AP-U988MV очень большой - в сочетании с чашками закрытого типа посторонние звуки полностью исключаются. На максимальной громкости динамики не хрипят и не дребезжат. Мы столкнулись только с одной небольшой проблемой: у гарнитуры настолько хорошая шумоизоляция, что при переговорах вы не слышите собственного голоса. Из-за этого в особо «жаркие» моменты приходится буквально кричать в микрофон, хотя острой надобности в этом нет.

Итог

Sven уже не в первый раз предлагает отличное решение для геймерских нужд по доступной цене. Средняя цена Sven AP-U988MV - 70 рублей. За эти деньги вы получаете наушники, выполненные из качественных материалов, объемное звучание с отличной серединой и басом, провод в тканевой оплетке, дерзкий дизайн с подсветкой и подключение по USB. При этом гарнитура отлично подойдет не только для игр, но и для просмотра фильмов. Sven в очередной раз показала, что конкурировать в бюджетном ценовом диапазоне с ней практически невозможно.