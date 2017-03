В. Шкель: Для чего нужна профессионалам социальная сеть ЛинкедИн (LinkedIn)?

Начну несколько издалека. К сожалению, я довольно поздно зарегистрировался как непосредственный участник в этой поистине мировой профессиональной социальной сети, а именно в конце июня 2010 года. Это было то время, когда сеть LinkedIn уже полноценно работала и набирала свои обороты после 7 лет функционирования. Тем не менее, за последующие пять с половиной лет моего активного участия в сети я смог достичь того порогового ограничения в 30К+, которое установила администрация ЛинкедИн для всех пользователей своей профессиональной сетевой платформы. Известно, что этот ограничительный лимит был принят руководством данной профессиональной сети относительно недавно, т.е. примерно три-четыре года назад. Ранее, а именно, с момента создания данной социальной сети в 2003 году, такого ограничения не существовало. Вот почему в настоящее время в сети есть ряд настоящих гипер-мега-профессионалов (https://www.linkedin.com/pulse/top-world-100-list-most-connected-followed-people-prince-ib--1), которые зарегистрировались в ней с самого начала ее зарождения. И поэтому сегодня они имеют гораздо больше прямых соединений. Например, Rafael Díaz (CEO Correduría de Seguros del Principado de Asturias, S.A., Oviedo, Asturias, Spain, Insurance) имеет более 161 тысячи последователей, и, наверное, не меньше половины из них составляют его прямые контакты.

Что касается меня, то за каждый последующий год моя личная сеть прирастала примерно равномерно на 5.5 тысяч контактов (где-то в среднем 100 за неделю). И это при том, что в самом начале моего пути на LinkedIn я мог использовать только 3 тысячи личных приглашений тем персонам, с которыми я имел деловые отношения ранее, либо желал заполучить их в ближайшем будущем. Или эти люди что-то слышали или знали обо мне по моим прежним публикациям в (http://bel.biz/authorspage?autorID=13931 , http://ej.by/blog/shkel/ ) и приглашали меня самостоятельно. Остальных я смог постепенно включить в свой нетворкинг благодаря собственным сетевым постам на различные темы, в первую очередь, о развитии ИКТ и разработке программного обеспечения в Республике Беларусь. А также благодаря активному участию в дискуссиях в составе различных групп.

Сегодня «новичок» ЛинкедИн имеет запас уже в 5 тысячи личных приглашений вместо трех, и он волен распоряжаться им по своему усмотрению. Помню, что из моих первых трех тысяч запросов только лишь около 1700 человек подтвердили прямой контакт со мной, а остальные 1300 приглашений просто ушли в корзину, и на них не было никакой ответной реакции. Поэтому, для того, чтобы заполучить себе остальные 28 тысяч прямых контактов мне пришлось в действительности разработать некоторую поведенческую стратегию и применить ряд тактических действий. Безусловно, такое количество деловых контактов вряд ли случилось бы само по себе, конечно же, если Вы только не являетесь Биллом Гейтсом, Ричардом Брэнсоном или Бараком Обамой. Вот почему необходимо было быть очень гибким и инициативным, предлагая обсуждения современных новостей ИКТ, чтобы на тебя обратили внимание другие пользователи ЛинкедИн.

LinkedIn vs. Facebook

Для чего нужно стремиться достичь такого результата и почему именно в социальной сети ЛинкедИн, а не сконцентрировались, например, на все том же Фейсбук?

Да, безоговорочно, социальная сеть Facebook охватывает более широкую аудиторию в мире. Так, в настоящее время ФБ насчитывает более 1,9 млрд активных пользователей (https://www.facebook.com/zuck/posts/10103472646724921 - Марк Цукерберг, 02.02.17). В тоже время как ЛинкедИн имеет несколько более 500 млн., т.е. аудитория последней меньше ФБ примерно в 4 раза, и прирастает она не так быстро, как первая. Однако, я, по-прежнему, придерживаюсь того мнения, что Facebook, в первую очередь, предназначен для прямого общения с «закадычными» друзьями и собственного ПиАра как отдельного индивидуума мирового социума. А платформа LinkedIn служит все-таки для дела и развития бизнеса. (http://bel.biz/completed/management/marketing/facebook_dlya_druzej_linkedin_dlya_dela). Причем на LinkedIn особо не «забалуешь», сразу «забанят» администраторы сети за «вольницу» и «неподобающее поведение». А то и вообще лишат «аккредитации» нахождения в данной сети, заблокировав на время разбирательства. Либо вовсе принудительно удалят Ваш эккаунт из сети, например, за распространения СПАМа, расизм, гендерные нарушения, откровенную ложь или намеренное очернительство как подрыв деловой репутации. Да, Вы можете начать продвигать свою историю снова, возродившись уже под другим ником, но это будете уже не Вы или не совсем Вы. Поэтому собственной, причем положительной и незамаранной ничем, репутацией на ЛинкедИн очень дорожат. ФБ не так строг в этом отношении, где изредка можно увидеть на некоторых страницах и нелицеприятные фото или видео с последствиями вечеринок, и нелитературную лексику, и ханжеское, а то и просто хамское поведение в отношении другого человека, а также негативную критику за гранью фола и многое другое из черного разряда. Подобного поведения на LinkedIn я не замечал, да и модераторы этой сети не дремлят, и постоянно наблюдают за всем происходящим, и если находят нарушения, то достаточно быстро реагируют на жалобы. И если число, например, Ваших комментариев получает от кого-то оценку «This is inappropriate for LinkedIn» или «It's spam, a scam, or a fake account», то со временем Вы можете обнаружить, что Ваш эккаунт может просто на следующий день не открываться по причине того, что он просто удален администратором.

Кроме того, в ФБ вы почти не найдете никакой контактной информации о своих друзьях на их страницах. А в ЛинкедИн, напротив, как правило, профиль пользователя должен содержать адрес электронной почты, если не служебный, то хотя бы приватный, по которому можно связаться с тем или иным человеком иным способом. Иногда, в ЛинкедИн прямые контакты оставляют о себе доступные данные с указанием номера телефона либо с ника в Скайпе, что также более удобно для связи с нужным тебе человеком. Да и если сравнить портфолио на той и другой социальной платформе, то на ЛинкедИн можно получить гораздо более развернутую информацию о человеке, именно с точки зрения его рабочих интересов, а также о его профессиональных навыках и технологических «пристрастиях». На ФБ в лучшем случае обнаружишь информацию о том, где человек работает, и то не всегда. Т.е. ФБ - это больше личная поведенческая социальная сеть, сродни русскоязычной «Одноклассники». Ко всему прочему, ЛинкедИн, несмотря на введенные ограничения по количеству прямых контактов, тем не менее, в 6 раз превосходит по общему ограничительному количеству ФБ (30K vs. 5K). Кроме того, свой лимит в 5 тысяч приглашений на ЛинкедИн Вы можете потратить хоть за один день (если на это у вас хватит времени). В то время как ФБ не позволяет этого делать, сообщая Вам, что Вы и так уже имеете много приглашений (1000), которые остались без ответа. Также для меня лично трудно, а то и просто неудобно вести деловую переписку в ФБ. Кто-то скажет, что это дело вкуса и личных пристрастий. Может быть и так. Но я так и не научился по-настоящему «цеплять» бизнес в ФБ. Напротив, в сети ЛинкедИн я такого неудобства не испытывал, и эта сеть является основной для расширения бизнеса компании, в которой я работаю.

30 тысяч прямых контактов зачем? Поскольку всем ясно и понятно, что многих из них Вы видите или получаете представление о них первый раз в жизни?

Ответ на этот вопрос достаточно прост и отчасти прозаичен. И поверьте, что он никак не связан со своеобразной ярмаркой тщеславия, а именно стремиться любой ценой добиться максимально разрешенного результата и приглашать к себе в сеть кого попало, не заботясь о качестве полученных контактов, а думая только лишь о количестве. Безусловно, есть и такие люди в сети LinkedIn, немалая часть из них причисляет себя к категории львов (LION - LinkedIn Open Networkers). Но это не мой вариант. В свое время как-то американский предприниматель Ро́берт То́ру Кийоса́ки (Robert Toru Kiyosaki) хорошо подметил в одной из своих книг, сказав: «Богатые строят сети связей, все остальные ищут работу». Поэтому следует четко понимать, что умение заводить прочные деловые связи со временем может конвертироваться в финансовую прибыль или в интересные проекты. Такова одна из аксиом ведения бизнеса. Вот почему для меня лично результат в 30К+ означает, чем больше прямых связей, тем более успешным может оказаться бизнес, которым ты занимаешься. Конечно же, это не 100%-гарантия успеха, но все-таки некоторая возможность в этом заложена. Вот почему я поставил перед собой цель – как можно быстрее находить себе подобных, прежде всего из тех, кто может сделать потенциальный заказ на разработку ПО. Для этого целенаправленно стремился находить контакты в таких четырех основополагающих для меня сферах как Information Technology and Services ( прямых контактов сейчас >8850+), Computer Software >3200+, Telecommunications >3050+, а также Management Consulting >1350+. Поэтому, если же сложить контакты этих четырех направлений, то общее число составит около 16.5 тысяч. А это почти 55% от общего числа. Так что круг моих профессиональных интересов и сфер прозрачен и, возможно, стал понятен многим.

Количество vs. Качество прямых контактов на ЛинкедИн

Безусловно, для меня было важно не только быстро заводить контакты среди определяющих вертикальных рынков ИКТ, но также стремиться получить прочные связи среди ведущих руководителей и владельцев бизнеса мировых брендов, поскольку именно они могут принимать решения. Так, на сегодняшний момент среди моих деловых контактов есть персоны уровня Senior >11600+, Manager >6950+, Directors >4700+, CXO >4000+, Owners >3600+, Vice-President >3500+ и Partner >2100+. Как видно, эти прямые контакты среди Executives составляют подавляющее большинство от их общего количества. При этом следует понимать, что одновременно один и тот человек может быть соотнесен админом сети LinkedIn к нескольким из перечисленных категорий, поэтому простое арифметическое сложение приведенных выше цифр в данном случае неуместно.

Кроме того, важно четко понимать также и то, среди каких мировых компаний ты стремишься заводить деловые связи. Что касается моей сети в ЛинкедИн, то сейчас в нее входят представители таких известных компаний как Hewlett-Packard Enterprise >1670+, Gartner >940+, SAP AG >820+, ATOS >650+, Accenture >470+, IBM >300+, Capgemini >270+, HP (hardware) >190+, EMC >190+, Ericsson >190+, ORACLE >150+, Amdocs >140+, Deutsche Telekom AG >130+, ECI Telecom >120+, Nokia >120+, Alcatel-Lucent >110+, IDC >110+, Microsoft >110, Forrester Research >100+, Vodafone >100+, Dell >90+, Cisco >80+, Computacenter >70+, T-Systems >60+, Worldline Global >60+, SanDisk >60+, Huawei Technologies >60+, E&Y >50+, Orange >50+, Qualcomm >50+, Siemens >50+, Sogeti >50+, Tieto >50+, AT&T >40+, Deloitte >40+, Level 3 Communications >40+, Intel Corp. >40+, Luxoft >40+, Nokia Networks >40+, Red Hat >40+, Salesforce >40+, Skolkovo Foundation >40+, Teradata >40+, Unify >40+, Amazon >30+, Bynet >30+, Citrix >30+, CSC >30+, Detecon International GmbH >30+, Getronics >30+, Google >30+, Infor >30+, PwC >30+, Verint >30+, VMware >30+, Apple >20+, Avaya >20+, Bezeq International >20+, BMC Software >20+, Broadcom >20+, CANCOM >20+, CA Technologies >20+, Capgemini Consulting >20+, Check Point Software Technologies Ltd. >20+, Ciber >20+, Cognizant >20+, Dimension Data >20+, EPAM Systems >20+, Forbes Media >20+, Gilat Satellite Networks >20+, INNOVA >20+, Motorola Solutions >20+, Ness SES >20+, Orange Business Services >20+, Philips >20+, RAD Data Communications >20+, Samsung >20+, THALES >20+, Veeam Software >20+, Verizon Enterprise Solutions >20+ и The World Bank >20+ и т.д. Если взять первые 30 компаний из представленного выше списка, то общая сумма составит около 10 тысяч, т.е. около 33?% от числа всех контактов, в том числе среди списка Fortune50 >2550+, Fortune100 >250+, Fortune250 >450+, Fortune500 >200+ и Fortune1000 >350+. Хотелось бы добавить в этом месте, что мои собственные базы данных по многим указанным в этом списке мировым брендам на порядок превышает приведенные цифры по каждой отдельной позиции.

Нужно понимать, число прямых деловых контактов среди представителей компаний будет со временем неуклонно сокращаться (т.к. порог контактов уже достигнут, поэтому новых не предвидится, если только не удалять принудительно из списка «старые» как ненужные). Это будет происходить постоянно, так как никто не отменял процессы поиска нового места работы либо сокращения штатов. В этом случае, примечателен пример Hewlett-Packard, когда еще 2 года назад число моих контактов в этой компании было более 2200, сейчас их насчитывается только около 1500. Получается, что более 700 человек за это время нашли другое место своей работы или попали под сокращение. Так что не удивительно, что число моих персональных контактов среди сотрудников НР снизилось и будет снижаться в дальнейшем.

К тому же сокращается число контактов Gartner, когда еще около года назад их было более тысячи. Сейчас насчитывается 940, а со временем будет еще меньше. Тем не менее, и в НР и в т Gartner, пока многие ключевые игроки остаются на своих прежних местах работы, либо идут вверх по карьерной лестнице внутри компании. И если Вы читали белорусскую прессу, то, например, установленные мной когда-то контакты с Еленой Хантлей (Helen Huntley, Vice President Gartner Research - Global Sourcing, Managed Business & Technology Services, Greater Atlanta Area, USA) и Нилом Бартоном (Neil Barton, Research Director at Gartner, IT Services & Sourcing Guildford, United Kingdom) позволили провести первичные переговоры по поводу написания расширенного исследовательского отчета экспертами этой аналитической компании. Тематикой могла бы стать - оказание услуг оффшорного программирования ведущими белорусскими ИТ-компаниями. (http://www.kv.by/content/339728-v-shkel-gartner-opredelila-pikovye-tekhnologii-2015-goda-nazvala-desyatku-vazhneishik ). Жаль, конечно же, что такое сотрудничество не пока сложилось. По чьей вине непонятно, но это факт. Однако полагаю, что завязанные доверительные отношения с компанией Gartner все-таки остались. Как не вспомнить в хорошую цитату, сказанную однажды Ричардом Брэнксоном: «Люди покупают у людей. Если вы не выстраиваете дружеские, доверительные отношения с нужными людьми, то далеко ваш бизнес не пойдет».

Для чего таки нужен ЛинкедИн?

Кратко разобью свой ответ на четыре подпункта. Их может быть на самом деле и больше, но я пока остановлюсь только лишь на основных для меня четырех направлениях, кроме базового, о котором было сказано выше – непосредственное налаживание сотрудничества и завоевание доверия среди своих прямых контактов.

Первое. LinkedIn помогает «добраться», пусть и через ряд промежуточных звеньев, до нужного тебе по бизнесу нового человека, если, конечно же, он зарегистрирован в данной профессиональной сети и имеет в ней свой профиль. Поэтому, даже если у сам уже достиг предел в 30К+, то ты все равно имеешь гипотетическую возможность через свое текущее бизнес-окружение вежливо попросить кого-нибудь представить тебя дополнительному, хотя уже и непрямому, новому деловому контакту. При этом, следует помнить, что в этом случае нужно иметь предмет делового обсуждения или инновационную идею, которыми ты хочешь поделиться, понимая что они должны быть интересны тому, к кому ты желаешь обратиться через посредника. По пустякам беспокоить занятых бизнесом людей, особенно «акул» и «воротил», не стоит. Себе и компании окажется только дороже, и бумеранг пустословия может сильно ударить в ответ в самый неподходящий момент.

Второе. Следующим интересным и полезным направлением работы в ЛинкедИн как на современной профессиональной площадке является совершенствование искусства собирать команды по проекту со всего мира. Посещая тот или иной профиль, перед началом переговоров, ты анализируешь профессиональные навыки человека, на что он способен, и насколько успешными были проекты (компании), в которых он принимал участие. Этот анализ крайне необходим, например, при формировании сплоченных команд из разных стран мира. Это также весьма полезно для поиска реального координатора проекта в рамках такой европейской программы как Horizon 2020. Ведь конкретными проектами, в первую очередь руководят люди, а затем уж имеет значение организация, в которой он работает.

Третье. Важны собственные публикации (посты), дискуссии и комментарии. Да, ты понимаешь, что публикуя посты в различных группах LinkedIn, а их разрешено иметь сегодня каждому до 100 (ранее 50), что занимаешься, прежде всего ПиАром самого себя «дорогого». Однако не следует забывать при этом и о том, какую компанию (фирму) ты представляешь, работая в ней, если только ты не «свободный художник». Поэтому, у каждого, безусловно, должен быть настроен внутренний цензор. Поскольку ты не можешь вести себя небрежно, не говоря уже «расхлябанно» (что позволяет делать, например ФБ), так как по твоим «перлам», неудачным ссылкам, выставленным на показ неказистым фото или видео, а также неуместным высказываниям будут судить о той организации в целом, где ты работаешь, а не только о тебе лично. И это может нанести непоправимый ущерб не только собственному имиджу, но и твоему работодателю. Поэтому нужна предельная осторожность и внимательность ко всему, что ты делаешь в сети, так как, подбирая правильное окружение из числа «сильных мира сего», ты должен отдавать себе отчет в том, что оно, как правило, твоих ошибок и промахов не простит. Вот почему, я четко понимаю, что активно ПиАря себя через публикации в сети ЛинкедИн, я тем самым опосредованно продвигаю и пропагандирую БелХард Групп.

Есть одно небольшое отступление по данному третьему пункту. Практика показывает, что случается и так, когда кто-то инкогнито заводит ник под твоим же полным именем. Например, в сети есть LinkedIn был еще один, довольно «куцый» (обрезанный, неполный) профиль Viktor Shkel (https://www.linkedin.com/in/viktor-shkel-085a839a/en), который якобы работал в EPAM Systems. Замечу, что этот эккаунт я обнаружил совершенно случайно около трех лет назад. Но кто его завел, для чего именно и каких таких целей, мне лично ничего неизвестно. Поэтому для себя я отметил тогда, что нужно быть еще более предельно осторожным, и никак не «подставляться» в сети, так как даже кто-то неизвестный может прикрыться твоим именем и что-нибудь сделать противоправное в отношении тебя. Кроме того, я поставил сразу в известность об этом «анонимном» нике руководство EPAM Systems, чтобы оно также было в курсе происходящего, и если, «пофантазируем», появлялись бы какие-либо «провокации» в сети с этого профиля в отношении данной компании, то оно понимало бы, кто стоит за этим. После моего неоднократного прямого обращения к администрации LinkedIn это эккаунт был удален, но не сразу, по первому обращению. Слава Богу, что мой «клон» тихо вел себя все это время, и не давал повода для междоусобных «разборок». Но этот пример лишний раз доказывает то, что кто-то извне может пошатнуть ваш имидж. А там разбирайтесь, были ли на самом деле «ложечки», поскольку у кого-то может остаться неприятный осадок…

Четвертое. LinkedIn позволяет помогать другим членам сети. Это, например, когда ты можешь представить кого-то твоему окружению по их запросу. Либо ты сам можешь провести небольшую ПиАр компанию, не для себя лично, а для кого-то другого, даже если он не просил конкретно о твоей помощи. Наглядный пример тому, продвижение белорусского проекта Wake up NEO (https://2016.spaceappschallenge.org/challenges/solar-system/near-earth-objects-machine-learning/projects/wake-up-neo...), который вышел в финал конкурса NASA International Space Apps Challenge, набравшего на 20 мая 2016 года (15:30) 6,817 голосов. Отрадно отметить, что этот проект активно продвигали такие отечественные информационные источники TUT.by, Dev.by, EJ.by, Компьютерные Вести и многие другие. Однако, таким же продвижением могли бы заниматься и другие белорусы лично. Если же посмотреть внимательно на то, как голосовали за Wake up NEO по дням в полуфинале, то можно предположить, что активных голосующих за данный проект было около тысячи. Это с учетом того, что можно было голосовать одному и тому же человеку один раз в день. Представим, что если бы таких «неугомонных» и неравнодушных людей из Беларуси набралось более 2 тысяч (что совсем немного для отечественного ИТ-сообщества), то белорусский проект смог бы опередить бангладешский проект MartianOasis (33,236 votes). Получается, что в нужный момент Бангладеш смогла мобилизоваться, чтобы постоять за своих, а мы белорусы нет. Нужна была простая общая заинтересованность отечественного сообщества в победе белорусов. Ее то и не оказалось…

Тем не менее, со своей стороны относительно Wake up NEO, приводя как хороший пример, я могу «западникам» теперь говорить: «Вон посмотрите, само НАСА не побоялось включить белорусскую команду к участию в данном конкурсе, невзирая на то, что по-прежнему существует жесткое ограничение работы (эмбарго) США с любыми представителями Беларуси» (https://www.pmddtc.state.gov/embargoed_countries/ ). Поэтому выход почти год назад Wake up NEO в финал был большой победой. В том числе и всей Беларуси. Вот почему, меня всегда радуют международные успехи других белорусских команд и старт-апов. А их было не так уж мало. Следует просто перечислить лишь некоторые из них, которые получили международное призвание в последнее время. Это: Startup Juno (http://www.forbes.com/sites/briansolomon/2016/02/16/stealth-startup-juno-will-take-on-uber-by-treating-drivers-better/#1eb69a237a16 ), startup kuku.io (http://venturedayminsk.com/ ), YMTeam (https://hashcode.withgoogle.com/hashcode_2016.html ) и MSQRD applications (https://www.facebook.com/zuck/posts/10102701376905821 ). Имея такие прочные аргументы на руках, как козырные игральные карты, становится проще убеждать зарубежных заказчиков инвестировать в ИТ-Беларусь, говоря им: «Посмотрите, пж, внимательно, каков наш ИТ-потенциал». Несомненно, не зря же Республику Беларусь по уровню талантов зарубежные эксперты отнесли в мировую Топ-десятку (http://ej.by/blog/shkel/2015/08/10/belarus-popala-v-top-10-mirovyh-talantov.html ).

Групповое участие белорусов в сети ЛинкедИн

В этой связи, хочу сказать, причем, не желая обидеть собственно самих белорусов, но их участие в данной социальной сети является не очень активным и продуктивным. Поскольку белорусы мало используют сеть для развития бизнеса. Следует полагать, что они заходят в нее и регистрируются в ней в основном для поиска работы. Я сам участник пяти белорусских групп ЛинкедИн, однако вижу насколько они «блеклы». Если обратиться к официальной статистике, то в данной сети насчитывается около 230 групп связанных, так или иначе, с Беларусью. Как правило, они к тому же имеют небольшое количество участников (членов). Самыми большими по количественному составу с белорусским участием являются такие группы как job BELARUS [5514 членов - https://www.linkedin.com/groups/1805119 ], Linked:Belarus [2339 - https://www.linkedin.com/groups/2425543 ], Belarusian Professionals Worldwide [1338 - https://www.linkedin.com/groups/44114 ], Belarus Investments [942 - https://www.linkedin.com/groups/1121297 ], biz BELARUS [870 - https://www.linkedin.com/groups/59710/profile ], B2Belarus [493 - https://www.linkedin.com/groups/1821545/profile ] и Doing Business in Belarus [452 - https://www.linkedin.com/groups/129804 ]. Есть также и другие группы, но в них где-то совсем уж косвенно затрагивается участие белорусов, поскольку Беларусь как государство упоминается несколько «вскользь» в порядке перечисления других стран или блоков (БРИКС, СНГ). Например, это такие группы как - Agriculture of Russia, Ukraine, Kazakhstan, and Belarus [9578], BRIC Markets & Banking Club [19399]. Но это не совсем Беларусь.

Отмечу также, что иногда из-за придирчивой и неуместной, на мой взгляд, модерации в белорусских группах почти нет интересных тем для широкой дискуссии. По этой причине их можно назвать почти «мертвыми». Для некоторого простого сравнения. В настоящее время в сети ЛинкедИн насчитывается около 2041 групп российским участием. Далее с: украинским – 1250, польским – 884, болгарским – 674, венгерским – 427, и чешским – 425. Литва и Латвия по числу групп почти сопоставима с Беларусью, где соответственно зарегистрировано 270 и 216 групповых образований. Однако, «невооруженным взглядом» видно, что все члены этих групп соседних с Беларусью стран в сети демонстрируют большую активность и отстаивание своих бизнес-интересов, чем белорусские участники.

Что касается количества белорусов в моей личной сети на ЛинкедИн, то их всего около 150, менее 0.5%. Это те, кто указал на профиле, что он идентифицирует себя с Беларусью. С другой стороны география других международных контактов представлена следующим образом: USA >8600+, Israel >2800+, UK >2600+, Germany >2450+, Italy >950+, NL >950+, Russian Federation >950+, Canada >750+, France >750+, Spain >450+, Australia >400+, Belgium >400+, Poland >400+, India >350+, Sweden >350+, Swiss >350+, China >300+, Austria >250+, Saudi Arabia >250+, Ukraine >250+, United Arab Emirates >250+, Brazil >200+, Bulgaria >200+, Finland >200+, Singapore >200+, South Africa >200+, Czech Republic >150+, Denmark >150+, Ireland >150+, Portugal >150+, Turkey >150+, Hungary >100+, Japan >100+, Norway >100+, Slovak Republic >100+, и Baltics States >100+.

Таким образом, при формировании собственной сети прямых контактов на ЛинкедИн приоритет был отдан США, передовым странам Западной Европы и России, поскольку только первая десятка стран из представленного в этом разделе списка объединяет более 21.5 тысяч прямых контактов. Это почти 71% от общего числа (30К). Ориентация на данные регионы была вызвана тем, что в этих странах в основном находятся потенциальные заказчики на разработку программного обеспечения. Возможно у вас есть другие, собственные интересы.

В этой связи, пожелаю белорусам добиваться еще больших результатов на ЛинкедИн. Если кто-то из вас уже это сделал, то было бы интересно узнать ваше мнение о данной профессиональной сети. Кроме того, утвердительно отвечая на вопрос: «Смогут ли белорусы покорить ЛинкедИн?» (https://ej.by/blog/shkel/2013/06/12/smogut_li_belorusy_pokorit_linkedin-1.html ), хотелось бы приводить в ответ как можно больше положительных примеров из Беларуси, с описанием реальных кейсов о том, как белорусы используют данную профессиональную сеть для расширения своего бизнеса. Заранее спасибо.