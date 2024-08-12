В МТС снижена цена на смартфон Xiaomi Redmi Note 13

В МТС снижены цены на смартфон Xiaomi Redmi Note 13. Он предлагается со скидкой 100 рублей. Смартфон доступен в рассрочку до 24 месяцев без переплат. А при оформлении девайса через интернет-магазин МТС — его доставят бесплатно.

AMOLED-экран с диагональю 6,67 дюйма

Основная камера на 108 Мп

Аккумулятор емкостью 5000 мАч и быстрая зарядка 33 Вт

Выгода 100 рублей и бесплатная доставка

Рассрочка без переплат

Платеж от 34,74 рубля в месяц

Смартфон Redmi Note 13 оснащен ярким красочным AMOLED-экраном с диагональю 6,67 дюйма и разрешением 2400x1080 пикселей. Поддержка повышенной частоты обновления кадров до 120 Гц позволит наслаждаться плавной картинкой. От повреждений и царапин его дисплей защищен закаленным стеклом Corning Gorilla Glass 3. В качестве процессора используется Snapdragon 685, обеспечивающий отличную производительность.

Улучшает быстродействие 8 ГБ оперативной памяти, которые можно расширить за счет объема внутреннего хранилища. Встроенной памяти 256 ГБ достаточно для установки множества приложений и хранения целой коллекции фото, музыки и фильмов. Сканер отпечатков пальцев интегрирован в экран. Создавать четкие детализированные снимки поможет блок камер с разрешением основной на 108 Мп. Она дополнена сверхширокоугольным сенсором и макромодулем на 8 и 2 Мп соответственно. Спереди расположена фронтальная камера на 16 Мп. Множество интеллектуальных режимов и трехкратный зум позволят сделать четкие, яркие снимки даже при слабом освещении.

В наличии также стереодинамики и разъем для наушников 3,5 мм, гироскоп и акселерометр, компас и ИК-порт, а также датчики приближения и внешней освещенности. Смартфон работает от аккумулятора емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт. До 100% батарея гаджета заряжается примерно за 70 минут.

Смартфон Redmi Note 13 8/256 ГБ можно купить за 799 рублей при оплате сразу или от 34,74 рубля в месяц — при покупке в рассрочку. Экономия составит 100 рублей.