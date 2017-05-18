Анонимность Telegram

На протяжении нескольких последних дней все только и говорили о возможной блокировке Telegram. Об этом написали даже Ведомости, не забыв упомянуть о том, что даже создана петиция якобы администраторами каналов, обращенная к Павлу Дурову, с просьбой начать сотрудничество с Роскомнадзором для избежания блокировки. И хотя уже последовали опровержения от официальных представителей Telegram о том, что это сплетни:

«Пожалуйста, не поддавайтесь на провокации. Эта сплетня, как и петиция, была запущена одним человеком исключительно ради пиара своего канала и не несет никакой практической ценности (и, кажется, у него в очередной раз это получилось). В случае реальной угрозы блокировки официальные комментарии будут опубликованы в Twitter-аккаунтах Павла Дурова и самого мессенджера, а также в его официальном блоге», — сообщил он.

осадочек, как говорится, остался. Многие всерьёз ощутили дискомфорт от подобной новости. Возник вопрос, останется ли возможность пользоваться мессенджером, в случае реальных блокировок. Ниже я опишу возможность сохранить telegram анонимность и от потенциальных блокировок.

Telegram анонимность - пользуйтесь с удовольствием!

Существует достаточно много способов подменить свой IP адрес - использование VPN, proxy, TOR - браузера. Описывать все способы я, пожалуй, пока не буду, так как велика вероятность того, что будет многобукв и вы не дочитаете до конца. Опишу же, на мой взгляд, самый удобный, простой и безопасный способ - использование TOR браузера.

Идём на сайт Tor Browser по этой ссылке (откроется в новом окне). Выбираете свою операционную систему и под кнопкой DOWNLOAD выберите свой язык (наверное русский). Это для того, что бы скачать TOR на своем языке. Скачиваете!

2. Далее запускаете только что скачанный инсталятор. Описывать подробно это действие не буду, думаю трудностей с этим не возникнет. Распаковали?

3. Запускаем TOR браузер на своем устройстве.

4. Смею предположить, что вы уже пользуетесь мессенджером, раз у вас возникли вопрос, как использовать Telegram анонимность. Следовательно следующим вашим действием будет запуск приложения на компьютере. Я опишу процесс запуска Telegram через TOR, с использованием в мессенджере русского языка. Telegram же у вас на русском? Если нет, но вы нуждаетесь в переводе мессенджера на русский язык, воспользуйтесь инструкциями со страницы вопросов и ответов (FAQ), а конкретно информацией о локализации Telegram на русский язык. Выходите со своего аккаунта полностью для совершения настроек и далее по инструкции. Читайте внимательно!

Настройка работы Telegram с использованием TOR браузера

4.1. На главной странице входа в аккаунт нажмите кнопку "ВОЙТИ"

4.2. В правом верхнем углу нажмите ссылку "НАСТРОЙКИ"

4.3. После этого, в строке "Расширенные настройки" в типе соединения жмём ссылку "По умолчанию (сейчас TCP)

4.4. Выбираем пункт TCP с нестандартным socks5-прокси. В поле хост пишем localhost, в поле порт пишем 9150. Сохраняем наши настройки.

4.5. Стандартно входим в свой аккаунт, выбрав страну и вписав свой номер телефона.

На этом все настройки для анонимности в Telegram закончены.

После этих настроек весь ваш трафик Telegram будет идти через Tor браузер, и ваш реальный IP адрес не будет виден не только серверам мессенджера, но и интернет провайдерам, на случай возможной блокировки.

Так же добавлю, что такое использование мессенджера Telegram будет доступно только при запущенном TOR браузере. Вы можете его запустить, свернуть и наслаждаться пребыванием в самом лучшем мессенджере, который за время своего существования, полюбился огромному количеству пользователей.

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