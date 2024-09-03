Samsung выпустит Galaxy S25 только на Snapdragon 8 Gen 4

Появилась информация, что из-за задержек с производством собственного чипа Exynos 2500 и низкой доходности 3-нм техпроцесса, компания Samsung будет вынуждена отказаться от привычной стратегии использования двух наименований процессоров в своих флагманских продуктах и полностью положиться на Qualcomm.

В связи с этим, цена на линейку Samsung Galaxy S25, которая должна выйти в январе 2025 года, может значительно вырасти, т.к. ожидаемая стоимость чипа Snapdragon 8 Gen 4 будет на 30% выше, чем у его предшественника. Конечно, Samsung может переложить дополнительные траты на плечи потребителей или даже частично компенсировать разницу за счет собственной прибыли, но оба варианта являются не самым выгодным решением для компании.

Что же касается чипов Exynos 2500, то они, скорее всего, появятся в Galaxy Z Flip 7 и/или Galaxy Z Fold 7, выпуск которых запланирован на вторую половину 2025 года. Не секрет, что процессоры Exynos в последнее время отстают от Snapdragon по производительности, но зато обгоняют их в экономичности. Установка их в смартфоны с большой площадью экрана выглядит вполне логично.