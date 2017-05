Исчезнет ли язык программирования PHP?

Совсем недавно сайт Stack Overflow опубликовал свой ежегодный обзор ведущих трендов Stack Overflow Developer Survey 2017. В нем PHP все еще занимает одну из ведущих ролей. Однако все чаще можно услышать мнения, что этому языку программирования "жить" осталось недолго. Так ли это на самом деле, обсудили пользователи сайта Quora.

Билл Карвин, работает веб-разработчиком более 20 лет

Совсем недавно сайт Stack Overflow опубликовал свой ежегодный обзор ведущих трендов Stack Overflow Developer Survey 2017. В нем PHP все еще занимает одну из ведущих ролей.

JavaScript — 62.5%

SQL — 51.2%

Java — 39.7%

C# — 34.1%

Python — 32.0%

PHP — 28.1%

C++ — 22.3%

C — 19.0%

TypeScript — 9.5%

Ruby — 9.1%

PHP все еще используется чаще, нежели Ruby. Да простят меня фанаты языка Ruby, так как эта информация в первую очередь связана с популярностью языка программирования, нежели с удобством его использования.

PHP медленно, но верно теряет свои позиции, но исходя из огромного количества написанных на этом языке приложений, а также достаточного числа разработчиков, знающих его, скорее всего PHP еще лет на 10 задержится в десятке лучших языков программирования.

Должны пройти десятки лет, прежде чем некогда популярный язык исчезнет. До сих пор существуют приложения, разработанные на таких языках, как Perl, Pascal, BASIC и даже COBOL. Может быть, эти языки сейчас почти не используются в разработке новых проектов, но созданные с помощью них приложения продолжают существовать.

Нирбхай Наик, Digital Marketing

Если бы этот вопрос был задан 2-3 года назад, то ответ был бы несомненно положительным. Основная причина плохой репутации - не самый удобный дизайн. Кроме того, многим разработчикам не нравятся те изменения, которые претерпел этот язык за последние 10 лет.

Но сейчас, PHP7 вполне может стать спасением.

Итак, что же улучшилось в PHP 7? По сравнению с предыдущей версией, в PHP 7 было внесено огромное количество изменений в лучшую сторону. Вот некоторые из них:

Улучшенная производительность

Оператор «космический корабль»

Null-коалесцентный оператор

Типы скалярных параметров

Подсказки по возвращаемым типам

Анонимные классы

И многое другое. Новые функции могут вернуть PHP к жизни, но для этого нам придется подождать и понаблюдать за тем, каким образом разработчики будут применять новшества в PHP 7.

Куда же движется PHP7?

PHP7 – это настоящее спасение для PHP. Несомненно, что дизайн раньше PHP оставлял желать лучшего.

Несогласованность, связанная с именами функций, также может стать проблемой для разработчиков. Не удивляйтесь, если обнаружите функцию, которая находится не на своем месте. В PHP7 были исправлены многие погрешности, но команде разработчиков еще необходимо произвести достаточную работу, чтобы улучшить репутацию данного языка. Многие интернет-статьи говорят о том, что PHP умирает или собирается умереть.

Что говорит TOBIE INDEX о будущем PHP?

Tobie Index – это индекс, оценивающий популярность языков программирования на основе подсчета результатов поисковых запросов.

Как видно из картинки выше, PHP медленно движется вверх, благодаря PHP7. Если бы мы рассматривали данное изображение в 2014 г., то мы бы точно могли сказать, что PHP вскоре исчезнет. После 2004, когда язык получил звание года, его популярность стабильно снижалась. График выглядит поразительным, показывая, что в начале разработчикам понравилось то, что может предложить PHP, но после более новые и перспективные технологии вытеснили его.

WordPress переходит на JavaScript

А теперь давайте поговорим о далеко не радужных перспективах, ожидающих PHP в будущем. WordPress, самая популярная CMS (система управления контентом), медленно переходит на JavaScript. WordPress, покрывая 25% вебсайтов в интернете, выказал явный интерес по отношению к JavaScript.

Мэтт Мулленвег, генеральный директор WordPress, своим заявлением поверг многих в ужас: “Мы осознали, что прежние технологии не позволят нам двигаться по направлению к будущему.” Что это может означать для WordPress и PHP-разработчиков? Умирает ли PHP? На данный момент очень сложно что-либо предполагать, но подобная ситуация выглядит не лучшим образом для PHP.

Ситуация на рынке

Было бы глупо попытаться предсказать будущее языка программирования, не принимая во внимание предпочтения профессиональных разработчиков программного обеспечения. Если вы PHP-разработчик или работаете в IT-фирме, то вы наверняка имеете представление о том, какое место на рынке занимает PHP.

В настоящее время на рынке существуют следующие тенденции касаемо языка PHP:

PHP-разработчиков намного проще найти, нежели экспертов в других языках программирования. Нанять специалиста в сфере PHP намного дешевле. Из-за наличия достаточного количества специалистов обслуживание и поддержка продуктов на данном языке не является дорогостоящей PHP, вероятно, один из самых простых для изучения языков программирования. Это позволяет компаниями нанимать молодых перспективных специалистов и обучать их соответствующим образом. Существует огромное количество фреймворков и CMS (систем управления содержимым), работающих на PHP. Например, WordPress, Joomla, Magento, Drupal и др.

Принимая во внимание все вышеназванные пункты, можно точно сказать, что PHP вряд ли исчезнет в ближайшее время. В конце концов, пользователям совершенно все равно, какая технология используется для создания приложения. Для них главное, чтобы оно работало.

Что вам делать, если вы PHP-разработчик?

Это хороший вопрос. Многие разработчики переключились с разных технологий именно на PHP, в то время как другие наоборот перестали им пользоваться и перешли на другие варианты. Все зависит от того, чем вы хотите заниматься в будущем. В этом плане PHP надежен и не исчезнет в ближайшее время.

Хорошим советом в этом случае будет изучить еще один язык. Это поможет чувствовать себя более безопасно в будущем.

Выводы

Умер ли PHP? Вряд ли. Исчезнет ли этот язык в будущем? Тяжело сказать, так как на это будет влиять слишком большое количество факторов.

Влад Ка, пишет о веб-разработках

На сегодняшний день веб-разработчики сами могут выбрать определенный инструмент для каждого отдельного проекта.

Язык PHP может быть использован для целого ряда задач: к примеру, ReactPHP позволяет разработчику запускать полноценный постоянно обрабатывающий запросы сервер. С помощью PHP можно создавать длительные процессы. Кроме того, существует огромное количество инструментов для поддержки и управления этими процессами (например, supervisord).

Вильям Харли, разработчик. Работает с веб-разработкой с 1996

Согласно некоторым источникам (Historical trends in the usage of server-side programming languages, March 2017) на PHP работает около 80%+ всего доступного интернета. Эта цифра разнится в зависимости от методологии сбора данных, но так или иначе, это очень высокий показатель!

Ричард Кеннет Энг, использует Fortran, Tandem TAL, C/C++, C#, Obj-C, Java, Smalltalk, Python, Go

Большинство сайтов в мире существуют на PHP. Вряд ли владельцы и создатели сайтов собираются выбросить потраченные деньги на ветер.

PHP всегда входил в десятку языков программирования по версиям самых разных изданий: TIOBE, RedMonk, IEEE Spectrum, PYPL, CodeEval, HackerRank и др.

В IT-сфере языки программирования крайне редко «исчезают». Даже COBOL оставил нам что-то в наследство. Если язык программирования оказывается полезным, то он, вероятно, будет существовать вечно.

Язык мертв только тогда, когда никто им не пользуется. Вряд ли это то, что происходит сейчас с PHP.

Вахрох Вейн, разработчик на Delphi / PHP / C++ Builder / JS / C#, а также трейдер ценных бумаг

В последние годы популярность этого языка уменьшалась. А в это время разработчики переписывали его в соответствии со стандартами 201X. К слову, в отличие от Phyton, PHP был переписан без потери обратной совместимости (99% сохранение) существующей кодовой базы.

С появлением PHP 7+, язык получил современные функциональные возможности (синтаксис, конструкции), и теперь с ним крайне приятно работать. Кроме того, большинство позабыло, что JavaScript, приняв на себя дизайн передней части, повлиял на все базовые языки программирования, кроме PHP.

Макс Чистоклетов, увлекается разработкой на языках Haskell / Scala

Зависит от того, что вы подразумеваете под словом «исчезнет». Приложения, написанные на PHP, не возьмут и не исчезнут однажды (или даже в течение пары месяцев). Поэтому нет.

С другой стороны, я уже несколько лет не встречал разработчика, который бы увлеченно работал над существующим PHP-проектом или создавал новый проект на данном языке. PHP вполне может быть мертвым в сердцах многих (или даже большинства?) разработчиков.

Я бы посоветовал ознакомиться с таким явлением, как Lindy effect - Wikipedia. Я думаю, оно сможет дать приблизительное понимание того, как долго может жить существующая технология.