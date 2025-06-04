Вышло обновление мессенджера Telegram

В обновлении пользователи Telegram получили возможность отправлять личные сообщения любимым каналам, быстрее переключаться между темами в группах, обрезать голосовые сообщения перед отправкой, отправлять фотографии в улучшенном качестве — и не только.

Отправка сообщений каналам

Теперь можно отправлять личные сообщения каналам и вести беседы напрямую с их владельцами и администраторами. Авторы контента могут включить этот режим, чтобы общаться с подписчиками, не раскрывая своих контактных данных. Сообщения от подписчиков отображаются в новом удобном интерфейсе, отдельно от личных чатов владельца. Авторы контента также могут установить плату за каждое сообщение, чтобы ограничить количество диалогов и сделать их более содержательными.

Отображение тем в виде вкладок

Для групп с темами теперь доступен новый вариант интерфейса с вкладками. Он позволяет быстрее переходить к нужной теме из списка чатов и переключаться между беседами в одно касание. Можно переключаться между двумя видами панели: большой сбоку и минималистичной в верхней части чата.

Обрезка голосовых сообщений

После записи голосового сообщения теперь можно вырезать нужный фрагмент — достаточно переместить метки начала и окончания. Пользователям не придётся удалять неудачные дубли и начинать заново ради идеального результата — просто продолжайте говорить, а затем выделите ту часть сообщения, которую хотите отправить. Чтобы воспользоваться этой опцией, во время записи голосового сообщения проведите вверх к значку в виде замка́. После выбора нужного фрагмента можете снова нажать на значок микрофона, чтобы дозаписать сообщение.

Отправка фотографий в улучшенном качестве

С 2014 года пользователи Telegram могут отправлять фотографии в оригинальном разрешении без сжатия. В то же время при обычной отправке фотографий Telegram оптимизирует изображения — чтобы обеспечить мгновенную доставку и экономию 90% мобильного трафика. Начиная с этого обновления при отправке фотографий можно выбрать новый вариант — высокое разрешение, — с которым снимки станут ещё более чёткими и детализированными. HD-изображения содержат в 4 раза больше пикселей — при этом для их загрузки требуется менее 0,5 МБ трафика.

Отправка медиафайлов в истории на iOS

Теперь владельцы iOS-устройств могут использовать стандартную кнопку «Поделиться» в том числе для того, чтобы отправлять фотографии и видеозаписи из других приложений напрямую в редактор историй в Telegram.

Больше вариантов ответа в опросах

С 2018 года самые разные сообщества, от небольших до самых крупных, используют опросы, чтобы принимать решения и планировать события. Начиная с этого обновления опросы стали ещё более универсальным инструментом — теперь в них можно добавить до 12 вариантов ответа. Кроме того, у пользователей появилась возможность отправлять опросы в Избранное — чтобы позже поделиться ими в других чатах или сохранить у себя результаты.