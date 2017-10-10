Эксперимент KV.by: как выжить 3 дня без смартфона

Можете ли вы представить жизнь без смартфона? KV.by решили провести эксперимент на себе и выяснить, с какими трудностями встречается человек, оставшись без смартфона на 3 дня.

Звучит как настоящий вызов. Немного поразмыслив, я решил, что это неплохая идея — проверить, насколько глубоко вошли в нашу жизнь смартфоны. Представьте себе, целых 3 дня без Instagram, «ВКонтакте», Viber, Facebook, WhatsApp, мобильного интернета и даже электронной почты!

Вы когда-нибудь задумывались, какую роль в вашей жизни играет смартфон? Лично я использую его для работы, развлечений и общения. Это первая вещь, которую я беру в руки утром, и последняя, когда ложусь спать.

За последнее десятилетие телефоны стали неотъемлемой частью нашей жизни. Если в 2000 году мобильный телефон был у совсем небольшого процента людей, то в 2017 практически каждый носит с собой смартфон. Мы пришли к тому, что если раньше телевизор использовался для развлечения, а компьютер в офисе для работы, то сейчас смартфоны справляются со всем этим, и мы можем развлекаться, общаться и работать в любом месте.

«Сейчас, когда мы можем с помощью смартфона взаимодействовать с сотнями и тысячами людей, телефоны оказывают намного более сильное влияние на нашу самооценку» — говорит Андреа Летаменди, психолог из Лос-Анджелеса. Мы, по сути, предпочитаем одобрение 100 незнакомцев, чем одного реального друга. И мобильные телефоны меняют наше отношение к другим и даже к самим к себе.

Подготовка

Перед 72-часовым отключением от мобильных сетей я провел некоторую подготовку — установил на домашний компьютер Viber и Telegram для Windows. Также предупредил близких друзей и родственников, что если буду недоступен или будет что-то срочное, то пусть пишут в Viber, Telegram или Skype. К тому же пришлось на лист бумаги записать свои пароли от интернет-сервисов, потому что они хранились в смартфоне.

Я закинул выключенный телефон в шкаф на полку и пошел спать. Назавтра было назначено начало эксперимента.

1-ый день

Утро началось странно. Будил меня уже не смартфон, а настольные часы с мелодией «пик-пик-пик». Оказывается, в них есть будильник.

Вышел из дома на работу, сел в автобус. Машинально хотел достать смартфон из кармана, но его не оказалось. А как же включить мобильный интернет и прочитать сообщения в социальных сетях?! Я смотрел на пассажиров вокруг. Многие уже с утра получали свою «дозу»: кто-то сидел в Instagram, другие листали «ВКонтакте» или читали новости.

Спустился в метро. С интересом разглядывал людей напротив и понимал, что чего-то не хватает. Обычно в это время я читаю книгу со смартфона. Увы, его с собой нет, а почитать хочется. Прямо зависимость какая-то, а не привычка. Зато заметил, сколько людей в метро сидят, уставившись в смартфон. Действительно, зачем смотреть на людей вокруг, если есть виртуальный друг с ярким экраном? А вот я по дороге несколько раз смотрел на наручные часы. Без смартфона начал чаще ими пользоваться.

На работе появилась какая-то легкость. Нет уведомлений на смартфоне, никто не звонит, ушла дурацкая привычка каждые 15 минут поглядывать на экран. В итоге больше концентрируешься на поставленных задачах. При этом чувствуешь, насколько сильно ты «смартфонозависим». Мозг требует новой интересной информации, сообщений, фотографий, обновлений, лайков. А ее нет, потому что и смартфона нет. «Ломка» чувствуется, но с каждым часом без смартфона становилось все легче. Открыл для себя калькулятор в Windows, а ведь раньше все время использовал телефонную версию.

Многие коллеги спрашивали, где мой смартфон, и недоумевали, как это я оставил его дома.

— Может, потерял?

— Нет, просто оставил, — отвечал я.

И ловил недоуменные взгляды. В целом день прошел продуктивно и мысли были определенно другими, нежели со смартфоном. Они были чище. Без мусора. После работы я зашел в магазин и, покупая продукты, обратил внимание, что иду с листком бумаги, а не с телефоном в руке. Обычно список покупок я вносил в смартфон, в этот же раз все написал ручкой и будто заново открыл для себя письменность. Вполне удобно.

После работы, приехав домой, получил задание отвезти вещи родственнику под Минск. В автомобиле без смартфона с GPS это могло обернуться целым квестом. Недолго думая, я предварительно посмотрел на компьютере карту, визуально запомнил, где нужно поворачивать, и поехал. Но все-таки по дороге немного ошибся и свернул не там.

Тяжело без смартфона, в котором есть и карты, и быстрый GPS. Мы слишком привыкли к этим удобствам. Мой друг ездит по Минску на машине исключительно с навигацией на телефоне. «Зачем думать, если у тебя есть смартфон?» — вот девиз 2017 года.

Вечером вернулся домой, включил настольный компьютер, запустил Viber, Telegram, Facebook. Ого! Сколько сообщений за день. «Ты где?», «Почему не отвечаешь?», «Чего ты не в вайбере?». Я читал сообщения и улыбался. Всего 1 день без смартфона, а человек выпал из глобального онлайна. Посидев полчаса за компьютером, я ответил всем, кто что-то хотел, и отправился спать. Без смартфона в руке. И с какой-то легкостью.

2-ой день

На второй день я уже с улыбкой шагал по улице. Не так хотелось тянуться к телефону во время поездки на общественном транспорте. В метро, правда, захотелось послушать любимую музыку, но вся она осталась дома на смартфоне. Упс.

Весь день думал о последствиях и зависимости людей от гаджетов. Ведь еще 15 лет назад такого не было совсем. И все было нормально. Люди также встречались, работали, веселились.

Вечером через настольную версию Viber договорился о встрече с подругой. Выехал и, конечно, не взял смартфон. А если кто-то будет опаздывать? Что тогда делать? На всякий случай на бумаге был записан ее телефон. Если что, придется попросить у прохожих позвонить. Но, к счастью, никто не опоздал. Гуляя в парке, мы обсуждали мою недавнюю поездку, и я машинально полез в карман за смартфоном, чтобы показать фотографии...

Но смартфона не было. Упс №2. Не могу сказать, что это сильно расстроило, просто без смартфона жизнь идет по-другому. Без телефона память работает интенсивнее. Мозг перестает использовать смартфон как облако для записи нужной информации.

Возвращался домой поздно, подумал вызвать Uber, но идею отбросил, проверив карманы. Благо мимо проезжало обычное такси.

3-ий день

А третьего дня не было. Это была суббота, и мне необходимо было ехать в другой город. Я там никогда не был. Ехать туда без карты и связи — самоубийство. Поэтому с утра я достал с полки смартфон, зарядил его на 100%, закачал карты и довольный отправился в поездку. Сорвался? Не выдержал? Нет, скорее просто вынужден был воспользоваться. Вот так внезапно закончился наш социальный эксперимент.

Выводы

После всего этого я задумался, сделав несколько выводов. Мы зависимы от смартфонов, и это факт. Кто-то в большей степени, кто-то в меньшей. Мы используем их каждый день, постоянно смотрим на экран. Во время обеда, за рулем, даже в ванной. Это не нормально.

Конечно же, телефон может быть использован как будильник, фотоаппарат, музыкальный плеер или навигатор. Но смартфон и отвлекает нас, заставляет тратить время на ненужную «чепуху». Мы зависаем в играх, следим за обновлениями социальных сетях и пишем в мессенджерах то, что могли бы сказать при встрече. Проведя несколько дней без телефона, я понял, что Земля не остановится, если я пропущу какой-то звонок или сообщение от друга. Они спокойно могут меня подождать до следующего дня.

Опыт без смартфона настолько позитивный для меня, что я рекомендую его всем. Это такой цифровой детокс. Он разгружает, помогает сконцентрироваться и не только тренирует память, но и меняет мышление. Я даже задумался о покупке простого кнопочного мобильного телефона, чтобы только звонить.

В следующий раз, читая новости, просматривая бесконечные новые фото друзей, отсылая стикеры в Viber, бездумно «лайкая» сотни фоток в Instagram, подумайте — как давно вы смотрели в небо? Читали бумажную книгу? Гуляли по лесу? Говорили теплые слова своей девушке? Нужна ли вам лавина виртуальной информации и общения из пластиковой коробки под названием смартфон?