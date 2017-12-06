Что такое опцион и как он может быть полезен белорусской IT-сфере?

В последнее время в СМИ много говорят о "Декрете о ПВТ 2.0", который, как предполагается, значительно либерализирует белорусскую IT-индустрию. Однако пока Декрет не опубликован, можно лишь порассуждать, какие изменения могут последовать после его выхода.

По словам юриста инвестиционной компании Haxus Тимофея Савицкого, кроме расширения видов деятельности, урегулирования вопросов оборота криптовалют, привлечения иностранной рабочей силы и многих иных аспектов, немаловажным в Декрете является и введение новых для белорусского права правовых институтов. Они, как обещается, будут использоваться не только резидентами ПВТ, но и всеми субъектами хозяйствования. К правовым институтам относятся:

Конвертируемый займ: механизм, при котором займ, выданный компании, может через определенный промежуток времени быть сконвертирован в акции/доли. Механизм достаточно широко используется в зарубежных странах, например, при инвестициях в стартапы.

Институт гарантий и заверений (representations and warranties): институт английского договорного права, который позволяет сторонам давать гарантии и делать заверения относительно каких-либо событий, предмета договора и т.д., а также взыскивать убытки при их нарушении контрагентом.

Соглашение о неконкуренции: соглашение, которое не позволяет сотруднику работать на конкурента во время работы на актуального нанимателя, а также в течение определенного периода после. За период «неработы» предполагается уплата определенной соглашением компенсации.

Соглашение о непереманивании: соглашение, которое запрещает активный рекрутинг сотрудников конкурента.

Другие: безотзывная доверенность, инвестиционное товарищество и т.д.

Значительный интерес для белорусского IT-бизнеса представляет введение опционного соглашения и соглашения о предоставлении опциона.

Опционное соглашение – соглашение, предоставляющее право на заключение определенного договора в будущем, на установленных опционным соглашением условиях. По сути, опционное соглашение – это уже будущий договор, но только с условием о том, что одна сторона потребует его исполнения в определенное время, при определенных условиях. Соглашение о предоставлении опциона практически идентично опционному соглашению с той лишь разницей, что основной договор еще будет заключаться, а само соглашение содержит лишь его существенные условия (далее вместе – опцион).

Главный принцип опциона – возможность требовать заключения договора одной стороной при наступлении какого-либо события в будущем. Как это может применяться на практике.

Например, компания может выдать опцион на покупку доли в компании сотруднику с условием, что он сможет им воспользоваться по истечению 5 лет работы в компании при выполнении всех показателей результативности (KPI). Параллельно компания может формировать так называемый опционный пул – доли или акции, которые будут распределяться в последующем среди таких обладателей опционов.

Опцион – это не обязанность, а право. Таким образом, по истечении 5 лет сотрудник, при выполнении всех условий, будет иметь право купить долю компании. Если он видит, что компания убыточная, «идет в никуда», то он может этим правом и не воспользоваться. Если же приобретение доли сулит определенную прибыль (например, компанию может купить крупный инвестор), то использование опциона имеет определенный смысл.

Опционы могут выдаваться не только сотрудникам, но и, например, внешним консультантам за предоставляемые услуги. Как правило, у стартапов на начальном этапе развития нет денег, и все, что он может предложить, - это потенциал на извлечение прибыли в будущем.

Пока, согласно белорусскому законодательству, в реализации опционных схем мешают две вещи:

Белорусской компании нельзя держать нераспределенными долю или пул акций более 1 года. Т.е., например, если при регистрации компании остается 5 %, которые принадлежат самой компании, а остальное принадлежит учредителям, эти 5 % надо будет распределить между участниками в течение 1 года.

Белорусские компании с большим трудом, но решают эту проблему. Например, распределяют активы между учредителями по истечении года, а потом снова продают самой компании. И так каждый год, но это возможно только в компаниях, где все учредители являются условными «друзьями» и понимают зачем компании опционный пул. Для большей безопасности и уверенности, что доли перейдут обратно компании, заключаются также акционерные соглашения, где прописывается обязанность учредителей продавать распределенные доли (акции) обратно компании.

Или, например, заключается акционерное соглашение, по которому определенные учредители обязуются продать небольшой кусочек доли в случае, если опцион все-таки будет использован.

Субсидиарная ответственность. Все учредители потенциально могут ее нести при банкротстве компании – таким образом, приобретенная доля может стать рисковым активом.

Ожидается, что все эти недочеты будут устранены с принятием Декрета о ПВТ 2.0.

Интересным механизмом использования опциона является инвестиционная деятельность. Например, инвестор входит в компанию, в которой он до конца не уверен, – «полетит» или «не полетит». Инвестор приобретает долю у компании или у участника за условные 100к и хочет иметь возможность вернуть хотя бы их часть, если инвестиция не пойдет.

В таком случае имеет смысл заключать опцион на обратную продажу доли с компанией или учредителем. Например, указать, что спустя полгода инвестор сможет продать компании или учредителю долю по цене 70к, в случае неудовлетворительных показателей компании. Конечно, есть риск того, что деньги будут «проедены», и компании нечем будет выкупать долю обратно. Однако для этих целей можно предусмотреть целевое использование выделенных денежных средств. На практике, если осуществляется вход нового участника через инвестиции в капитал, инвестор:

либо выкупает у иного участника долю по номиналу и вносит дополнительный вклад в уставный фонд компании в размере инвестиции;

либо выкупает долю у компании напрямую (если она принадлежит компании – для этого доля должна быть не распределена, либо один из участников продает ее компании).

Таким образом, можно предусмотреть целевое (поэтапное) использование денежных средств в Уставе (как дополнительного вклада) либо в договоре купли-продажи доли с самой компанией.

Тем самым, опцион представляет собой инструмент, которым могут пользоваться как IT-компании, так и обычные субъекты хозяйствования. Потенциально опцион способен принести белорусскому бизнесу и обычным работникам значительную пользу – по-новому выстраивать систему мотивации, вкладывать денежные средства и заключать договоры.