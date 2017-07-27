Почему в России много талантливых программистов, но мало известных IT-компаний?

Как так получается, что русские всегда занимают призовые места в соревнованиях по программированию (Google Code Jam, Facebook Hacker Cup, TopCoder Open и др.), но в России, в отличие от США, почти нет технических компаний? На этот вопрос отвечали пользователи сайта Quora.

Heck Evergreen, разработчик программного обеспечения

Во-первых, в России есть несколько технических компаний, широко известных за рубежом.

Kaspersky Lab и Dr. Web – достаточно знаменитые российские антивирусные компании.

Yandex – русская версия Google с собственным Поиском, Картами, Почтой, Переводчиком, Такси (не Uber, конечно, но тоже неплохое), Видео, Фото, Сервисом интернет-покупок (Яндекс.Маркет), Деньгами (соперник Paypal?), рядом приложений для бизнеса (включая DNS-сервис, корпоративную почту и прочее) и многое другое.

Jet Brains – компания, выпускающая всемирно известные IDE, такие как IntelliJ IDEA, PyCharm, PHPStorm и другие.; плагин ReSharper; новый язык программирования – Kotlin и многое другое. Это компания похожа на Apple для программистов: выпускаемые ею инструменты достаточно дорогостоящие, но они в разы лучше тех, что выпускают конкуренты, потому что компания уделяет огромное внимание мелким, но значащим деталям.

ZeptoLab – их почти все знают, это создатели игры “Cut the rope” («Ам Ням»).

MCST – российский вариант того, что получилось бы, если совместить Intel и ARM

Nginx – крайне известный веб-сервер

ABBYY – инструмент для работы с OCR и PDF

1C Company – почти все компании в России используют ПО данной компании для ведения бухучета. А несколько программистов зарабатывают целое состояние, занимаясь написанием и поддержкой этой программы на всем привычном языке «1С».

И это только самые выдающиеся. Если вы никогда не слышали о какой-то из них, то либо вы совсем несведущи в IT-сфере, либо вы просто забыли о том, что знали их. И, конечно, в России достаточное количество IT-компаний, занимающихся правительственными веб-сайтами, коммунальными услугами и услугами в бизнес-сегменте, в медицинской, образовательной, военной, исследовательской сферах и многих других. Да, их не столько много, как в Кремниевой Долине, но все же они есть.

А теперь, почему русские столь хорошо выступают на соревнованиях. Это объяснить достаточно просто: процесс обучения, состояние экономики и число людей:

Некоторые школы дают действительно прекрасное образование, кроме того, широко развиты внеклассные занятия, позволяющие узнать намного больше.

Большая часть остальных школ не так уж и хороша, поэтому обучающиеся с хотя бы минимальным знанием в области технологий предпочитают продолжать самостоятельно развиваться, чтобы превзойти своих учителей и блеснуть знаниями перед всем классом.

Чем хуже экономическое состояние в стране, тем большее количество вещей приходится ремонтировать, вместо того, чтобы купить новую. Именно поэтому так высока необходимость в технических специалистах, способных починить компьютер, установить пиратскую версию Windows, помочь создать сайт и многое другое. Естественно, что студенты реагируют на существующий высокий спрос на таких специалистов, поэтому достаточно быстро учатся подобным вещам.

Исходя из простейшей пропорции, чем больше людей живет в стране, тем большее количество технических специалистов там будет (то же самое можно наблюдать в Китае и Индии, но там показатели еще выше).

И, наконец, почему так мало международно известных российских IT-компаний? В основном это вызвано достаточно поздним переходом России к рыночной экономике. До сих пор есть достаточное количество людей, негативно относящихся к капитализму или вообще не способных открыть свой бизнес. Просто посмотрите на то, сколько частных компаний открыто в США и сколько в России – вы сразу заметите существенную разницу в цифрах. А с учетом того, что даже не все владельцы компаний действительно являются россиянами и что многие компании-однодневки создаются для отмывания денег и уклонения от налогов, то реальные цифры будут еще ниже.

Иногда бывает даже так, что житель России может быть гением в сфере IT и он хочет открыть свой бизнес, но это невозможно, потому что ему не хватает смелости или мужества, ресурсов, энергии или знаний для этого.

Возьмите в качестве примера стартап Qik, который создал гениальный русский айтишник Николай Абкаиров. Но программист не смог бы это сделать без помощи и поддержки своих иностранных друзей, которые обеспечивали его финансовой базой и деловыми контрактами. В результате этого главный офис Qik был расположен в штате Калифорния, а главный центр разработки – в Зеленограде. В 2011 г. Skype приобрел этот стартап за 150 миллионов долларов, после чего российский офис был распущен, а большинство разработчиков переехали в Европу и США.

Владимир Новаковский, принимал участие в IOI и в финале международной студенческой олимпиады по программированию (ACM)

Я бы скорее обратил внимание на исходные условия: конечно, представители из самых разных стран занимают призовые места в соревнованиях, да и в России достаточно сильных компаний по разработке ПО, те же JetBrains или Яндекс. Но самое интересное - это каким образом в России до сих пор не образовалось сообщество IT-компаний, принимая во внимание количество талантливых программистов из России и соседних стран, таких как Украина или Польша.

Вполне возможно, что очевидная причина такой ситуации кроется в политике – но я не уверен в этом на 100%. В Китае, к примеру, тоже сложная политическая обстановка, но, несмотря на это, там достаточно крупных компаний и стартапов.

Я посещал Россию в 2016 г. Это была личная поездка, не командировка, но, как только местные жители узнавали, что я работаю в Кремниевой Долине, они делились со мной интересными мыслями. Многие из тех, кого я встречал, работали над проектами в сфере разработки ПО, и они интересовались у меня, не мог бы я познакомить их с венчурными инвесторами или заказчиками в Силиконовой Долине. Даже некоторые бизнесмены и инвесторы просили меня дать им какие-нибудь контакты венчурных инвесторов и работников в Америке, чтобы разнообразить свое портфолио. Я был удивлен и никак не мог понять, почему эти две группы не могут общаться друг с другом напрямую или посредством местных венчурных инвесторов.

Исходя из всего этого, я могу сделать вывод, что подобная ситуация в России сложилась из-за отсутствия развитой системы венчурного финансирования. Также, на мой взгляд, развитие данной системы идет намного более медленными темпами, нежели в других странах.

Алексей Аксёненко, с 90-ых годов работает разработчиком

Когда Microsoft и Apple еще только создавались, а IBM и HP уже были крупными компаниями, в России была только одна компания, которая называлась «Правительство Советского Союза». В России не было принято создавать множество предприятий.

Множество технических компаний регистрируется в США, но большая часть работы все равно выполняется за пределами Штатов. Microsoft, Apple, IBM, SAP, Google и многие другие имеют достаточно крупные региональные офисы по всей России. Яндекс – крупнейшая российская поисковая система, которая владеет несколькими дочерними компаниями по всему миру. Касперский – тоже российская компания - уже стал чуть ли не именем нарицательным в сфере разработки антивирусных программ. “1C” – повсеместно распространенное российское ПО, используемое бизнесменами по всему миру. И есть множество других компаний и продуктов в самых разных областях, включая сферу развития искусственного интеллекта.

Тот факт, что о российских компаниях не кричат на каждом углу, еще не означает, что их просто не существует.

Ильхом Ходжаев, более чем 10-летний опыт в качестве разработчика

Ответ крайне прост: все дело в деньгах. США предоставляют такие возможности по финансированию и дальнейшей раскрутке, которые не может предложить ни одна другая страна. Поэтому перспективный разработчик предпочтет начать свою карьеру в США, также как и стартап получит там лучшее финансирование, а техническая компания – больший товарооборот. И подобное имеет место быть не только в сфере IT, но и в любом другом бизнесе: кино, музыка, финансирование и инвестиции, продукты питания и напитки и т.д.

Существует огромное количество IT-компаний, чьи основатели были русскими, например, Лаборатория Касперского, Доктор Веб, Google, Mail.ru, JetBrains, Prisma, Telegram, Одноклассники, Яндекс, Авито, 1C и многие другие.

Кроме того, созданный российскими программистами язык Kotlin станет «языком первого класса» для написания приложений для Google Android.

После десятилетий существования советского режима, при котором была плановая экономика и отсутствовала система частного бизнеса, Россия многое потеряла в сфере маркетинга, финансов и поп-культуры, но сейчас она старается все это нагнать. Возможно, в ближайшем будущем эта страна и станет новым убежищем для IT-специалистов, но пока США главные на этой арене.

Разван Поповичи, кандидат наук в области информатике

Я работаю в США, но родом я из Восточной Европы. Соревнования по программированию не имеют ничего общего с реальной жизнью, т.к. в них необходимо решать задачи, ответы на которые уже существуют. Техническим компаниями же приходится решать проблемы, ответы на которые еще не найдены.

Восточноевропейское и, в частности, российское образование направлено в первую очередь на решение проблем. С самых ранних лет мы решаем огромное количество математических задач, чтобы в будущем сдать вступительные экзамены и поступить в вуз. Я потратил около недели на подготовку к вступительному тесту GRE в магистратуру\аспирантуру и сдал его на 100%. Экзамен был примерно той же сложности, какой мне пришлось сдавать в 9 классе (ну, в школьном экзамене не было теории вероятности, но там была геометрия). Чтобы поступить в магистратуру, необходимо набрать от 85% и более (в зависимости от выделяемых мест и количества участников).

Основание технической компании сопряжено с огромным риском. Для этого необходимы две вещи: деньги (никто не будет рисковать миллионом, если у него нет в запасе еще десяти миллионов) и жажда риска. Как правило, исходя из психологического портрета, русские чаще всего готовы на больший риск, нежели другие нации. И именно в этом кроется причина, почему в России так мало технических компаний, а существующие компании ориентированы, в основном, на обслуживание, тем самым работая за счет механизма «немедленного и гарантированного дохода».

Грег Кемнитц, участвовал в нескольких соревнованиях по программированию

Есть несколько причин, почему участники из США занимают меньше призовых мест, чем участники из России: