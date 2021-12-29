«Нужно быть готовым меняться буквально за 2 дня»

«Современный бизнес больше всего волнуют два ключевых аспекта — рост прибыли и безопасность», — уверен генеральный директор компании Softline Belarus Андрей Овсейко. За это время она вырастила десятки топовых ИТ-экспертов и реализовала сотни проектов для бизнеса. О том, какие тренды сейчас актуальны для белорусских компаний и на чем стоит сосредоточиться бизнесу, чтобы выжить и конкурировать с лидерами, — читайте в материале.

— Компания Softline описывает себя как «Digital Transformation and Cybersecurity Solution Service Provider». Давайте разберем это понятие.

— Softline является провайдером, который помогает заказчикам осуществлять цифровую трансформацию и предоставляет сервисы кибербезопасности. Это понятие отражает наши приоритетные направления деятельности.

Мы помогаем нашим клиентам повышать прибыльность и безопасность их бизнеса, качество жизни и оставаться конкурентоспособными в условиях цифровой экономики с помощью наиболее эффективного использования технологий.

— Что под собой подразумевает «цифровая трансформация бизнеса»?

— Цифровая трансформация — это постоянный процесс преобразования и совершенствования бизнес-модели с помощью современных информационных технологий и инструментов. Этот процесс помогает компаниям снизить издержки, повысить эффективность предприятия и, как следствие, — выйти на новый уровень развития, быстро адаптироваться к любым условиям и изменениям внешней среды.

— А если в бизнесе все и так работает нормально?

— Важно понимать, что условия на рынке меняются очень быстро и порой непредсказуемо. И к возможным вызовам нужно быть готовым.

Яркий пример — события прошлого года, когда из-за пандемии COVID-19 компаниям пришлось в срочном порядке перестраивать существовавшие ранее бизнес-процессы, быстро переходить в онлайн. Компании, которые уже не только знакомы с цифровыми инструментами, но и используют их в ежедневной работе, смогли осуществить этот процесс быстро и безболезненно для своих сотрудников и бизнеса в целом. Так, к примеру, Softline удалось всего за 2 дня обеспечить весь штат из 120 сотрудников в белорусском офисе комфортными условиями для бесперебойной работы из дома.

Сейчас уже можно говорить с уверенностью, что обратного пути нет, мир изменился, и те компании, которые еще не прошли этап цифровой трансформации, будут вынуждены сделать это в ближайшем будущем. Иначе они не смогут конкурировать с более современными, быстрыми и гибкими. И сегодня именно технологии позволяют адаптироваться к любым изменениям в считаные часы.

— Еще одна специализация вашей компании — защита данных и кибербезопасность. Этот аспект важен только компаниям-гигантам? Или малый бизнес тоже интересует злоумышленников?

— Без сервисов информационной безопасности сегодня не может обойтись ни одна компания, от малого до крупного бизнеса. Важно понимать, что построение правильной системы кибербезопасности позволит компании избежать множества возможных инцидентов и сохранить свой бизнес.

— То есть к вам обращаются как крупные компании, так и растущие? Расскажите о клиентах Softline, что это за компании и с какими запросами они к вам приходят?

— В последний год наша команда наблюдала рост числа проектов, связанных с кибербезопасностью и внедрением инструментов, позволяющих автоматизировать и оцифровать существующие бизнес-процессы.

За 20 лет работы на ИТ-рынке Беларуси мы стали надежным партнером для более чем 5000 клиентов, среди которых банки, финансовые, образовательные и научные учреждения, крупные промышленные и строительные предприятия.

У большинства из них есть планы развития бизнеса на ближайшие годы. Мы помогаем клиентам в выборе ИТ-технологий, которые помогут достичь поставленных целей наиболее эффективно, в минимальные сроки и бюджет. Это касается как модернизации инфраструктуры, так и конкретных прикладных решений.

Мне хотелось бы отметить несколько успешных проектов из уже реализованных:

Команда Softline Belarus обеспечила мониторинг событий информационной безопасности для быстрого и максимально точного выявления новых инцидентов для ОАО «СтатусБанк».

С целью повышения уровня защиты информационных активов к нам обратилась также крупнейшая в Республике Беларусь международная букмекерская сеть Parimatch, для которой наши специалисты организовали сохранность данных в облачных инфраструктурах и виртуальных ЦОД.

Мы реализовали перевод сотрудников компании TradeicsBel на единую централизованную платформу коммуникаций и взаимодействия, базирующуюся на Мicrosoft 365.

Наша команда внедрила комплекс серверного оборудования для организации кластера виртуализации для обеспечения отказоустойчивости инфраструктуры Брестского научно-технологического парка.

Это малая часть того, что мы сделали за год.

— Чтобы оказывать такой спектр услуг бизнесу и работать над столькими проектами, вашей компании наверняка нужны особые компетенции. Расскажите о команде Softline. Кто эти люди?

— Команда Softline Belarus — это наш самый главный актив. Для нас это не просто слова. Этот год в компании мы назвали «Год сотрудника».

За 20 лет работы компании мы смогли прийти к устойчивым и эффективным процессам в управлении человеческим активом. Для этого мы экспериментировали, где-то ошибались. Но благодаря внедрению Employee Journey Map — карты опыта, впечатлений сотрудника — все получилось.

Культура Softline основана на 5 жизненных принципах:

Стремление быть лидером в каждом направлении бизнеса

Слушать и слышать как внутреннего, так и внешнего клиента

Успех команды зависит от каждого

Анализ и прогноз помогают грамотно фокусироваться

Ответственность на всех этапах взаимодействия.

— ИТ-специалисты сейчас — одни из самых востребованных на рынке. Легко ли вам находить специалистов?

— Рынок труда сегодня можно описать понятием vuca — т.е. хаотичная, быстро меняющаяся среда, которая стала новой реальностью для всех. Однако это не обязательно только сложности. Это и новые возможности для нас, новый вектор движения.

Нанимая персонал, мы учитываем не только hard skills, но и особенности личности, потенциал человека, его потребности. Такая методика помогает нам быть максимально привлекательным и экологичным работодателем для соискателей.

— Но как вам удается сохранять кадры в компании, не допускать текучки?

— Как я уже говорил, люди — это основа нашей компании. Мы стараемся поддерживать дружескую атмосферу и быть не просто командой, но и семьей.

Многие сотрудники с нами уже достаточно давно, и у каждого есть своя уникальная история — от момента, когда сотрудник попал в компанию, до самых высоких профессиональных достижений.

— Расскажите о таких историях. Какие перспективы компания предлагает классным специалистам?

— Могу поделиться отличным примером. Олег Елистратов в нашей команде уже более 10 лет. Он прошел путь от технического специалиста по одному из новых на тот момент направлений решений Autodesk до руководителя направления САПР в Softline Belarus. Без преувеличения скажу, что сейчас он — один из лучших экспертов в стране по этому направлению.

Softline — международная компания, и у нас в копилке есть интересная история, как руководитель направления по работе с финансовым сектором Андрей Костюкович узнал о компании. Андрей в первый раз услышал о Softline Belarus от своего друга по онлайн-игре, который в то время работал в одном из представительств компании в Саратове. В 2012 Андрей начал свой карьерный путь в Softline Belarus с позиции специалиста по продажам в секторе крупного бизнеса. Уже в 2016 году он стал руководителем направления по работе с финансовым сектором. За время работы ему удалось стать частью команды практически во всех значимых проектах компании, а результаты подразделения выросли более чем в 10 раз.

Можно еще рассказать о карьерной истории Катарины Сильченко, HR Business Partner Softline Belarus. Она помогла создать особую атмосферу в команде и преобразовала систему управления персоналом. Новые идеи и подходы позволили нам реализовать яркие и значимые проекты:

Победа в премии «HR-бренд 2019» с проектом «Глазируем впечатления — система повышения счастья сотрудников и, как следствие, дохода бизнеса».

Внедрение инструмента Employee Journey Map, который охватывает весь жизненный цикл сотрудника в компании — от взаимодействия на этапе привлечения до тех пор, пока он не покинет организацию и не станет одним из «выпускников», как мы их называем.

— Каким вы видите будущее развитие сфер цифровой трансформации и кибербезопасности? Что Softline сейчас считает приоритетом в своем развитии?

— Мы в Softline уверены, что с помощью цифровой трансформации возможно обеспечить жизнеспособность и рост бизнеса в длительной перспективе. С помощью использования современных информационных технологий компании могут оперативно принимать решения и быстро адаптировать свою работу к любым вызовам рынка.

Это становится основным фактором конкурентоспособности — цифровая трансформация дает преимущества бизнесу, показывая положительный результат уже сегодня и предоставляя возможности масштабирования и развития в будущем.

Мы ожидаем, что требования компаний к улучшению ИТ-направления будут возрастать с каждым годом. Поэтому сейчас главной задачей ИТ-служб является формирование оптимальной стратегии развития ИТ-инфраструктуры. Наша задача как провайдера цифровой трансформации — помочь заказчикам в этом.

Уже сегодня мы можем предложить комплексный подход к проектам наших клиентов. Благодаря накопленному опыту, широкому портфелю решений и квалифицированным специалистам компания Softline предлагает полный спектр услуг, включающий аудит, внедрение целого комплекса решений и постпроектную поддержку.

У нас также было сформировано новое отдельное направление прикладного программного обеспечения, которое занимается трансформацией бизнеса на базе цифровой платформы Directum RX. В перспективе развития данного направления — разработка собственных продуктов под потребности заказчиков, а также аутсорсинг услуг.

— А если говорить о планах компании, какие цели ставите перед собой и как собираетесь их достигать?

— Наша команда постоянно развивает и наращивает свои компетенции и экспертизу, мы стараемся улучшать и автоматизировать внутренние процессы. Softline не только предоставляет цифровую трансформацию своим заказчикам, но также активно развивается в этом направлении.

ИТ-рынок растет, и мы планируем укрепить наши лидирующие позиции в этой области. Для этого у нас есть уникальные конкурентные преимущества: сильный портфель продуктов и услуг, сертифицированные кадры и четкая стратегия.

Мы продолжим трудиться, чтобы и дальше оставаться надежным партнером для отечественных компаний и предоставлять ИТ-решения, которые будут наилучшим образом закрывать их потребности.