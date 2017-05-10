Почему не стоит пихать детей в программирование

За последний год я много раз видел в интернете и слышал от знакомых один и тот же вопрос: “как и где можно устроить ребенка учиться программировать?”. При этом, речь в основном велась о детях дошкольного возраста или же первых классов. На фоне общей тенденции “войти в айти” данное желание кажется вполне понятным, но на мой взгляд является очень ошибочным. В этой статье я постараюсь объяснить почему.

Начнем с причин, по которым родители начинают интересоваться подобными вопросами. Первая из них состоит в желании обеспечить ребенку стабильную работу и жизнь в будущем. Базируется логика на очень простой цепочке рассуждений: IT развивается быстрыми темпами, работы в IT куча и большая нехватка специалистов, денег платят хорошо и в валюте. Поэтому лучше специальности не придумаешь, ну а учиться надо начинать с самого детства, чтобы стать по-настоящему крутым специалистом.



Это отголоски прошлого века и особенно советского воспитания, где очень долгое время считалось, что если хорошо учиться, то в последствии тебя ждет стабильная хорошая работа и высокий уровень жизни. С детства родители заставляли детей хорошо учиться в школе, ругали за плохие оценки, пугали непоступлением в университет и “армия, завод и жизнь покатится по наклонной”. Пиком давления становились последние классы школы, когда нужно “все подтянуть” и подготовиться к поступлению в университет. И вот поступил подросток в университет. Все хорошо? Как бы не так! Потом точно так же родители продолжали давление в университете: хорошие оценки, сданные сессии, бессонные ночи, погоня за красным дипломом… И вот наконец выпуск из университета! И что? Никто не ждет тебя с распростертыми объятиями на высокую должность с крутой зарплатой. А большая часть выпускников и вовсе никому не нужна.

Получается так одновременно из-за постоянно быстро меняющейся структуры рынка работы и востребованности специальностей, а также полной несвязанности образования с успехом в жизни. Невозможно предсказать какая специальность будет востребована через 10 лет. Динамика изменений в мире стала такой, что профессии отмирают и появляются каждые пару лет. Во время моего детства считалось, что нужно много экономистов и юристов. Они были очень востребованы и конкурсы в университет на эти специальности были по 10-20 человек на место. Считалось, что без экономического образования в “новом мире капитализма” найти работу будет нереально. И что? Сначала рынок наводнили экономисты и юристы, потом первые стали не нужны и переквалифицировались в бухгалтеров. А потом снизились зарплаты на фоне других более востребованных специальностей и тренд сдулся. Теперь похожая ситуация происходит с IT индустрией.

Ну и пару слов о связанности образования с успехом. Успех – это само по себе спорное понятие. Для разных людей он заключается в разном, но при этом данным термином очень удобно манипулировать. Поэтому давайте рассмотрим финансовый успех в качестве примера. Я не заметил ни малейшей связи такого успеха с усердием и достижениями в образовании. У меня есть знакомые, которые в школе учились на тройки, еле получили диплом, но сейчас имеют отличный бизнес и не переживают за свое будущее. Есть и те, кто бросил университет на втором-третьем курсе и построили отличную карьеру в IT. А есть знакомые, которые закончили школу на 4 и 5, в университете постарались и заслужили красный диплом, а сейчас работают на банальных работах со средней по стране зарплатой. Поэтому корреляция отсутствует напрочь.

Вернемся к причинам, по которым родители стремятся “устроить” своих детей пораньше на какую-то тропу специализации. Я говорил что основных их две. Вторая заключается в нереализованных амбициях самих родителей. Например, папа мечтал стать юристом/экономистом/программистом, но не сложилось по каким-то причинам. И теперь непременно нужно помочь ребенку достичь того, что не вышло у него самого. Печаль заключается в том, что делают они это ради себя, а прикрываются ребенком. Чаще всего такая модель поведения прослеживается в спорте, в котором кто-то из родителей потерпел неудачу и еще в то время пообещал себе, что у сына/дочери непременно получится.

Пару слов о “предсказуемости” в IT. Спрос есть и на текущий момент он не удовлетворен до конца. Но при этом уже сильно трансформировалась система образования под него. Многие университеты открыли новые факультеты и специальности, открылось множество школ по обучению программированию, о центрах переквалификации в стиле “войти в айти” я вообще молчу. На рынок уже поставляются десятки тысяч молодых айтишников ежегодно. И это сейчас, несложно представить что будет через 5-10 лет. А есть еще Индия и другие страны, в которых масштабы в сотни раз больше. В дополнение, открылось новое интересное и перспективное направление в обучении программированию AI (искусственный интеллект): есть попытки обучать на готовых кодовых базах умению реализовывать базовые шаблоны и задачи в разработке ПО. Вполне возможно, что через 5-10 лет программирование в том виде, который мы видим сегодня, не будет существовать в принципе и люди в этой области будут заниматься гораздо более высокоуровневыми вещами, как это происходит при автоматизации процесса производства.

Ладно, а чему же тогда учить ребенка в младшем возрасте? Ведь критиковать любой может. Какие альтернативы? У меня на этот счет есть достаточно четкое мнение и я сформулировал для себя какие навыки стоит развивать в ребенке.

Первым идет коммуникабельность. Большим преимуществом в жизни является умение доступно выражать свои мысли, общаться с людьми и находить с ними общий язык. Этот навык нужен практически везде. Отлично его развивают разнообразные групповые занятия и языковые курсы. Поэтому очень важно, чтобы ребенок много времени проводил с другими детьми, находил друзей, родителям стоит помогать решать бытовые ситуации в общении и направлять ребенка для открытого общения как с детьми так и со взрослыми. Еще в развитии этого навыка очень помогают путешествия, потому что ребенок может увидеть как устроен мир за пределами его района, города или страны. Здорово параллельно в игровой форме учить несколько языков, если ребенку это нравится.

Вторым набором связанных навыков, на мой взгляд, является сообразительность, логическое мышление и готовность жить в меняющемся мире. Чем бы впоследствии не занялся ребенок, когда вырастет, данные навыки будут очень полезны. Развивают их разнообразные игры, тематические занятия (лего, логические задачки, конструкторы, робототехника) и возможность самостоятельного принятия решений. Нельзя запрещать ребенку что-то просто потому что “нельзя, я так сказал”. Только на своих ошибках можно чему-то научиться, понять как устроено общество и мир вокруг нас. В этом же пункте важно подчеркнуть умение ребенка пользоваться последними технологиями, которые окружают нас на сегодняшний день и открывают новые возможности: голосовое управление, интернет, интерактивные планшеты и т.д.

Третьим и последним из важных универсальных навыков является умение учиться и стараться для достижения цели. Нет ничего лучше для развития этих навыков чем спорт. Разнообразие видов спорта позволяет практически любому ребенку выбрать занятие по душе. Кому-то больше подойдут шахматы, кому-то активные виды как теннис или плавание, кому-то групповые как футбол или баскетбол. При этом ребенок развивает данные навыки по собственному желанию, родителям остается только поддерживать и помогать пережить неудачи. Дополнительные хобби тоже принесут пользу в данном направлении: ведь каждый маленький ребенок хочет показать всем вокруг что он чего-то достиг. Главное – оставлять право выбора за самим ребенком.

И если на каком-то этапе сюда натуральным образом подключится программирование, то это совершенно нормально. Не факт что оно перерастет в работу, но точно поможет развить логику, умение учиться и достигать поставленной цели. В наше время главной задачей родителей является показать ребенку как много всего интересного есть в мире, чем можно заняться и что можно попробовать. А определяться с профессией стоит гораздо позже…

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