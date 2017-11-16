MESH – уникальная квест-головоломка от питерских разработчиков

На рынке мобильных игр, как на iOS, так и на Android, зачастую «выстреливают» именно головоломки. Стоит вспомнить только 2048, Two Dots, Cut the Rope, Candy Crush Saga, 100 Doors и прочие. И все прочие игры – это доработанные, переработанные, видоизмененные легенды. Казалось бы, что идей для новых игр этого жанра уже нет. Но компания Fast Tap выпустила головоломку Mesh, которая в корне отличается от всех остальных. «Мы объединили два игровых вида квестов – текстовый и головоломки. До нас так еще никто не делал», - рассказывают разработчики.

Авторы идеи – два друга, которые и собрали вокруг себя команду по разработке игр. Сценарий квеста и все головоломки, которые он в себя включает – также дело их рук. Над игрой работал один iOS-разработчик, два Android-разработчика, unity-разработчик и художник. В итоге над квестом трудились полтора года.

«На момент, когда проекту было полгода, была оценка, что закончим через три месяца. Но в итоге на каждую закрытую задачу приходило еще десять. Мало того, что пришлось почти писать свой мессенджер (пусть и с ограниченным функционалом), так и разбираться с AR, многое приходилось делать впервые», - делятся разработчики игры.

Итак, что такое Mesh и что в нем «инновационного»?

«MESH» - текстовый квест, где игроку дана возможность самому решать, что писать, а не выбирать из предложенных вариантов ответа. Ключевой элемент геймплея, помогающий двигаться по сюжету - это решение логических задач и головоломок в дополненной реальности. В Mesh нет вариантов ответа: вы сами решаете, что ответить, и персонаж на это как-то реагирует – так складывается полноценный диалог.

Но стоит обратить внимание, что суть игры не в том, что можно славно поболтать с ботом (как с Siri или Cortana), а в том, что тебе надо двигаться по истории, приняв условия общения с персонажем. Только так можно дойти до финала.

Тест KV.by

Редакция KV.by решила опробовать новинку и проверить – «выстрелит» ли этот квест-головоломка на рынке мобильных игр. Стоит сразу сказать, что проверяли на iOS, так как пока приложение на Android не выпущено.

Mesh пока рассчитана на распространение только на территории Беларуси, поэтому на первом этапе могут возникнуть трудности со скачиванием, если ваш аккаунт App Store зарегистрирован в России, США или другой стране.

Обходим эти ограничения, устанавливаем приложение и вуаля... Перед нами появляется мессенджер, который отдаленно напоминает первые версии Viber, только с урезанным функционалом.

К нам в друзья тут же добавляется Александр, который описывает свою историю. «Мы с другом работали над новым мессенджером, который не требует подключения к интернету, очнулся в пустой комнате, ничего не помню, везде кровь, у меня в контактах только вы, помогите выбраться и т.д.».

Очень бесит, когда запустил игру на скучном совещании, и у тебя телефон начинает разрываться от вибрации. Но допустим, что так поведет себя абсолютно любой человек в экстренной ситуации, поэтому продолжим. Александр ведет себя в переписке как любой среднестатистический бот. Чтобы вы ему не отвечали, он будет гнуть свою заложенную в игру линию. Квесты сначала довольно простые: скопируй код отсюда и вставь его вот на этом сайте (которые открываются через встроенный браузер). Их также можно открыть и через внешние браузеры. Mesh общается с сервером и требует подключения к интернету.

За каждую выполненную головоломку вы получаете фотографию чертежа, личного дневника или просто селфи друга Александра, с которым он трудился над мессенджером.

В ходе переписки Александр просит сообщать о произошедшем в его тайной комнате в полицию, если не выйдет на связь через пару минут.

И как только мы расслабились, решив, что все квесты будут в стиле «найди число, подбери пароль», создатели делают крутой поворот – в игре появляются головоломки с участием камеры смартфона и дополнительной реальности. Первая подобная просьба Александра – навести камеру, которую можно включить с помощью специальной кнопки в самом мессенджере, на логотип компании «Coca Cola». В игровой камере нет кнопки «сфотографировать».

Предполагается, что, когда наводишь объектив на нужную вещь, должно что-то произойти, и действительно происходит – появляется квест в дополнительной реальности. В случае с «Coca Cola», головоломка появилась только после того, как камеру навели на бутылку объёмом в 0,5 литра (до этого пробовали наводить на 2 литра, фирменный автомобиль и брендированный холодильник).

Головоломки представляют из себя что-то в стиле кубика Рубика или собери из букв А, Р, и В слово Вечность. Как их проходить, мы не поняли, решали наугад. Неудобно, что квест представляет из себя объемную фигуру в дополнительной реальности. То есть, чтобы заглянуть на боковую грань, к примеру, куба, который появился при наведении на «Coca Cola», нужно умудриться сдвинуть телефон так, чтобы в фокусе оставался логотип, а сама камера смотрела как-то под углом. Неудобно, но справиться можно.

Дальше больше – чтобы узнать следующий код, Александр просит «загуглить» текст из фрагмента, который удалось добыть при разгадке прошлой головоломки. Долго искали, где в приложении встроенный браузер, но оказалось, что нужно искать в «настоящем интернете».

В дальнейшем обращение в интернет только учащается. Причем для прохождения некоторых головоломок требуется компьютер или планшет, блокнот и ручка. Коды становятся все больше, запоминать их все сложнее. Очередной квест – навести камеру на 100 рублевую купюру Российской Федерации. Пришлось «гуглить» фотографию банкноты и наводить на нее камеру. Оказывается, можно было также использовать и белорусские рубли.

Оказалось, что подсказка «Леонардо Пизанский 13, 21, …, …,» указывала на числовой ряд Фибоначчи, ну или закон «кроликов» (Спасибо Wikipedia за подсказку). Числовые коды предстояло искать на специально созданных и загнанных в топ поиска сайтах, пришлось «гуглить» температуру плавления золота и искать цифры в Instagram.

После нас ожидали очередные головоломки в стиле «пятнашек» без цифр, разгадывание книжного кода на чешском и т.д.

Итоги тест-обзора

Создатели игры говорили нам, что квест можно пройти за сутки. Мы играли в течение недели – не прошли. Возможно из-за того, что в эту игру нельзя играть одной рукой, а другой работать работу, или из-за того, что мы недооценили сложность головоломок. Подведем наш персональный итог.

Минусы: Главный минус, по мнению KV.by, это то, что игра, в некоторых местах требует серфинга в браузере. Если нет wi-fi, а на телефоне закончился трафик – прохождение придется поставить на паузу. Да что там интернет – в некоторых заданиях необходим ПК, блокнот и ручка. Можно, конечно, и без них, но сложно. Еще один минус – сложность головоломок в дополненной реальности. Мало того, что приходится изворачиваться, чтобы увидеть, что за углом, так еще и не всегда понятно, что за чем нажимать, что как вертеть. Над некоторыми подсказками нужно изрядно поломать голову, чтобы смекнуть – к чему они вообще введены в игру. Александр помогает, конечно, но не всегда его намеки понятны.

Плюсы: Интересный сюжет, необычные задания и постоянное чувство незакрытого гештальта, когда не смог пройти квест с первого раза. Игра интуитивно понятная в управлении, не нужно никаких обучающих уровней и т.д. Задания постоянно подталкивают к саморазвитию, поиску в интернете того, чего не знал раньше, приобретению навыков, о существовании которых и не подозревал.

Каждый раз, когда проходишь очередной квест, в голове крутится: «Да ладно? Как они до такого додумались? И вообще, как можно было это разгадать простому обывателю. А я не такой и глупый». Еще один плюс – в игровом мессенджере есть функция поиска собеседника из реальных людей, у которых сейчас установлен этот квест. Файловый обмен между ними закрыт, но всегда можно спросить у друга, где он застрял, как прошел ту или иную головоломку и т.д.

Резюме: Mesh – действительно что-то новое на рынке мобильных игр.

«Игра рассчитана на широкую аудиторию: у нее нет возрастного ограничения. Пройти сюжет и справиться с головоломками могут как дети старшего школьного возраста, так и наши бабушки, и дедушки (конечно, при умении пользоваться смартфонами и интернетом»).

Действительно так. Найдется определенный процент из каждого возрастного отрезка, но небольшой. При прохождении игры мы постоянно испытывали какой-то диссонанс – идут задания, ответы на которые будут знать скорее люди старшего возраста (40+), а затем следует что-то найти в Instagram. Согласитесь, мало кто из школьников будет знать про книжный код или числовой ряд Фибоначчи. И немногие из тех, кто знает эти понятия, зарегистрированы в Instagram. Игра будет интересна поклонникам сериала «Настоящий детектив», любителем разгадывать ребусы и тем, кто ищет что-то новое. Но это не та головоломка, в которую можно быстренько сыграть, сидя в очереди, или пока едешь из дома на работу/учебу в метро.

Разработчики обещали шикарную концовку, которой мы не должны были с вами поделиться. К сожалению, нам не удалось пройти игру Mesh. Если у вас получится – напишите в комментариях, что там такого интересного в конце. Либо пишите, на каком квесте завалились. Возможно мы с вами на одном уровне.