Что такое открытые лицензии и почему они важны

Многие авторы делают всё, чтобы доступ к результатам их творческой деятельности был упрощён. Для этого существуют открытые лицензии, о которых подробнее рассказал Тимофей Савицкий, юридическая фирма Cobalt.

С появлением интернета, глобального источника информации, выполнение задачи — рабочей и не очень — упростилось: всегда есть откуда почерпнуть и подсмотреть. При этом во многих профессиях такое заимствование в определенной степени может быть оправдано. Зачем придумывать новую строчку кода или новый абзац в договоре, если есть готовые варианты? Это оптимизация рабочего процесса — не более того.

Тем не менее, не всегда заимствование законно: информация, размещенная в интернете, может являться объектом авторского права. Белорусское законодательство к подобным объектам относит произведения науки и литературы, кино, компьютерные программы, визуальный дизайн и многие другие. Охраняются такие объекты на протяжении жизни автора (или последнего из соавторов, если объект создан в соавторстве) и еще 50 лет после его смерти. В некоторых странах, например, в США, срок охраны более длительный — жизнь автора плюс 70 лет после его смерти. Для того, чтобы легально использовать объект авторского права, необходимо получить разрешение правообладателя. По белорусскому законодательству оно выражается в форме лицензионного договора, подписанного обеими сторонами. При этом такой договор должен быть выражен в простой письменной форме (бумажный либо электронный документ, заверенный электронно-цифровыми подписями сторон).

Классическое авторское право не всегда работает правильно в условиях глобальной паутины. С учетом, что информационное пространство интернета носит виртуальный характер, в нем должны быть адаптированы и юридические инструменты — лицензии должны стать более доступными, легко заключаемыми и свободными. Во большинстве случаев авторы не против открытого распространения информации, но в реалиях интернета поднимается вопрос: у кого и как спрашивать разрешение, которое формально необходимо получить, с кем заключать лицензионный договор? Для упрощения сложившейся ситуации получили распространения так называемые свободные лицензии.

С помощью таких лицензий авторы передают неограниченному количеству пользователей определенные права на свободное использование и распространение продукта. При этом к объекту не прикрепляется текст лицензионного договора, а ставится лишь обозначение, которое отсылает к определенному перечню условий.

Другими словами, к объекту прикрепляется обозначение, которое относится к определенным заданным условиям использования, что позволяет законно и более просто пользоваться объектом авторского права. В западных странах свободная лицензия нашла широкое применение в сфере разработки программного обеспечения, видео- и фото-шэринга, поскольку позволяет легко раздавать и получать исходные коды, дизайн, видео и фото, изменять их либо пробовать комбинировать с другими объектами. Автор сам может ограничить спектр доступных действий с объектом авторского права и выбрать удобные условия распространении, например, ограничить коммерческое использование, но разрешить некоммерческое. На данный момент этот вариант является самым мобильным и простым при распространении контента.

Большую популярность в мире имеют лицензии Creative Commons:

CC Attribution (CC-BY) Лицензия «С указанием авторства» распространение, редактирование, исправление и использование произведения за основу для производных даже на коммерческой основе с указанием вашего авторства Attribution Share Alike (CC-BY-SA) Лицензия «Распространение на тех же условия – Копилефт» редактирование, исправление и использование произведения за основу для производных даже в коммерческих целях до тех пор, пока указано авторство и лицензируются новые произведения на тех же условиях CC Attribution-NoDerivs (CC-BY-ND) Лицензия «С указанием авторства – Без производных произведений» распространение, коммерческое и некоммерческое использование произведения, при условии, что произведение передается неизмененным и сохраняет свою целостность, а также при условии указания авторства CC Attribution-NonCommercial (CC-BY-NC) Лицензия «С указанием авторства – Некоммерческая» переработка, исправление и использование произведения за основу для производных в некоммерческих целях CC Attribution Non-commercial Share Alike (CC-BY-NC-SA) Лицензия «С указанием авторства – Некоммерческая – Копилефт» редактирование, исправление и использование произведения для производных произведений в некоммерческих целях при условии, что указывается авторство и лицензируются новые произведения на тех же условиях CC Attribution Non-commercial No Derivatives (CC-BY-NC-ND) Лицензия «С указанием авторства – Некоммерческая – Без производных произведений» распространение произведений и обмен ими при условии, что указывается авторство и используются в некоммерческих целях

Кроме свободных лицензий Creative Commons существует ряд иных, которые применяются к определенным объектам авторского права. Например, GNU General Public License и BSD используются для свободного программного обеспечения, GNU Free Documentation License – для мануалов и любой документации и др.

В Республике Беларусь в настоящий момент свободные лицензии хоть и не запрещены, но прямо не регулируются законодательством об авторском праве и смежных правах.

Камнем преткновения в белорусском законодательстве является необходимость соблюдения простой письменной формы лицензионного договора. В случае свободных лицензий текст договора содержится в публичной оферте на сайте распространителя лицензии, а не на бумажном носителе (в частности, если говорить о лицензиях Creative Commons, то на https://creativecommons.org). Белорусское право позволяет приравнять такой договор к простой письменной форме только при определенных условиях — это должен быть публичный договор присоединения.

Согласно части 1 статьи 396 Гражданского кодекса Республики Беларусь, публичным признается договор, заключенный коммерческой организацией, и устанавливающий ее обязанности по продаже товаров, выполнению работ или оказанию услуг, которые такая организация по характеру своей деятельности должна осуществлять в отношении каждого, кто к ней обратится (розничная торговля, перевозка транспортом общего пользования, услуги связи, энергоснабжение, медицинское, гостиничное обслуживание, обязательное страхование и т.п.). В соответствии с частью 1 статьи 398 Гражданского кодекса Республики Беларусь, договором присоединения признается договор, условия которого определены одной из сторон в формулярах или иных стандартных формах и могли быть приняты другой стороной не иначе как путем присоединения к предложенному договору в целом.

Однако для того, чтобы приравнять свободную лицензию, размещенную в интернете, к письменному договору, сам договор должен содержать указание на его «публичность» и на то, что он является договором присоединения (т.е. к нему можно присоединиться, совершив определенное действие, например, загрузив контент). Не всегда свободные лицензии в таких формулировках следуют требованиям законодательства Республики Беларусь, что может вести к признанию таких договоров не заключенными или заключенными в ненадлежащей форме.

Кроме того, с учетом, что многие свободные лицензии разрабатываются организациями по иностранному праву, есть вероятность, что в таких лицензиях могут не указывать условия, которые являются существенными для лицензионных договоров по белорусскому праву. Без наличия таких условий договор будет считаться не заключенным. Так, в соответствии с частью 5 статьи 44 Закона Республики Беларусь об авторском праве и смежных правах, лицензионный договор должен содержать условия о сроке его действия и о территории, на которой допускается использование объекта авторского права или смежных прав. Некоторые виды свободных лицензий таких условий в себе не содержат.

В настоящий момент в Республике Беларусь идут разговоры о внесении специальной статьи в Закон об авторском праве и смежных правах в отношении свободных лицензий. Предположительно, такие корректировки в законодательстве позволят авторам и пользователям более эффективно обмениваться объектами авторского права, использовать их и производить иные действия, способствующие более быстрому и продуктивному обмену информацией и знаниями. Следует отметить, что в Российской Федерации свободные лицензии были введены в законодательство об авторских правах еще в 2014 году.