8 лучших альтернатив стандартным Android-приложениям

При покупке смартфона на Android вы можно увидеть стандартные приложения, которые установил производитель – для обмена SMS, галерею, браузер, музыкальный плеер. Чаще всего это разработки Google или самого производителя. Пользователи продолжают ими пользоваться, хотя не всегда это удобно. Поэтому сегодня мы поможем выбрать лучшие альтернативы приложений взамен стандартным («стоковым»).

Хорошая замена стандартному приложению для обмена SMS. Пользуемся сами, поэтому и вам советуем. Быстрый и стильный интерфейс, а главное - черный список SMS с возможностью вносить туда не только номера, но и текстовые названия отправителей. Прощайте спам рассылки! В Textra можно настраивать иконку уведомлений, цвет светодиода и звук для каждого контакта индивидуально.

Огромное количество цветовых решений и различные наборы эмодзи не заставят скучать. Есть возможность отправки и SMS по расписанию. Приложение полностью бесплатное, но может показывать рекламу. Если заплатить немного денег - будет без рекламы.

Наверное, самое часто используемое приложение на телефоне – это Галерея. Посмотреть фотографии, показать друзьям, обрезать селфи - мы действительно часто его открываем. Многие смартфоны выпускаются с очень недоделанным приложением Галерея. Поэтому всем рекомендуем перейти на QuickPic. Это быстрая и удобная альтернатива стандартному приложению. QuickPic намного более привлекательнее в части дизайна, чем все остальные приложения.

Есть возможность скрыть ненужные папки и установить на них пароль. Приложение бесплатное. Бегом качать в Google Play!

У большинства стандартным браузером на смартфоне является Chrome. По-своему он неплох и достаточно быстр. Но мысль о том, что Google следит за вами и зарабатывает на этом деньги, не дает покоя. Есть хорошая альтернатива этому браузеру – Firefox. Он часто обновляется.

Поддержка дополнений, синхронизация закладок, истории, наличие приватного режима - все это делает его серьезным конкурентом другим браузерам. Возможность установки дополнений - это вообще уникальная вещь среди мобильных браузеров. Можно скачать дополнение и блокировать рекламу. Браузер стабильный, безопасный и бесплатный.

Лучший музыкальный плеер для Android. Читает все форматы, удобен в настройке, в наличии 10-полосный эквалайзер. Интерфейс понятен и прост. Поддержка скинов, кроссфейдинга, динамической очереди. Встроенный редактор тегов. Качество звука не вызывает нареканий. Более 50 000 000 установок говорят о доверии пользователей. Есть платная и бесплатные версии приложения.

Альтернатива встроенному почтовому клиенту. Большие возможности кастомизации, поддержка практически любых почтовых сервисов (нескольких одновременно!), в том числе Google, Yahoo, GMX, AOL, Apple. Интеграция с лаунчерами, удобные виджеты, поддержка всех почтовых протоколов в т.ч. Exchange: EWS.

Приложение постоянно обновляется. Настройка простая и интуитивно понятная. «Легкий», не грузит систему. Единственный минус - некоторые ограничения бесплатной версии. Но за этот почтовый клиент не жалко и заплатить. Кроме того, уже существуют "вылеченные версии".

Clevcalc - "умный калькулятор". Полезное приложение, которые к тому же умеет конвертировать большое количество величин. Поддерживается конвертирование температуры, объёма, длины, скорости и пр. Встроенный конвертер валют поможет за границей. Есть даже калькулятор дат и стоимости топлива для автомобиля. Бесплатный, иногда появляется реклама, но это не мешает.

Легендарный менеджер файлов теперь работает не только на Windows, но и на Android. 2-ух панельный режим, встроенный текстовый редактор, поддержка русского языка, доступ по ftp и sftp, отсутствие рекламы, возможность работы с root-доступом, распаковка архивов. Функциональный, удобный и быстрый. С ним скопировать файлы или поделиться музыкой с другом становиться проще простого.

Приложение для заметок от Google. Получилось оно очень удобным и простым. Здесь можно и список покупок составить, и план работы записать. Возможность синхронизации между устройствами делает работу намного комфортнее. Записали что-то на смартфоне, пришли домой - все уже на компьютере и планшете. Приложение бесплатное, рекомендуется к установке вместо стандартных заметок. Синхронизацию можно как включить, так и выключить, есть метки и возможность вставки картинок/рисунков от руки.

P.S.

Чтобы установить приложение по умолчанию вместо стандартного (Android 6.0), необходимо зайти в Настройки - Стандартные приложения. Там можно выбрать браузер, приложение для SMS и другие настройки.

Если у вас уже сохранилось приложение по умолчанию, но это вас не устраивает - необходимо перейти в Настройки - Диспетчер приложений - и выбрать там, к примеру, Chrome. Затем в подпункте "Приложение по умолчанию" сбросить настройки. Все, теперь можно выбирать свое.