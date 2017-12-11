Компактная система с расширенным набором возможностей: тест стереопары SVEN SPS-615

Даже минимальный анализ характеристик показывает, что SVEN SPS-615 обладает отличным сочетанием качеств для людей, которые по каким-то причинам не готовы покупать полноразмерную акустику, но при этом желают получить уровень качества повыше, чем у откровенно дешевых спикеров.

Причин тому может быть сколько угодно, начиная с банальных (деньги) и заканчивая специфическими (например, мало места для размещения больших колонок). Для SPS-615 ни то, ни другое не проблема: цена подъемная, а для размещения подойдет даже небольшой компьютерный столик или любая полка. В довесок пользователь получает проигрыватель файлов с флешек и карт памяти SD, передачу звука по Bluetooth и выход на наушники на боковой панели. Словом, для многих эта система покажется оптимальным вариантом, а раз так – самое время рассмотреть ее поближе.

Конструкция

Внешний вид вполне привычный, хотя совсем уж заскучать не даст: классический дизайн удачно разбавлен декоративной накладкой спереди. Корпуса в данном случае изготовлены из деревянного материала толщиной 6 миллиметров, который качественно оклеен пленкой под дерево с внешней стороны.

С акустической точки зрения приятен тот факт, что под глянцевой накладкой находится прочная стенка, к которой прикручены динамики. Размещение динамиков привычное: низкочастотная головка встроена чуть ниже середины, а высокочастотный динамик с пластиковым диффузором смонтирован в самом верху. Между собой колонки различаются совсем незначительно – определить разницу между ними можно только по светодиодному индикатору и едва заметным кнопкам на активной колонке. Эти клавиши позволяют выбирать вход, регулировать громкость и переключать треки.

Пульт дистанционного управления в миниатюрном корпусе дублирует эти возможности. Но только их, не более. Дело в том, что регуляторы тембра механические и смонтированы на задней панели основной колонки.

А что увидим, если заглянем внутрь? Тут все довольно предсказуемо. Для питания системы используется трансформатор с мощностью вторичных обмоток около 15 вольт-ампер, а каналы усилителя реализованы на микросхемах TDA2030. Учитывая наличие конденсаторов в фильтре питания, есть основания полагать, что SVEN SPS-615 действительно выдает заявленные 20 Вт мощности.

Тестирование

АЧХ системы, полученная в лаборатории, не разочаровывает: акустика начинает проявляться примерно на 65 Гц и отлично держит уровень до самой высокой отметки, 20 кГц. Неравномерность в основном диапазоне не превышает ±4 дБ. В рассматриваемом ценовом диапазоне график оправдывает даже самые смелые ожидания.

По субъективным ощущениям акустика звучит хорошо. К сожалению, громкость не является ее коньком, поэтому мы рекомендуем использовать модель только в небольших и средних по размеру помещениях (до 20 м2). Акустика захватывает лишь верх низкочастотного диапазона, поэтому глубокие басы скрадываются, но даже имеющихся характеристик вполне достаточно для полноценного просмотра кино и музыки. Главное, что картина получается достаточно полной и в меру проработанной.

Заключение

SVEN SPS-615 является хорошим выбором для дома или рабочего места. Акустика не требует много места для размещения, но позволяет качественно (насколько это возможно в силу габаритов и стоимости) послушать любимую музыку и посмотреть кино на нормальном уровне громкости.

Также не стоит забывать о расширенных возможностях системы. С такой акустикой «смартфонный» плейлист становится универсальным: в транспорте слушаешь его в наушниках, а дома – через SPS-615. Разрядился телефон? Тогда извлекаешь из него карту памяти, вставляешь в колонки – и комната снова наполняется любимой музыкой…