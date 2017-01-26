Будущее 2027: битва с глобальным потеплением и как Беларусь оказалась в центре экономического мира

Какие сенсации будут мусолить журналисты в 2027 году?

БРИКС обгоняет G7

Несмотря на сопротивление западных финансовых организаций, в этом году страны БРИКС обгоняют соперников из «Большой семерки».

До этого года считавшиеся развивающимися рынки Бразилии, России, Индии, Южно-Африканской Республики (ЮАР) и Китая обгоняют совокупный ВВП стран «Большой семерки» (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония). Таким образом, страны БРИКС становятся развитыми и устанавливают свои новы правила на мировой экономической арене.

Т.к. Беларусь входит в Евразийский союз вместе с Россией, можно записать этот успех и на свой счет.

Система поглощения и уничтожения CO2

Во многих странах разработаны системы поглощения углекислого газа. После многих лет исследований и разработок.

Благодаря новым геоинженерным разработкам, ученым удалось улавливать и удалять CO2. Это дало надежду человечеству на возможность смягчения последствий изменения климата, вызванного в связи с таянием ледников и ежегодно возрастающей промышленностью.

Благодаря технологии «чистый газ», которая внедряется на электростанциях, углекислый газ помещается в геологические формации и размещается глубоко под землей. Нефтедобывающие страны используют для этого пустые нефтяные скважины.

Также в этом году ученые придумали еще один перспективный способ уничтожения СО2. Ботаники предлагают размещать «искусственные деревья». Они имеют форму гигантских мухобоек высотой в 10 м. Удобнее всего располагать их вдоль дорог и автострад. Эти деревья улавливают газ через фильтр в тысячи раз эффективнее настоящих. «Пойманный» ими СО2 выкачивается и отправляется на хранение.

Есть еще один способ. Более дешевый. На фасадах зданий размещают водоросли, которые поглощают углекислый газ естественным образом в процессе фотосинтеза. Этот способ стал очень популярным в бедных странах, а также в центре мегаполисов, где размещать какие-либо новые сооружения негде.

Несмотря на эти перспективные геоинженерные методы ученые все же не совсем уверены, что проблема глобального потепления решена.

Начались поиски пресной воды в космосе

Аппарат Europa Clipper прибывает на орбиту Европы. Это одна из лун Юпитера, наименьшая из четырех спутников Галилея. По размерам она чуть меньше чем земная Луна.

Это не первая миссия к ледяному телу. Ранее удалось проанализировать его структуру и состав, но не хватало детализации и разрешения аппаратов, чтобы ученые смогли в полной мере понять, что из себя представляет поверхность космической Европы.

НАСА запустила Europa Clipper в 2021 году. Как и планировалось, дорога к объекту заняла шесть лет. Зонд успешно добрался до системы Юпитера и благодаря набору инструментов, которыми оснащен, в ближайшее время сможет предоставить необходимые данные специалистам.

От предыдущих миссий эта отличается не только тем, что имеет все необходимое для приземления на поверхность (несмотря на это, зонд не планируется опускать, максимальное приближение к этой луне составит 25 километров). Europa Clipper оснащен еще и уникальным радиолокационным устройством, способным пропускать сигнал через толщу льда. Ранее ни один космический аппарат не обладал такой функцией.

Главное, что хотят выяснить ученые – это состав воды. Ее соленость, глубину, а также толщину ледяного паста.

Бюджет мисси составил 2 миллиарда долларов.

Автомобили с водородными моторами завоевывают мир

В начале 21 века производители автомобилей стали активно разрабатывать легковушки на водородных топливных элементах. А первые такие авто появились еще во времена холодной войны между США и СССР, но были громоздкими, дорогими и малоэффективными, за что быстро и канули в лепту.

В этом году годовые продажи таких машин впервые превысили 1 миллион экземпляров.

Начало коммерческого производства автомобилей на топливных элементах было положено в 2003 году. Тогда президент США Джордж Буш выдвинул Водородную топливную инициативу (ВТИ), которая впоследствии была законодательно реализована через Акт об энергетической политике 2005 года и Передовую энергетическую инициативу 2006 года. Так началось активное развитие водородных топливных элементов и инфраструктуры. Сначала в США, а затем и во всем мире.

Но вскоре Министерство энергетики Штатов притормозило инициативу. Транспортные средства на аккумуляторах победили. Все потому, что водородный механизм был слишком дорогим для массового производства. Да и отсутствовала инфраструктура его обслуживания, а на ее строительство потребовалось бы слишком много бюджетных средств, которыми на тот момент страна не располагала.

По другому пути пошли в Европе, Японии и Южной Корее. Здесь потихоньку стали развивать необходимую инфраструктуру. Не отставали и автопроизводители. Благодаря новым технологиям, которые позволили уменьшить размер, вес и стоимость водородных топливных элементов, они поставили на конвейер относительно доступные «безопасные» авто.

В этом году продажи экологически чистых транспортных средств впервые превысили один миллион. Пока что это незначительная часть от общего объема продаж автомобилей, но сфера переживает настоящий бум. Аналитики предсказывают, что всего лишь через пять лет почти половина всех проданных автомобилей в мире будут с водородными двигателями.