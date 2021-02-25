Новые возможности и улучшения в VMware vSAN 7.0

Осенью 2020 года компания VMware анонсировала крупное обновление решения vSAN. Мы поговорили с Игорем Волокитиным, экспертом компании Softline по виртуализации и решениям VMware, о роли виртуализации в процессах цифровой трансформации, о снижении расходов и, конечно, о функциональных возможностях обновленной версии VMware vSAN 7.0.

Какой вектор развития ИТ-инфраструктуры в современном мире?

Основная стратегия многих компаний для положительной динамики развития – это цифровизация, т.е. внедрение цифровых технологий. Поэтому ИТ-специалисты ищут новые технологии, которые усовершенствуют ИТ-инфраструктуру и, в то же время, оптимизируют затраты. Таким образом, для ускорения цифровой трансформации они обращаются к новым подходам, в том числе гиперконвергентной инфраструктуре (HCI).

Игорь, расскажи, как компании могут достигнуть высокой производительности, масштабируемости и отказоустойчивости ИТ-инфраструктуры одновременно?

Одним из проявлений цифровой трансформации предприятий и организаций является переход от традиционных хранилищ данных к гиберконвергентным решениям. На текущий момент решение Virtual SAN компании VMware является выбором №1 для гиперконвергентной инфраструктуры и занимает 38% от всего рынка HCI. Оно помогает ускорить модернизацию инфраструктуры и превращает информационные технологии в стратегическое и экономическое преимущество организаций.

Какова роль vSAN в процессах цифровой трансформации?

Решение VMware vSAN объединяет жесткие диски серверов, которые установлены локально, в общее хранилище данных. Таким образом, платформа позволяет уйти от традиционной модели к более современной гиперконвергентной. Такой подход предоставляет компании отказоустойчивую работу систем, а также закрывает все потребности в производительности и масштабировании для виртуальных машин.



Сервис СХД интегрирован в гипервизор, который работает в ядре ESXi, и собирает локальные жесткие диски в дисковые группы и объединяет их в единую систему хранения данных для кластера. На этом хранилище можно разворачивать классические виртуальные машины, файловые ресурсы для некоторых служб, а также предоставлять данные хранилища для приложений, которые работают в контейнерах.



Сервера объединяются по сети, данные распределены и в случае отказа каких-то частей доступ к данным не теряется, виртуальные машины продолжают работать и данные доходят до пользователей.

Игорь, можешь описать для каких задач компании используют VMware vSAN?

Платформа VMware vSAN используется как:

система хранения для критически важных сервисов (MS SQL Server, MySQL Databases, Oracle Databases, SAP) решение для организации виртуальных рабочих мест (VMware Horizon, Citrix Xen, Desktop) проверенное решение, способное размещать виртуализированные приложения Microsoft (MS SharePoint, MS Exchange Server) на постоянном уровне производительности и постоянной доступности. «Новые» нагрузки (NoSQL БД, Hadoop и другие «Big Data»

Какие функциональные улучшения произошли в обновленной версии vSAN 7.0?

Новая версия vSAN сфокусирована на функциях по обеспечению эффективности центров хранения данных, которые нацелены на увеличения возврата инвестиций в оборудование и программное обеспечение.



VMware vSAN 7 обновление 1 включает следующие функции и улучшения:​