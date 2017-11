Как обманывают трейдеров на биржах криптовалют: расследование Business Insider

Издание Business Insider опубликовало большое расследование о схемах манипуляции ценами альткоинов на некоторых биржах криптовалюту, похожих на операции, которые совершал герой фильма «Волк с Уолл-стрит». Мы перечисляем главные факты из этой статьи.



О чем речь

На биржах криптовалют широко распространена схема манипуляции под названием «pump and dump» — она подразумевает сговор ряда трейдеров, которые покупают определенную криптовалюту, а потом начинают скоординированную через чаты в Telegram рекламную кампанию, призванную раскрутить выбранную ими монету.



На форумах и тематических группах в соцсетях они рассказывают о перспективах валюты, когда поверившие им сторонние трейдеры начинают ее покупать – цена растет. Когда она увеличивается достаточно, вступившие в сговор трейдеры продают свои монеты и прекращают рекламную кампанию. В результате цена быстро падает до первоначальной, а инвесторы «второй волны», поверившие в перспективы купленной криптовалюты оказываются в убытке.



Журналисты обнаружили схемы pump and dump для раскрутки криптовалют UBQ, VCash, Chill Coin, Magi Coin и Indorse — это только за предыдущие две недели. Все манипуляции проводились на двух биржах — российской Yobit и расположенной в Лас-Вегасе Bittrex.



Именно схемы Pump and dump реализовывал Джордан Белфорд, ставший прототипом главного героя фильма «Волк с Уолл-стрит» с Леонардо Ди Каприо. Стоит отметить, что схемы Pump and dump запрещены на обычных биржах, регулируемых государством, вроде Nasdaq, London Stock Exchange или Московской биржи. Однако в случае бирж криптовалют подобные операции могут являться законными как раз из-за отсутствия в большинстве законодательства, регулирующего торговлю криптовалютами.



Подробная схема мошенничества

Сначала в специализированных Telegram-каналах обсуждается координированная скупка конкретной криптовалюты:







Анонс скама в сообществе PumpKings — после проведения манипуляции опубликован отчет о том, насколько удалось поднять цену альткоина и объем торгов им. Изображение: Business Insider



Затем участвующие в манипуляции трейдеры начинают раскручивать выбранную монету — они вступают в дискуссии на форумах, в соцсетях, пишут о перспективах валюты на Reddit и т.п. Задача – убедить сторонних инвесторов в том, что рост стоимости монеты оправдан и продолжится в будущем. При этом заранее устанавливается цель — на сколько должна вырасти цена криптовалюты. По ее достижению — участники манипуляции продают купленные альткоины и прекращают активности по раскрутке. В итоге цена очень быстро возвращается к начальному уровню.







Схема мошенничества: обсуждение в чате, в назначенное время объявляется валюта для координированной скупки, ее цена тут же растет, затем трейдеры пытаются привлечь внимание сторонних инвесторов. Изображение: Business Insider



Неизвестно, насколько много трейдеров участвуют в таких манипуляциях, однако число подписчиков одного только сообщества Pump King составляет ~15 тысяч. Также трудно подсчитать, сколько в результате такого мошенничества могут заработать принимающие в нем участие трейдеры. Одно ясно точно — в настоящий момент руки организаторов подобных скамов развязаны из-за практического отсутствия регулирования. И напротив, любой, кто организует подобную схему на «обычной» бирже, очень быстро столкнется с проблемами с законом.

